Padova-Palermo 21 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Padova-Palermo: forma, arbitro, curiosità e confronto dati.

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Padova e Palermo si sfidano allo Stadio Euganeo nel match della 32a giornata di Serie B 2025-26. I biancoscudati sono 12° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 32 gol fatti, 42 subiti), mentre i rosanero occupano il 4° posto con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte; 51 reti segnate, 27 incassate). Partita dal sapore di alta classifica per il Palermo in piena corsa promozione e test importante per il Calcio Padova chiamato a invertire la rotta e blindare la propria classifica.

Le ultime partite giocate

Padova reduce da un periodo complicato: 1 successo nelle ultime 5 e tre ko consecutivi che hanno frenato la risalita. Il Palermo marcia più spedito ma con qualche scivolone recente, specie in trasferta: due vittorie, un pari e due sconfitte nelle ultime cinque. Attenzione all’avvio: i rosanero spesso colpiscono da palla inattiva, il Padova deve alzare la soglia di attenzione sui calci da fermo.

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Padova ok x ko ko ko Palermo ko ok ok ko x

Nelle ultime 5: Padova 4 punti, Palermo 7 punti. Dettaglio risultati:

Padova

Modena-Padova 1-2; Padova-Spezia 2-2; Avellino-Padova 1-0; Padova-Catanzaro 1-3; Venezia-Padova 3-1

Palermo

Pescara-Palermo 2-1; Palermo-Mantova 2-1; Carrarese-Palermo 0-1; Monza-Palermo 3-0; Palermo-Juve Stabia 2-2

L’arbitro di Padova-Palermo

La gara sarà diretta da Livio Marinelli. In questa stagione di Serie B (2025-26) ha arbitrato 6 incontri, fischiando 184 falli, assegnando 2 rigori, 28 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti (media 5,3 cartellini a partita). Squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Laghezza, IV ufficiale Renzi, al VAR Giua e AVAR Di Vuolo.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: CAPALDO – LAGHEZZA

– IV: RENZI

VAR: GIUA

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

È una sfida che racconta storie opposte: il Padova ha tradizione favorevole in Serie B contro il Palermo, ma l’inerzia recente pende dalla parte dei rosanero, imbattuti negli ultimi confronti diretti e spesso incisivi lontano da casa nelle uscite più recenti in Veneto. I biancoscudati, reduci da tre sconfitte di fila, cercano riscatto in uno stadio non facile da espugnare quando il pubblico spinge. Il Palermo ha fatto valere una fase difensiva solida (pochi gol concessi) e un’arma letale sulle palle inattive: corner e punizioni hanno spesso spostato l’ago della bilancia. Padova, però, è tra le squadre più efficaci proprio nello sviluppo da corner, percentualmente parlando: un dettaglio che promette una battaglia aerea ad alta intensità. Riflettori anche sui singoli: Joel Pohjanpalo guida l’attacco rosanero con numeri da bomber totale, mentre tra i biancoscudati spiccano le giocate di Alessandro Capelli tra assist e ripartenze e i gol di Mattia Bortolussi. In mezzo, la fisicità di Niccolò Pierozzi e la qualità da fermo di Antonio Palumbo possono indirizzare l’inerzia. Sarà una partita nervosa? Le cifre dell’arbitro suggeriscono tolleranza zero sui contatti al limite: occhio ai cartellini in un duello che vale punti pesanti tra ambizioni playoff e bisogno di punti salvezza.

Storico incroci: il Padova ha battuto il Palermo 14 volte in Serie B, ma i rosanero non perdono contro i veneti da 5 gare (4 successi e 1 pari).

ha battuto il 14 volte in Serie B, ma i rosanero non perdono contro i veneti da 5 gare (4 successi e 1 pari). Tendenza in Veneto: due ultime trasferte di Palermo a Padova vinte dai rosanero; prima era arrivato un solo successo in 15 visite.

a Padova vinte dai rosanero; prima era arrivato un solo successo in 15 visite. Momento biancoscudato: Padova a caccia di riscatto dopo tre ko di fila; la striscia negativa più lunga in B risale al 2018 (cinque gare).

a caccia di riscatto dopo tre ko di fila; la striscia negativa più lunga in B risale al 2018 (cinque gare). Fattore casa: solo 3 vittorie in 15 gare interne per il Padova in questa stagione. Serve un cambio di passo all’Euganeo.

in questa stagione. Serve un cambio di passo all’Euganeo. Forma rosanero: il Palermo ha perso 2 delle ultime 5, entrambe fuori casa, con un pesante 0-3 a Monza nell’ultimo ko esterno.

ha perso 2 delle ultime 5, entrambe fuori casa, con un pesante 0-3 a Monza nell’ultimo ko esterno. Palle inattive: nessuno ha segnato più del Palermo da fermo (21 gol); il Padova è però micidiale sui corner, con la più alta quota percentuale di reti da sviluppi dalla bandierina.

da fermo (21 gol); il è però micidiale sui corner, con la più alta quota percentuale di reti da sviluppi dalla bandierina. Uomo chiave Padova: Alessandro Capelli sale di colpi tra assist e incursioni; solo Mattia Bortolussi ha partecipato a più reti in stagione per i biancoscudati.

sale di colpi tra assist e incursioni; solo ha partecipato a più reti in stagione per i biancoscudati. Uomo chiave Palermo: Jacopo Segre ha già colpito i veneti in passato e in questa B è andato a bersaglio 4 volte.

Le statistiche stagionali di Padova e Palermo

Numeri alla mano, il Palermo produce e finalizza di più (51 gol, conversione 15,79%) mantenendo solidità difensiva (27 subiti, 14 clean sheet con Jesse Joronen). Il Padova tiene il campo (possesso 48%) ma paga in area propria (42 subiti) e in incisività offensiva (32 gol). Curiosità: precisione tiro superiore per il Padova (47,5% vs 43,3%), ma i rosanero arrivano con maggior frequenza alla conclusione (140 tiri nello specchio).

Focus giocatori: per il Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (9), mentre l’assistman è Alessandro Capelli (5). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); rossi: Capelli e Fusi (1). In porta, Alessandro Sorrentino ha 3 clean sheet (come Mattia Fortin). Nel Palermo guida Joel Pohjanpalo (21 gol), assistman Antonio Palumbo (10). Più ammonito: Mattia Bani (9); rossi distribuiti tra più giocatori (1 a testa). Tra i pali, Joronen è una garanzia: 14 clean sheet in 30 presenze.

Padova Palermo Partite giocate 31 31 Vittorie 8 16 Pareggi 10 10 Sconfitte 13 5 Gol fatti 32 51 Gol subiti 42 27 Media gol subiti/gara 1,35 0,87 Possesso palla (%) 48,0 48,8 Tiri nello specchio 115 140 Precisione tiro (%) 47,5 43,3 Clean sheet 6 14 Cartellini gialli 77 64 Cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Bortolussi 9 Pohjanpalo 21 Top assist Capelli 5 Palumbo 10

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Palermo? È una gara della 32a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega e aggiornati appena disponibili. Dove si gioca Calcio Padova-Palermo? Allo Stadio Euganeo di Padova, casa del Calcio Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Palermo? Dirige Livio Marinelli. Assistenti Capaldo e Laghezza; IV Renzi; VAR Giua; AVAR Di Vuolo.