Padova-Monza 1 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Monza

Padova–Monza accende la 22a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Euganeo di Padova domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:15. I biancoscudati sono 12° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 20 gol fatti, 25 subiti), mentre i brianzoli sono 3° con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 32 gol segnati, 17 incassati). Incrocio ad alta tensione: il Monza cerca punti pesanti per la promozione, il Padova vuole rilanciare la corsa in zona playoff davanti al suo pubblico.

Le ultime partite giocate

Momento a due velocità. Il Padova arriva da un pari e tre sconfitte nelle ultime cinque, con un solo successo all’Euganeo contro il Modena. Il Monza invece viaggia forte: quattro risultati utili nelle ultime cinque e attacco in fiducia tra casa e trasferta. L’inerzia della forma pende verso i brianzoli, ma il fattore campo può riequilibrare.

Padova x ko ok ko ko Monza ok ok ko x ok

Nelle ultime 5 partite il Padova ha raccolto 4 punti, il Monza ne ha fatti 10. Dettaglio degli incontri:

Padova

Padova-Sampdoria 1-1; Palermo-Padova 1-0; Padova-Modena 2-0; Padova-Mantova 1-2; Südtirol-Padova 3-0.

Monza

Monza-Carrarese 4-1; Modena-Monza 1-2; Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2; Monza-Pescara 3-0.

L’arbitro di Padova-Monza

La sfida dell’Euganeo sarà diretta dal signor Luca Massimi. Assistenti: Giuggioli e Santarossa; IV ufficiale Castellano. Al VAR Meraviglia, AVAR Rutella. In stagione (Serie B 2025/26) Massimi ha arbitrato 9 gare: 49 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 2 espulsioni dirette e 1 rigore concesso (media 5,7 cartellini a partita).

Informazioni interessanti

Storia, numeri e indizi tattici raccontano un match dal copione tutt’altro che scontato. All’andata decise Kevin Varas, e il Padova sogna una rara doppietta stagionale contro il Monza, riuscita in B solo nel 1993/94. I brianzoli ritrovano l’Euganeo a quasi trent’anni dall’ultima visita in cadetteria e arrivano con il vento in poppa, pur con qualche crepa recente sulle palle inattive. I patavini, pur non brillando nel pressing alto per volumi, sanno colpire proprio dai recuperi offensivi. Occhio ai protagonisti: Mattia Bortolussi si esalta all’Euganeo, Hernani è l’uomo del momento, mentre Paulo Azzi vive una striscia positiva e ha un feeling particolare con questa sfida.

All’andata finì 1-0 Padova con firma di Kevin Varas : i veneti puntano il bis stagionale contro i brianzoli, evento rarissimo in Serie B.

con firma di : i veneti puntano il bis stagionale contro i brianzoli, evento rarissimo in Serie B. Trasferta speciale: il Monza torna a Padova in cadetteria dopo quasi 30 anni. Ha vinto l’ultima all’Euganeo e insegue la seconda di fila in B sul campo patavino.

torna a Padova in cadetteria dopo quasi 30 anni. Ha vinto l’ultima all’Euganeo e insegue la seconda di fila in B sul campo patavino. Tradizione favorevole ai veneti: il Padova ha tenuto la porta inviolata in 19 dei 33 precedenti di B col Monza .

ha tenuto la porta inviolata in 19 dei 33 precedenti di B col . Fase delicata per i biancoscudati: due ko di fila con 1-5 complessivo. Terzo stop consecutivo sarebbe record negativo dal 2018.

Alti e bassi brianzoli dietro: 7 clean sheet nelle prime 13, poi solo 1 nelle ultime 8; media gol subiti salita da 0,5 a 1,3 a gara.

Allarme piazzati per il Monza : cinque degli ultimi sei gol incassati sono arrivati da palla inattiva.

: cinque degli ultimi sei gol incassati sono arrivati da palla inattiva. Recuperi offensivi: pochi per volume, ma il Padova è primo per tiri generati da queste situazioni (28, 2 gol). Il Monza è quinto (25, 2 gol).

è primo per tiri generati da queste situazioni (28, 2 gol). Il è quinto (25, 2 gol). Uomo-casa: Mattia Bortolussi ha partecipato a 6 degli 8 gol complessivi all’Euganeo; quando incide, il Padova vince più spesso.

ha partecipato a 6 degli 8 gol complessivi all’Euganeo; quando incide, il vince più spesso. Impatto immediato: Hernani ha segnato 3 reti in due gare con la nuova maglia, striscia da leader tecnico.

ha segnato 3 reti in due gare con la nuova maglia, striscia da leader tecnico. Feeling della sfida: il primo gol in B di Paulo Azzi arrivò proprio contro il Padova; ora è reduce da due partite di fila con gol/assist e cerca il tris.

Le statistiche stagionali di Padova e Monza

Il Monza produce e segna di più: 32 gol fatti contro i 20 del Padova, con migliore conversione (15,24% vs 11,76%) e possesso più alto (53,4% vs 49,7%). I brianzoli difendono anche meglio (17 gol subiti contro 25) e hanno più clean sheet (8 a 5). I veneti però sono più precisi al tiro (51,18% vs 44,76%) e concedono numeri simili nel pressing (PPDA 11,5 Monza, 11,3 Padova). Corner: 119-85 per i brianzoli; fair play simile: 50 gialli Monza, 55 Padova.

Giocatori chiave: per il Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (7), l’uomo assist è Alessandro Capelli (5). Più ammonito Pietro Fusi (7), espulsi Capelli e Fusi (1). Clean sheet portieri: Mattia Fortin 3, Alessandro Sorrentino 2. Nel Monza guidano i gol Dany Mota (4) e Samuele Birindelli (4), top assist Paulo Azzi (3). Più ammonito Keita Baldé (9), espulsi Patrick Ciurria e Armando Izzo (1). Tra i pali spicca Demba Thiam con 8 clean sheet.

Padova Monza Partite giocate 21 21 Numero di partite vinte 6 12 Numero di partite perse 8 4 Numero di partite pareggiate 7 5 Gol totali segnati 20 32 Gol totali subiti 25 17 Media gol subiti per partita 1,19 0,81 Percentuale possesso palla 49,7% 53,4% Tiri totali 170 210 Tiri nello specchio 87 94 Percentuale di tiri in porta 51,18% 44,76% Clean sheet 5 8 Corner a favore 85 119 Cartellini gialli 55 50 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Mattia Bortolussi 7 Dany Mota/Samuele Birindelli 4 Top assistman Alessandro Capelli 5 Paulo Azzi 3 Giocatore più falloso Pietro Fusi 65 falli Paulo Azzi 33 falli Giocatore più presente Mattia Bortolussi 21 presenze Demba Thiam 21 presenze Giocatore con più minuti Mattia Bortolussi 1.733′ Demba Thiam 1.890′

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Monza? Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:15 (22a giornata di Serie B). Dove si gioca Calcio Padova-Monza? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Monza? L’arbitro è Luca Massimi; assistenti Giuggioli e Santarossa, IV Castellano, VAR Meraviglia, AVAR Rutella.