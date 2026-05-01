Padova-Pescara 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Pescara

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Padova–Pescara mette sul piatto punti pesantissimi in uno scontro salvezza della 37a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Euganeo di Padova. I biancoscudati sono 14° con 40 punti in 36 gare (10 vittorie, 10 pareggi, 16 sconfitte; 34 gol segnati, 46 subiti), mentre i biancazzurri sono 17° a quota 34 (7 vittorie, 13 pareggi, 16 sconfitte; 50 reti fatte, 64 incassate). Clima teso e margini sottili: l’inerzia recente premia a tratti il Padova, il Pescara si affida al carattere per evitare i playout.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Padova, che ha saputo colpire in casa ma ha pagato dazio in trasferta. Il Pescara è reduce da una serie di risultati misti, con l’ultima tendenza ai pareggi che tiene la squadra in equilibrio ma non la mette al riparo. Ecco andamento e dettaglio delle ultime cinque gare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Padova ko ko ok ok ko Pescara ko ok ko x x

Dettaglio risultati:

Padova : Padova–Palermo 0-1; Frosinone–Padova 2-0; Padova–Empoli 1-0; Padova–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Padova 1-0.

: Padova–Palermo 0-1; Frosinone–Padova 2-0; Padova–Empoli 1-0; Padova–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Padova 1-0. Pescara: Empoli–Pescara 4-2; Reggiana–Pescara 1-3; Pescara–Sampdoria 1-2; Carrarese–Pescara 2-2; Pescara–Juve Stabia 1-1.

L’arbitro di Padova-Pescara

Designato il signor Giuseppe Collu. Nella stagione 2025/26 ha diretto 6 incontri in Serie B: 0 rigori assegnati, 24 cartellini gialli e 2 rossi, per una media di 4,3 ammonizioni a gara (6,6 falli per cartellino). Squadre avvisate: ritmo alto, ma tolleranza moderata sui contrasti. Quadro della squadra arbitrale e VAR:

Arbitro : COLLU (Giuseppe)

: (Giuseppe) Assistenti : GIUGGIOLI – GRASSO

: GIUGGIOLI – GRASSO IV : MASSARI

: MASSARI VAR : VOLPI (on site Stadio Euganeo Padova)

: VOLPI (on site Stadio Euganeo Padova) AVAR: MAGGIONI (on site Stadio Euganeo Padova)

Informazioni interessanti sul match

È una gara che racconta molto delle ambizioni di sopravvivenza in cadetteria. Il Padova ha vissuto un segmento recente complicato, ma tra le mura dell’Euganeo sa colpire di misura e difendere il vantaggio. Il Pescara arriva da due pareggi consecutivi: segnale di solidità ritrovata, ma serve uno strappo per allontanare l’ombra dei playout. La storia recente del confronto sorride spesso agli abruzzesi, ma l’andata ha rimescolato le carte. Occhio ai dettagli: i biancazzurri hanno perso parecchio cammino dopo essere stati avanti, mentre i biancoscudati sfruttano il cinismo delle palle inattive e la vena del loro centravanti. Tra le curiosità, il precedente spettacolare del 2018 in Veneto e il recente impatto di Lorenzo Insigne nel gioco offensivo del Pescara. Tanti duelli aerei, pressione media e transizioni corte: l’equilibrio può rompersi su una giocata dei leader tecnici, da Mattia Bortolussi a Insigne, passando per le corsie dove si decidono i numeri di cross e la qualità dell’ultimo passaggio.

Negli ultimi sei incroci in B, il Pescara ha vinto tre volte (1N, 2P), tante quante nei precedenti 19: trend recente favorevole agli abruzzesi.

ha vinto tre volte (1N, 2P), tante quante nei precedenti 19: trend recente favorevole agli abruzzesi. All’andata ha vinto il Padova 1-0: i biancoscudati inseguono la doppietta stagionale, che al Pescara manca contro il Padova dal 2010/11.

