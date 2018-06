Padova promuove Enrico Lazzaretto

E' Enrico Lazzaretto a chiudere la batteria degli schiacciatori per la stagione 2018/19. Nato a Padova l’11 marzo 1995, Enrico è cresciuto nelle giovanili bianconere a partire dall’Under 13. Con l’Under 19 bianconera conquistò la serie B2 nel 2013/14. Dopo un anno a Motta di Livenza (TV) in serie B1, nella stagione 2015/16 fu aggregato alla prima squadra della Tonazzo Padova. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie A2 con la GoldenPlast Potenza Picena e l’Aurispa Alessano. Nelle 30 partite giocate in gare ufficiali nel 2017/18, Lazzaretto ha realizzato complessivamente 287 punti, di cui 24 ace e 22 muri vincenti.

"Nelle ultime due stagioni ho avuto modo di cimentarmi con la serie A2 – dice – e ad Alessano ho avuto la fortuna di giocare da titolare arrivando agli ottavi di finale play off. E’ stato un bellissimo percorso. La serie A2 è un campionato molto competitivo, ma la Superlega è sicuramente di tutt’altro livello. Il mercato sta dimostrando che tutte le squadre si stanno rinforzando e giocheremo contro i migliori atleti al mondo. Sarà un’esperienza stimolante, anche perché fa sempre piacere indossare la maglia della propria città".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 11:35