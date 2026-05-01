Padova-Pescara 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Padova–Pescara mette sul piatto punti pesantissimi in uno scontro salvezza della 37a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Euganeo di Padova. I biancoscudati sono 14° con 40 punti in 36 gare (10 vittorie, 10 pareggi, 16 sconfitte; 34 gol segnati, 46 subiti), mentre i biancazzurri sono 17° a quota 34 (7 vittorie, 13 pareggi, 16 sconfitte; 50 reti fatte, 64 incassate). Clima teso e margini sottili: l’inerzia recente premia a tratti il Padova, il Pescara si affida al carattere per evitare i playout.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Padova-Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Padova e Pescara
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per il Padova, che ha saputo colpire in casa ma ha pagato dazio in trasferta. Il Pescara è reduce da una serie di risultati misti, con l’ultima tendenza ai pareggi che tiene la squadra in equilibrio ma non la mette al riparo. Ecco andamento e dettaglio delle ultime cinque gare.
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Dettaglio risultati:
- Padova: Padova–Palermo 0-1; Frosinone–Padova 2-0; Padova–Empoli 1-0; Padova–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Padova 1-0.
- Pescara: Empoli–Pescara 4-2; Reggiana–Pescara 1-3; Pescara–Sampdoria 1-2; Carrarese–Pescara 2-2; Pescara–Juve Stabia 1-1.
L’arbitro di Padova-Pescara
Designato il signor Giuseppe Collu. Nella stagione 2025/26 ha diretto 6 incontri in Serie B: 0 rigori assegnati, 24 cartellini gialli e 2 rossi, per una media di 4,3 ammonizioni a gara (6,6 falli per cartellino). Squadre avvisate: ritmo alto, ma tolleranza moderata sui contrasti. Quadro della squadra arbitrale e VAR:
- Arbitro: COLLU (Giuseppe)
- Assistenti: GIUGGIOLI – GRASSO
- IV: MASSARI
- VAR: VOLPI (on site Stadio Euganeo Padova)
- AVAR: MAGGIONI (on site Stadio Euganeo Padova)
Informazioni interessanti sul match
È una gara che racconta molto delle ambizioni di sopravvivenza in cadetteria. Il Padova ha vissuto un segmento recente complicato, ma tra le mura dell’Euganeo sa colpire di misura e difendere il vantaggio. Il Pescara arriva da due pareggi consecutivi: segnale di solidità ritrovata, ma serve uno strappo per allontanare l’ombra dei playout. La storia recente del confronto sorride spesso agli abruzzesi, ma l’andata ha rimescolato le carte. Occhio ai dettagli: i biancazzurri hanno perso parecchio cammino dopo essere stati avanti, mentre i biancoscudati sfruttano il cinismo delle palle inattive e la vena del loro centravanti. Tra le curiosità, il precedente spettacolare del 2018 in Veneto e il recente impatto di Lorenzo Insigne nel gioco offensivo del Pescara. Tanti duelli aerei, pressione media e transizioni corte: l’equilibrio può rompersi su una giocata dei leader tecnici, da Mattia Bortolussi a Insigne, passando per le corsie dove si decidono i numeri di cross e la qualità dell’ultimo passaggio.
- Negli ultimi sei incroci in B, il Pescara ha vinto tre volte (1N, 2P), tante quante nei precedenti 19: trend recente favorevole agli abruzzesi.
- All’andata ha vinto il Padova 1-0: i biancoscudati inseguono la doppietta stagionale, che al Pescara manca contro il Padova dal 2010/11.
- In Veneto, l’ultimo Padova–Pescara in B è finito 2-2 (2 ottobre 2018): due pari consecutivi in casa biancoscudata si sono visti una sola volta tra 1984 e 1990.
- Il Padova ha perso sei delle ultime otto gare di campionato (2V): dato che fotografa un periodo delicato in chiave salvezza.
- Il Pescara ha messo in fila due pareggi e in stagione è già salito a tre di fila in ottobre: continuità sì, ma servono vittorie per respirare.
- Secondo Opta Predictor, il Pescara ha il 42,8% di probabilità di finire ai playout (secondo dietro l’Empoli al 64,3%).
- Record negativo abruzzese: è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa B (31), più del doppio del Padova (14).
- Mattia Bortolussi è il bomber del Padova (10 gol): partenza sprint, poi colpi più radi ma sempre pesanti.
- Da quando è rientrato in Italia (10 febbraio 2026), Lorenzo Insigne ha inciso 8 volte in 11 presenze col Pescara (5 gol, 3 assist): un contributo ogni 96′.
Le statistiche stagionali di Padova e Pescara
Numeri chiari: più prolifico il Pescara (50 gol) ma più esposto dietro (64 subiti); il Calcio Padova segna meno (34) ma tiene meglio la fase difensiva (46 incassati) e colleziona più clean sheet (8 a 5). Possesso molto simile (48,2% Padova, 49,9% Pescara), volume di tiro superiore per gli abruzzesi (397 tiri, 179 nello specchio) rispetto ai biancoscudati (281 e 129), con precisione al bersaglio comparabile. Disciplina: più gialli per il Padova (85) e più rossi diretti per il Pescara (4). Attenzione alle palle inattive e ai duelli aerei: qui il Padova sa far valere centimetri e timing.
Giocatori chiave: per il Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (10), top assistman Alessandro Capelli (5). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); un rosso per Alessandro Capelli e Christian Pastina. Tra i portieri, Alessandro Sorrentino guida coi clean sheet (5; Mattia Fortin a 3). Nel Pescara brilla Antonio Di Nardo (14 gol), assist leader a quota 4 per Gaetano Letizia e Matteo Dagasso; più ammoniti Davide Bettella e Luca Valzania (8), vari i rossi singoli; tra i portieri, Ivan Saio è a 3 clean sheet, S. Desplanches a 1.
|Padova
|Pescara
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|10
|7
|Pareggi
|10
|13
|Sconfitte
|16
|16
|Gol segnati
|34
|50
|Gol subiti
|46
|64
|Clean sheet
|8
|5
|Possesso palla (%)
|48,2
|49,9
|Tiri totali
|281
|397
|Tiri nello specchio
|129
|179
|Precisione tiri (%)
|45,9
|45,1
|PPDA (pressione)
|10,8
|10,5
|Cartellini gialli
|85
|77
|Cartellini rossi
|3
|4
|Capocannoniere
|Mattia Bortolussi 10
|Antonio Di Nardo 14
|Top assistman
|Alessandro Capelli 5
|Gaetano Letizia/Matteo Dagasso 4
|Portiere: clean sheet
|Alessandro Sorrentino 5
|Ivan Saio 3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Pescara?
-
È una gara della 37a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Calcio Padova-Pescara?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Pescara?
-
Arbitra Giuseppe Collu. Assistenti: Giuggioli e Grasso; IV ufficiale: Massari; VAR: Volpi; AVAR: Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.