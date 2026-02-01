Padova-Monza 1 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Monza accende la 22a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Euganeo di Padova domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:15. I biancoscudati sono 12° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 20 gol fatti, 25 subiti), mentre i brianzoli sono 3° con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 32 gol segnati, 17 incassati). Incrocio ad alta tensione: il Monza cerca punti pesanti per la promozione, il Padova vuole rilanciare la corsa in zona playoff davanti al suo pubblico.
Le ultime partite giocate
Momento a due velocità. Il Padova arriva da un pari e tre sconfitte nelle ultime cinque, con un solo successo all’Euganeo contro il Modena. Il Monza invece viaggia forte: quattro risultati utili nelle ultime cinque e attacco in fiducia tra casa e trasferta. L’inerzia della forma pende verso i brianzoli, ma il fattore campo può riequilibrare.
|Padova
|x
|ko
|ok
|ko
|ko
|Monza
|ok
|ok
|ko
|x
|ok
Nelle ultime 5 partite il Padova ha raccolto 4 punti, il Monza ne ha fatti 10. Dettaglio degli incontri:
- Padova
Padova-Sampdoria 1-1; Palermo-Padova 1-0; Padova-Modena 2-0; Padova-Mantova 1-2; Südtirol-Padova 3-0.
- Monza
Monza-Carrarese 4-1; Modena-Monza 1-2; Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2; Monza-Pescara 3-0.
L’arbitro di Padova-Monza
La sfida dell’Euganeo sarà diretta dal signor Luca Massimi. Assistenti: Giuggioli e Santarossa; IV ufficiale Castellano. Al VAR Meraviglia, AVAR Rutella. In stagione (Serie B 2025/26) Massimi ha arbitrato 9 gare: 49 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 2 espulsioni dirette e 1 rigore concesso (media 5,7 cartellini a partita).
Informazioni interessanti
Storia, numeri e indizi tattici raccontano un match dal copione tutt’altro che scontato. All’andata decise Kevin Varas, e il Padova sogna una rara doppietta stagionale contro il Monza, riuscita in B solo nel 1993/94. I brianzoli ritrovano l’Euganeo a quasi trent’anni dall’ultima visita in cadetteria e arrivano con il vento in poppa, pur con qualche crepa recente sulle palle inattive. I patavini, pur non brillando nel pressing alto per volumi, sanno colpire proprio dai recuperi offensivi. Occhio ai protagonisti: Mattia Bortolussi si esalta all’Euganeo, Hernani è l’uomo del momento, mentre Paulo Azzi vive una striscia positiva e ha un feeling particolare con questa sfida.
- All’andata finì 1-0 Padova con firma di Kevin Varas: i veneti puntano il bis stagionale contro i brianzoli, evento rarissimo in Serie B.
- Trasferta speciale: il Monza torna a Padova in cadetteria dopo quasi 30 anni. Ha vinto l’ultima all’Euganeo e insegue la seconda di fila in B sul campo patavino.
- Tradizione favorevole ai veneti: il Padova ha tenuto la porta inviolata in 19 dei 33 precedenti di B col Monza.
- Fase delicata per i biancoscudati: due ko di fila con 1-5 complessivo. Terzo stop consecutivo sarebbe record negativo dal 2018.
- Alti e bassi brianzoli dietro: 7 clean sheet nelle prime 13, poi solo 1 nelle ultime 8; media gol subiti salita da 0,5 a 1,3 a gara.
- Allarme piazzati per il Monza: cinque degli ultimi sei gol incassati sono arrivati da palla inattiva.
- Recuperi offensivi: pochi per volume, ma il Padova è primo per tiri generati da queste situazioni (28, 2 gol). Il Monza è quinto (25, 2 gol).
- Uomo-casa: Mattia Bortolussi ha partecipato a 6 degli 8 gol complessivi all’Euganeo; quando incide, il Padova vince più spesso.
- Impatto immediato: Hernani ha segnato 3 reti in due gare con la nuova maglia, striscia da leader tecnico.
- Feeling della sfida: il primo gol in B di Paulo Azzi arrivò proprio contro il Padova; ora è reduce da due partite di fila con gol/assist e cerca il tris.
Le statistiche stagionali di Padova e Monza
Il Monza produce e segna di più: 32 gol fatti contro i 20 del Padova, con migliore conversione (15,24% vs 11,76%) e possesso più alto (53,4% vs 49,7%). I brianzoli difendono anche meglio (17 gol subiti contro 25) e hanno più clean sheet (8 a 5). I veneti però sono più precisi al tiro (51,18% vs 44,76%) e concedono numeri simili nel pressing (PPDA 11,5 Monza, 11,3 Padova). Corner: 119-85 per i brianzoli; fair play simile: 50 gialli Monza, 55 Padova.
Giocatori chiave: per il Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (7), l’uomo assist è Alessandro Capelli (5). Più ammonito Pietro Fusi (7), espulsi Capelli e Fusi (1). Clean sheet portieri: Mattia Fortin 3, Alessandro Sorrentino 2. Nel Monza guidano i gol Dany Mota (4) e Samuele Birindelli (4), top assist Paulo Azzi (3). Più ammonito Keita Baldé (9), espulsi Patrick Ciurria e Armando Izzo (1). Tra i pali spicca Demba Thiam con 8 clean sheet.
|Padova
|Monza
|Partite giocate
|21
|21
|Numero di partite vinte
|6
|12
|Numero di partite perse
|8
|4
|Numero di partite pareggiate
|7
|5
|Gol totali segnati
|20
|32
|Gol totali subiti
|25
|17
|Media gol subiti per partita
|1,19
|0,81
|Percentuale possesso palla
|49,7%
|53,4%
|Tiri totali
|170
|210
|Tiri nello specchio
|87
|94
|Percentuale di tiri in porta
|51,18%
|44,76%
|Clean sheet
|5
|8
|Corner a favore
|85
|119
|Cartellini gialli
|55
|50
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 7
|Dany Mota/Samuele Birindelli 4
|Top assistman
|Alessandro Capelli 5
|Paulo Azzi 3
|Giocatore più falloso
|Pietro Fusi 65 falli
|Paulo Azzi 33 falli
|Giocatore più presente
|Mattia Bortolussi 21 presenze
|Demba Thiam 21 presenze
|Giocatore con più minuti
|Mattia Bortolussi 1.733′
|Demba Thiam 1.890′
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Monza?
-
Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:15 (22a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Calcio Padova-Monza?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Monza?
-
L’arbitro è Luca Massimi; assistenti Giuggioli e Santarossa, IV Castellano, VAR Meraviglia, AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.