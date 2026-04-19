Padova-Reggiana 19 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Padova-Reggiana

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Padova–Reggiana è uno scontro salvezza della 35ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Euganeo di Padova domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15. I biancoscudati sono 14° con 37 punti (9 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 33 gol fatti, 45 subiti), mentre i granata sono 18° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 17 ko; 33 reti segnate, 52 incassate). Punti pesantissimi in palio per allontanare la zona playout. Il Padova arriva dal colpo sull’Empoli, la Reggiana ha ritrovato ossigeno con la Carrarese. In panchina Roberto Breda sfida Pierpaolo Bisoli. Diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Il momento del Padova resta altalenante, ma il successo sull’Empoli può segnare la svolta. La Reggiana ha interrotto la serie negativa battendo la Carrarese e cerca continuità. Nelle cinque più recenti, i veneti hanno raccolto 3 punti, gli emiliani 4.

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Padova ko ko ko ko ok Reggiana ko x ko ko ok

Nelle ultime 5 partite: Padova 3 punti; Reggiana 4 punti.

Padova

Padova – Catanzaro 1-3

– 1-3 Venezia – Padova 3-1

– 3-1 Padova – Palermo 0-1

– 0-1 Frosinone – Padova 2-0

– 2-0 Padova–Empoli 1-0

Reggiana

Bari – Reggiana 4-1

– 4-1 Reggiana – Monza 0-0

– 0-0 Virtus Entella – Reggiana 3-0

– 3-0 Reggiana – Pescara 1-3

– 1-3 Reggiana–Carrarese 2-0

L’arbitro di Padova-Reggiana

Padova–Reggiana si gioca allo Stadio Euganeo di Padova; dirige il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà Prontera. In questa stagione l’arbitro Mucera ha diretto 14 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, 41 ammonizioni, 3 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 3,5 cartellini a partita (7,3 falli per ammonizione).

Arbitro: MUCERA

Assistenti: CATALLO – PRESSATO

– IV: ZANOTTI

VAR: PRONTERA

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

Tra tradizione e presente, Padova–Reggiana promette scintille. I veneti hanno spesso fatto valere il fattore casa nei confronti diretti, ma negli ultimi incroci al Euganeo i granata hanno reso la vita complicata ai biancoscudati. Il successo di misura con l’Empoli rilancia il Padova verso la prima mini-serie positiva da settembre; dall’altra parte la vittoria con la Carrarese riaccende la corsa della Reggiana, che sogna il bis senza subire gol, come a inizio 2024/25. Sarà una gara di contrasti e seconde palle: le due squadre sono tra le più aggressive del torneo nei duelli, con i granata al top per recuperi bassi. Sotto porta i padovani hanno prodotto più conclusioni nello specchio, ma gli emiliani hanno raccolto più clean sheet, segno di una retroguardia che, quando si chiude, sa essere efficace. Riflettori accesi su Mattia Bortolussi, al debutto in B già in doppia cifra, e su Manolo Portanova, vicino a eguagliare la sua miglior stagione realizzativa. Equilibrio, tensione e dettagli: lo scontro diretto può pesare come un macigno sulla corsa salvezza.

Precedenti recenti : il Padova arriva da due vittorie di fila contro la Reggiana in B; solo tra 1965 e 1966 fece meglio, con quattro successi consecutivi.

: il arriva da due vittorie di fila contro la in B; solo tra 1965 e 1966 fece meglio, con quattro successi consecutivi. Fattore Euganeo : sette vittorie padovane nelle prime sette gare casalinghe contro i granata in campionato, poi solo un successo nelle successive sette (5 pari, 1 ko).

: sette vittorie padovane nelle prime sette gare casalinghe contro i granata in campionato, poi solo un successo nelle successive sette (5 pari, 1 ko). Striscia possibile : dopo l’1-0 all’ Empoli , il Padova può centrare due vittorie di fila in B per la prima volta da settembre 2025; due successi con clean sheet mancano addirittura dal 2013.

: dopo l’1-0 all’ , il può centrare due vittorie di fila in B per la prima volta da settembre 2025; due successi con clean sheet mancano addirittura dal 2013. Slancio granata : dopo il 2-0 alla Carrarese , la Reggiana insegue il bis in B come non accade da ottobre 2025; farlo senza subire reti sarebbe una prima dal agosto 2024.

: dopo il 2-0 alla , la insegue il bis in B come non accade da ottobre 2025; farlo senza subire reti sarebbe una prima dal agosto 2024. Duelli e pressing : Padova (596) e Reggiana (570) sono tra le squadre con più contrasti vinti; i granata comandano per recuperi nel terzo difensivo (672).

: (596) e (570) sono tra le squadre con più contrasti vinti; i granata comandano per recuperi nel terzo difensivo (672). Uomo copertina : Mattia Bortolussi è a quota 10 gol al debutto in B; può diventare il primo biancoscudato oltre le 10 reti in stagione regolare dai tempi di Aniello Cutolo (2012/13).

: è a quota 10 gol al debutto in B; può diventare il primo biancoscudato oltre le 10 reti in stagione regolare dai tempi di (2012/13). Tracciare il solco: Manolo Portanova è a 7 gol e punta gli 8 del 2024/25; può andare a bersaglio per due gare di fila come nella serie di tre tra aprile e maggio 2025.

Le statistiche stagionali di Padova e Reggiana

Il Padova produce più tiri nello specchio (126 a 112) e tiene più palla (48,1% a 42,0%), ma concede leggermente meno solo in media gol subiti (1,3 vs 1,5). La Reggiana ha raccolto più clean sheet (9 a 7) e, quando si compatta, è rognosa. Gialli in equilibrio (biancoscudati 82, granata 77), rossi più pesanti per gli emiliani (4 a 3). Nel pressing il PPDA racconta maggiore aggressività padovana (11,1 vs 13,8). Stesso bottino di reti totali: 33 a testa.

A livello individuale: per il Padova il cannoniere è Bortolussi (10), con Kevin Lasagna a 6; il miglior assistman è Alessandro Capelli (5). Tra i portieri, più clean sheet per Alessandro Sorrentino (4). Cartellini: più ammonizioni per Pietro Fusi (11); espulsi con 1 rosso Marco Perrotta, Pietro Fusi, Christian Pastina. Nella Reggiana guida i gol Manolo Portanova (7), mentre l’uomo-assist è Massimo Bertagnoli (5). Tra i pali spiccano i clean sheet di Edoardo Motta (5). Gialli: Andrea Papetti e Tobías Reinhart a quota 8; rossi: Cedric Gondo, Alessandro Tripaldelli, Andrija Novakovich e Charlys con 1.

Padova Reggiana Partite giocate 34 34 Vittorie 9 8 Pareggi 10 9 Sconfitte 15 17 Gol fatti 33 33 Gol subiti 45 52 Media gol subiti/partita 1,3 1,5 Possesso palla (%) 48,1 42,0 Tiri nello specchio 126 112 Percentuale tiri in porta 47,0 44,4 Clean sheet 7 9 Cartellini gialli 82 77 Cartellini rossi 3 4 PPDA (pressione) 11,1 13,8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Padova-Reggiana e a che ora è il calcio d’inizio? Padova-Reggiana si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15 (35ª giornata di Serie B). Dove si gioca Padova-Reggiana? La partita si disputa allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Padova-Reggiana? L’arbitro designato è Giuseppe Mucera, con assistenti Catallo e Pressato; IV uomo Zanotti; VAR Prontera; AVAR Di Vuolo.