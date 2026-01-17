Padova-Mantova 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 20a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Padova-Mantova: stato di forma, arbitro, curiosità e confronto dati.

Padova e Mantova si affrontano allo Stadio Euganeo nel weekend della 20a giornata di Serie B 2025-26. Biancoscudati in centro classifica, virgiliani in zona calda: sfida dal peso specifico alto in chiave salvezza. Il Padova è 10° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 19 gol fatti, 20 subiti), il Mantova è 19° a 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte; 16 gol segnati, 28 incassati). Obiettivi opposti: allungo per i veneti, risalita obbligata per i lombardi.

Le ultime partite giocate

Il Padova arriva con inerzia positiva: 8 punti nelle ultime cinque e clean sheet ritrovati. Il Mantova ha arrestato la serie negativa con due pareggi, ma in trasferta fatica a incidere. Momento che racconta una gara dal copione chiaro: Padova più solido, Mantova alla ricerca di efficacia sotto porta.

Nelle ultime 5 di campionato il Calcio Padova ha totalizzato 8 punti; il Mantova ne ha raccolti 2. Dettaglio risultati:

Padova

Calcio Padova–Cesena 1-1

Reggiana–Calcio Padova 1-2

Calcio Padova–Sampdoria 1-1

Palermo–Calcio Padova 1-0

Calcio Padova–Modena 2-0

Mantova

Mantova–Reggiana 0-1

Cesena–Mantova 3-2

Mantova–Empoli 0-1

Carrarese–Mantova 0-0

Mantova–Palermo 1-1

L’arbitro di Padova–Mantova

La partita sarà diretta da Andrea Calzavara. Squadra arbitrale: assistenti Regattieri e Rinaldi, IV ufficiale Gasperotti, al VAR Dionisi con Maggioni AVAR. Nel 2025/26 Calzavara ha arbitrato 8 gare: 3 calci di rigore concessi, 32 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; media 4,2 cartellini a partita e un fischio ogni 7,1 falli.

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Calcio Padova e Mantova mette di fronte storie e momenti opposti: i veneti cercano continuità per blindare la metà classifica e allungare sulla zona playout, i lombardi vogliono spezzare il tabù trasferta e riprendere ossigeno. La tradizione vede i virgiliani in leggero rilancio negli incroci recenti, ma a Padova la statistica si ribalta. I biancoscudati arrivano dal 2-0 al Modena e potrebbero inaugurare l’anno con una mini-striscia che manca da decenni. Occhio ai dettagli: l’età media più alta del torneo per i padovani, la qualità di rifinitura mantovana nelle palle inattive, l’ottima conversione di Mattia Bortolussi e l’impatto da subentrato di Tommaso Marras. Ingredienti che promettono una gara tattica, con episodi e piazzati a pesare sul risultato finale.

Il Mantova ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il Padova , eguagliando in un colpo solo i successi ottenuti nelle precedenti nove gare.

ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il , eguagliando in un colpo solo i successi ottenuti nelle precedenti nove gare. Al Euganeo il Mantova ha festeggiato una sola volta in cinque trasferte di B: 1-0 nel lontano 26 settembre 1965, unico clean sheet virgiliano a Padova.

il ha festeggiato una sola volta in cinque trasferte di B: 1-0 nel lontano 26 settembre 1965, unico clean sheet virgiliano a Padova. Il Padova arriva dal 2-0 al Modena e può centrare le prime due vittorie del nuovo anno solare in B per la prima volta dal 1987.

arriva dal 2-0 al Modena e può centrare le prime due vittorie del nuovo anno solare in B per la prima volta dal 1987. Il Mantova ha interrotto la serie di quattro ko con due pareggi di fila: non arriva a tre “x” consecutive dal ritorno in cadetteria.

ha interrotto la serie di quattro ko con due pareggi di fila: non arriva a tre “x” consecutive dal ritorno in cadetteria. Età media: Padova la più alta del campionato (28 anni e 95 giorni), oltre due anni in più del Mantova (26 anni e 32 giorni).

la più alta del campionato (28 anni e 95 giorni), oltre due anni in più del (26 anni e 32 giorni). Mattia Bortolussi è tornato al gol ed è il miglior marcatore biancoscudato (7 reti) con la miglior percentuale realizzativa tra chi ha segnato 5+ gol (27%).

è tornato al gol ed è il miglior marcatore biancoscudato (7 reti) con la miglior percentuale realizzativa tra chi ha segnato 5+ gol (27%). Tutte le 3 reti di Tommaso Marras sono arrivate dalla panchina: tra i pari bottino italiani è quello con la miglior media minuti/gol (1 ogni 128′).

Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Mantova

Numeri a confronto: il Calcio Padova segna 19 gol e ne subisce 20, con possesso 49.1% e buona precisione al tiro (52.4%) e conversione al 13.1%. Il Mantova produce tanto (196 tiri) ma finalizza meno: 16 gol fatti, 28 subiti; possesso elevato (61.1%), accuratezza di passaggio 87.6%, ma conversione all’8.16%. Pressing simile (PPDA 11.4 Padova vs 10.9 Mantova). Disciplina: 50 gialli e 2 rossi Padova; 42 gialli e 1 rosso Mantova. Clean sheet: 5 a 4 per i veneti.

Giocatori: per il Calcio Padova spiccano Mattia Bortolussi (7 gol) e Alessandro Capelli (4 assist). Più ammonito biancoscudato: Pietro Fusi (7), con due rossi di squadra complessivi. Tra i pali, Mattia Fortin ha firmato 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 2. Nel Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (5), quindi Leonardo Mancuso (4) e l’arma dalla panchina Tommaso Marras (3). In regia spiccano gli assist di Simone Trimboli (2) e Federico Artioli (1). Più ammoniti: Simone Trimboli e Cristiano Bani (6). Il portiere Marco Festa conta 4 clean sheet.

Calcio Padova Mantova Partite giocate 19 19 Vittorie 6 4 Pareggi 7 4 Sconfitte 6 11 Gol segnati 19 16 Gol subiti 20 28 Possesso palla (%) 49.1 61.1 Precisione tiri (%) 52.41 49.49 Conversione tiri (%) 13.10 8.16 PPDA 11.4 10.9 Precisione passaggi (%) 79.60 87.61 Cartellini gialli 50 42 Cartellini rossi 2 1 Clean sheet 5 4

FAQ Quando si gioca Calcio Padova-Mantova e a che ora è il calcio d’inizio? La partita è in programma nella 20a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; gara prevista nel weekend allo Stadio Euganeo. Dove si gioca Calcio Padova-Mantova? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Mantova? Dirige Andrea Calzavara, con assistenti Regattieri e Rinaldi, IV Gasperotti, VAR Dionisi e AVAR Maggioni.