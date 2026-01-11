Padova–Modena 11 gennaio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova–Modena: forma recente, arbitro, curiosità e confronto giocatori

Padova–Modena accende la 19ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova: sfida dal sapore playoff tra due squadre solide. I veneti sono 10° con 22 punti in 18 gare (5 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 17 gol fatti, 20 subiti). Gli emiliani occupano il 7° posto con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 26 reti segnate, 15 incassate). Padova più abbottonato, Modena con attacco produttivo: equilibrio e dettagli potrebbero decidere il match.

Le ultime partite giocate

Momento contrastante: il Padova arriva con continuità di risultati e una buona capacità di gestione, mentre il Modena ha rallentato nell’ultimo mese ma resta pericoloso, soprattutto nel secondo tempo. Ecco l’andamento recente nelle ultime cinque:

Calcio Padova ok x ok x ko Modena ko ko ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Calcio Padova ha totalizzato 8 punti, il Modena ne ha raccolti 3. Dettaglio:

Calcio Padova

Pescara–Padova 0-1; Padova–Cesena 1-1; Reggiana–Padova 1-2; Padova–Sampdoria 1-1; Palermo–Padova 1-0

Modena

Cesena–Modena 1-0; Modena–Catanzaro 1-2; Spezia–Modena 0-2; Modena–Venezia 1-2; Modena–Monza 1-2

Arbitro

La gara sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, con assistenti Cortese – El Filali, IV ufficiale Collu, VAR Monaldi e AVAR Paganessi. In questa stagione di Serie B, Ferrieri Caputi ha arbitrato 5 partite: 28 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore con una media di 5.8 cartellini a incontro.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Cortese – El Filali

IV: Collu

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Padova e Modena è una classica della cadetteria, spesso decisa da episodi e con una storia di grande equilibrio. I biancoscudati in casa hanno costruito gran parte del loro bottino con solidità e pareggi, mentre gli emiliani sanno alzare i giri nella ripresa, dove segnano con frequenza. Attenzione ai dettagli: il rendimento difensivo del Modena è tra i migliori del campionato, ma la forma recente racconta di qualche passo falso; dall’altra parte, il Calcio Padova è pragmatico e sa capitalizzare le occasioni, anche grazie alle parate dei propri portieri. Uomini chiave: Ettore Gliozzi, riferimento offensivo gialloblù, e Mattia Fortin/Alessandro Sorrentino per i veneti. Nella ripresa possono decidersi i giochi: gestione dei momenti, palle inattive e cambi dalla panchina saranno fattori strategici per spostare l’inerzia.

Serie storica: è contro il Modena che il Padova ha impattato più volte in B (19 pareggi); nel bilancio figurano anche 11 successi veneti e 14 emiliani.

che il ha impattato più volte in B (19 pareggi); nel bilancio figurano anche 11 successi veneti e 14 emiliani. Tendenza casalinga: il Padova ha pareggiato cinque delle otto partite interne stagionali, segnale di solidità e gare spesso bloccate.

ha pareggiato cinque delle otto partite interne stagionali, segnale di solidità e gare spesso bloccate. Momento gialloblù: il Modena ha perso quattro delle ultime cinque, dopo una lunga serie positiva: serve invertire la rotta.

ha perso quattro delle ultime cinque, dopo una lunga serie positiva: serve invertire la rotta. Porta inviolata in trasferta: clean sheet esterno nell’ultima gara fuori casa per il Modena ; doppia consecutiva nel mirino.

; doppia consecutiva nel mirino. Finali di gara: il Modena è la squadra che segna di più negli ultimi 30 minuti (14 reti) e guida anche le marcature nella ripresa.

è la squadra che segna di più negli ultimi 30 minuti (14 reti) e guida anche le marcature nella ripresa. Tra i pali: percentuale-parate top per Alessandro Sorrentino (79%), tra i migliori estremi difensori del torneo.

(79%), tra i migliori estremi difensori del torneo. Bomber: Ettore Gliozzi è a quota 9 gol, vicino al suo record personale in B (10 con il Pisa nel 2022/23).

Le statistiche stagionali di Padova e Modena

Confronto interessante: il Modena segna di più (26 a 17) e subisce meno (15 a 20), con un possesso palla mediamente superiore (51.7% a 49.7%) e più pericolosità al tiro (216 conclusioni totali, 91 nello specchio). Il Calcio Padova risponde con organizzazione (PPDA 11.4) e concretezza al tiro (50.36% di precisione), ma ha numeri offensivi più contenuti. Capitolo difesa: clean sheet 7-4 a favore degli emiliani.

Giocatori chiave: per il Calcio Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (6), miglior assistman Alessandro Capelli (3); più ammonito Pietro Fusi (7), espulsi Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1 a testa). Tra i portieri: Mattia Fortin 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 1. Nel Modena, guida l’attacco Ettore Gliozzi (9), top assist a quota 3 per Grégoire Defrel e Luca Magnino; più ammonito Daniel Tonoli (6). Tra i pali, Leandro Chichizola vanta 7 gare a porta inviolata.

Calcio Padova Modena Partite giocate 18 18 Vittorie 5 8 Pareggi 7 5 Sconfitte 6 5 Gol segnati 17 26 Gol subiti 20 15 Possesso palla (%) 49.7 51.7 Tiri nello specchio 70 91 Percentuale tiri in porta 50.36 42.13 Clean sheet 4 7 PPDA 11.4 10.4 Cartellini gialli 47 38 Capocannoniere Mattia Bortolussi 6 Ettore Gliozzi 9 Top assist Alessandro Capelli 3 Grégoire Defrel/Luca Magnino 3 Portieri: clean sheet Mattia Fortin 3; Alessandro Sorrentino 1 Leandro Chichizola 7 Giocatore più ammonito Pietro Fusi 7 Daniel Tonoli 6

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova–Modena? La partita è in programma per la 19ª giornata della Serie B 2025-26; data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Calcio Padova–Modena? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova–Modena? L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Cortese – El Filali, IV Collu, VAR Monaldi, AVAR Paganessi.