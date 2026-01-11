Padova–Modena 11 gennaio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Modena accende la 19ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova: sfida dal sapore playoff tra due squadre solide. I veneti sono 10° con 22 punti in 18 gare (5 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 17 gol fatti, 20 subiti). Gli emiliani occupano il 7° posto con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 26 reti segnate, 15 incassate). Padova più abbottonato, Modena con attacco produttivo: equilibrio e dettagli potrebbero decidere il match.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Padova e Modena
Le ultime partite giocate
Momento contrastante: il Padova arriva con continuità di risultati e una buona capacità di gestione, mentre il Modena ha rallentato nell’ultimo mese ma resta pericoloso, soprattutto nel secondo tempo. Ecco l’andamento recente nelle ultime cinque:
|Calcio Padova
|ok
|x
|ok
|x
|ko
|Modena
|ko
|ko
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Calcio Padova ha totalizzato 8 punti, il Modena ne ha raccolti 3. Dettaglio:
- Calcio Padova
Pescara–Padova 0-1; Padova–Cesena 1-1; Reggiana–Padova 1-2; Padova–Sampdoria 1-1; Palermo–Padova 1-0
- Modena
Cesena–Modena 1-0; Modena–Catanzaro 1-2; Spezia–Modena 0-2; Modena–Venezia 1-2; Modena–Monza 1-2
Arbitro
La gara sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, con assistenti Cortese – El Filali, IV ufficiale Collu, VAR Monaldi e AVAR Paganessi. In questa stagione di Serie B, Ferrieri Caputi ha arbitrato 5 partite: 28 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore con una media di 5.8 cartellini a incontro.
- Arbitro: Ferrieri Caputi
- Assistenti: Cortese – El Filali
- IV: Collu
- VAR: Monaldi
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti sul match
Il duello tra Padova e Modena è una classica della cadetteria, spesso decisa da episodi e con una storia di grande equilibrio. I biancoscudati in casa hanno costruito gran parte del loro bottino con solidità e pareggi, mentre gli emiliani sanno alzare i giri nella ripresa, dove segnano con frequenza. Attenzione ai dettagli: il rendimento difensivo del Modena è tra i migliori del campionato, ma la forma recente racconta di qualche passo falso; dall’altra parte, il Calcio Padova è pragmatico e sa capitalizzare le occasioni, anche grazie alle parate dei propri portieri. Uomini chiave: Ettore Gliozzi, riferimento offensivo gialloblù, e Mattia Fortin/Alessandro Sorrentino per i veneti. Nella ripresa possono decidersi i giochi: gestione dei momenti, palle inattive e cambi dalla panchina saranno fattori strategici per spostare l’inerzia.
- Serie storica: è contro il Modena che il Padova ha impattato più volte in B (19 pareggi); nel bilancio figurano anche 11 successi veneti e 14 emiliani.
- Tendenza casalinga: il Padova ha pareggiato cinque delle otto partite interne stagionali, segnale di solidità e gare spesso bloccate.
- Momento gialloblù: il Modena ha perso quattro delle ultime cinque, dopo una lunga serie positiva: serve invertire la rotta.
- Porta inviolata in trasferta: clean sheet esterno nell’ultima gara fuori casa per il Modena; doppia consecutiva nel mirino.
- Finali di gara: il Modena è la squadra che segna di più negli ultimi 30 minuti (14 reti) e guida anche le marcature nella ripresa.
- Tra i pali: percentuale-parate top per Alessandro Sorrentino (79%), tra i migliori estremi difensori del torneo.
- Bomber: Ettore Gliozzi è a quota 9 gol, vicino al suo record personale in B (10 con il Pisa nel 2022/23).
Le statistiche stagionali di Padova e Modena
Confronto interessante: il Modena segna di più (26 a 17) e subisce meno (15 a 20), con un possesso palla mediamente superiore (51.7% a 49.7%) e più pericolosità al tiro (216 conclusioni totali, 91 nello specchio). Il Calcio Padova risponde con organizzazione (PPDA 11.4) e concretezza al tiro (50.36% di precisione), ma ha numeri offensivi più contenuti. Capitolo difesa: clean sheet 7-4 a favore degli emiliani.
Giocatori chiave: per il Calcio Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (6), miglior assistman Alessandro Capelli (3); più ammonito Pietro Fusi (7), espulsi Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1 a testa). Tra i portieri: Mattia Fortin 3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 1. Nel Modena, guida l’attacco Ettore Gliozzi (9), top assist a quota 3 per Grégoire Defrel e Luca Magnino; più ammonito Daniel Tonoli (6). Tra i pali, Leandro Chichizola vanta 7 gare a porta inviolata.
|Calcio Padova
|Modena
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|5
|8
|Pareggi
|7
|5
|Sconfitte
|6
|5
|Gol segnati
|17
|26
|Gol subiti
|20
|15
|Possesso palla (%)
|49.7
|51.7
|Tiri nello specchio
|70
|91
|Percentuale tiri in porta
|50.36
|42.13
|Clean sheet
|4
|7
|PPDA
|11.4
|10.4
|Cartellini gialli
|47
|38
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 6
|Ettore Gliozzi 9
|Top assist
|Alessandro Capelli 3
|Grégoire Defrel/Luca Magnino 3
|Portieri: clean sheet
|Mattia Fortin 3; Alessandro Sorrentino 1
|Leandro Chichizola 7
|Giocatore più ammonito
|Pietro Fusi 7
|Daniel Tonoli 6
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova–Modena?
-
La partita è in programma per la 19ª giornata della Serie B 2025-26; data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Calcio Padova–Modena?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova–Modena?
-
L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Cortese – El Filali, IV Collu, VAR Monaldi, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.