Padova-Pescara rinviata per pioggia

Padova e Pescara non sono riusciti a scendere in campo alle 21 di lunedì per il maltempo che ha colpito il capoluogo veneto.

Due i sopralluoghi, uno prima del fischio iniziale fissato e l’altro a distanza di 45 minuti, che però non ha permesso il regolare svolgimento dell’incontro per la troppa acqua presente sul campo da gioco.

L’arbitro Volpi, consultatosi con i capitani delle due squadre, ha quindi optato per il rinvio.

I tifosi delle due squadre non dovranno aspettare molto, visto che la partita si giocherà martedì alle 17.30, facendo prevalere la volontà dei biancoazzurri.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 23:20