1-0: i biancoscudati inseguono la doppietta stagionale, che al manca contro il Padova dal 2010/11. In Veneto, l’ultimo Padova – Pescara in B è finito 2-2 (2 ottobre 2018): due pari consecutivi in casa biancoscudata si sono visti una sola volta tra 1984 e 1990.

– in B è finito 2-2 (2 ottobre 2018): due pari consecutivi in casa biancoscudata si sono visti una sola volta tra 1984 e 1990. Il Padova ha perso sei delle ultime otto gare di campionato (2V): dato che fotografa un periodo delicato in chiave salvezza.

ha perso sei delle ultime otto gare di campionato (2V): dato che fotografa un periodo delicato in chiave salvezza. Il Pescara ha messo in fila due pareggi e in stagione è già salito a tre di fila in ottobre: continuità sì, ma servono vittorie per respirare.

ha messo in fila due pareggi e in stagione è già salito a tre di fila in ottobre: continuità sì, ma servono vittorie per respirare. Secondo Opta Predictor, il Pescara ha il 42,8% di probabilità di finire ai playout (secondo dietro l’ Empoli al 64,3%).

ha il 42,8% di probabilità di finire ai playout (secondo dietro l’ al 64,3%). Record negativo abruzzese: è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa B (31), più del doppio del Padova (14).

(14). Mattia Bortolussi è il bomber del Padova (10 gol): partenza sprint, poi colpi più radi ma sempre pesanti.

è il bomber del (10 gol): partenza sprint, poi colpi più radi ma sempre pesanti. Da quando è rientrato in Italia (10 febbraio 2026), Lorenzo Insigne ha inciso 8 volte in 11 presenze col Pescara (5 gol, 3 assist): un contributo ogni 96′.

Le statistiche stagionali di Padova e Pescara

Numeri chiari: più prolifico il Pescara (50 gol) ma più esposto dietro (64 subiti); il Calcio Padova segna meno (34) ma tiene meglio la fase difensiva (46 incassati) e colleziona più clean sheet (8 a 5). Possesso molto simile (48,2% Padova, 49,9% Pescara), volume di tiro superiore per gli abruzzesi (397 tiri, 179 nello specchio) rispetto ai biancoscudati (281 e 129), con precisione al bersaglio comparabile. Disciplina: più gialli per il Padova (85) e più rossi diretti per il Pescara (4). Attenzione alle palle inattive e ai duelli aerei: qui il Padova sa far valere centimetri e timing.

Giocatori chiave: per il Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (10), top assistman Alessandro Capelli (5). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); un rosso per Alessandro Capelli e Christian Pastina. Tra i portieri, Alessandro Sorrentino guida coi clean sheet (5; Mattia Fortin a 3). Nel Pescara brilla Antonio Di Nardo (14 gol), assist leader a quota 4 per Gaetano Letizia e Matteo Dagasso; più ammoniti Davide Bettella e Luca Valzania (8), vari i rossi singoli; tra i portieri, Ivan Saio è a 3 clean sheet, S. Desplanches a 1.

Padova Pescara Partite giocate 36 36 Vittorie 10 7 Pareggi 10 13 Sconfitte 16 16 Gol segnati 34 50 Gol subiti 46 64 Clean sheet 8 5 Possesso palla (%) 48,2 49,9 Tiri totali 281 397 Tiri nello specchio 129 179 Precisione tiri (%) 45,9 45,1 PPDA (pressione) 10,8 10,5 Cartellini gialli 85 77 Cartellini rossi 3 4 Capocannoniere Mattia Bortolussi 10 Antonio Di Nardo 14 Top assistman Alessandro Capelli 5 Gaetano Letizia/Matteo Dagasso 4 Portiere: clean sheet Alessandro Sorrentino 5 Ivan Saio 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Pescara? È una gara della 37a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Calcio Padova-Pescara? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Pescara? Arbitra Giuseppe Collu. Assistenti: Giuggioli e Grasso; IV ufficiale: Massari; VAR: Volpi; AVAR: Maggioni.