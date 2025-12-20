Padova-Sampdoria 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Sampdoria

Padova e Sampdoria si affrontano per la 17a giornata della Serie B 2025-26: si gioca a Padova sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00. Sfida dal peso specifico diverso: biancoscudati in piena corsa playoff, blucerchiati impelagati nello scontro salvezza. In classifica il Padova è 9° con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 16 gol fatti, 18 subiti), mentre la Sampdoria è 19ª a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol segnati, 23 incassati).

Le ultime partite giocate

Il Padova arriva da un percorso altalenante ma concreto, capace di colpi pesanti in trasferta; la Sampdoria alterna lampi offensivi a passaggi a vuoto, con rendimento esterno da consolidare. Nelle ultime cinque, i veneti hanno raccolto più punti dei liguri, ma il divario non è ampio: equilibrio che promette una gara tesa e a ritmo alto.

Padova ko ko ok x ok Sampdoria ko ok ko ok ko

Nelle ultime 5 di campionato Calcio Padova ha totalizzato 7 punti; la Sampdoria ne ha fatti 6. Dettaglio risultati:

Padova

Mantova-Padova 1-0; Padova-Venezia 0-2; Pescara-Padova 0-1; Padova-Cesena 1-1; Reggiana-Padova 1-2

Sampdoria

Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0; Spezia-Sampdoria 1-0; Sampdoria-Carrarese 3-2; Palermo-Sampdoria 1-0

Informazioni interessanti sul match

Match con molte chiavi di lettura: il momento del Calcio Padova, in risalita e solido nelle ripartenze, si incrocia con la necessità della Sampdoria di invertire il trend recente. La storia degli incroci racconta un feeling particolare dei biancoscudati con il gol nelle gare interne contro i blucerchiati; dall’altra parte, i liguri soffrono sulle palle alte, tema tattico che potrebbe esaltare le doti aeree dei difensori padovani come Filippo Sgarbi e la presenza in area di Mattia Bortolussi. Occhi puntati anche su Massimo Coda, leader offensivo della Sampdoria, già in doppia cifra tra gol+assist e capace di spostare gli equilibri con una giocata. Il contesto di classifica aggiunge peso: per i biancoscudati è occasione di slancio playoff, per i blucerchiati punti che valgono doppio nella lotta salvezza. Calcio d’inizio sabato alle 15:00 a Padova: ritmo, duelli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

Tabù blucerchiato in cadetteria: contro la Sampdoria il Calcio Padova non ha mai vinto in quattro confronti di Serie B (3 pareggi, 1 sconfitta), ultimo ko 1-2 il 14/01/2012.

il non ha mai vinto in quattro confronti di Serie B (3 pareggi, 1 sconfitta), ultimo ko 1-2 il 14/01/2012. Feeling con il gol: il Calcio Padova ha sempre segnato nelle ultime 15 gare casalinghe tra A e B contro la Sampdoria .

ha sempre segnato nelle ultime 15 gare casalinghe tra A e B contro la . Trend biancoscudato: due successi nelle ultime tre di B (1 pareggio); possibile nuova mini-striscia dopo quella di settembre.

Periodo altalenante per i blucerchiati: da novembre la Sampdoria ha perso 4 delle ultime 6 gare di campionato.

ha perso 4 delle ultime 6 gare di campionato. Palle alte nel mirino: Sampdoria tra le peggiori della B sui gol subiti di testa (7), dato da monitorare sulle palle inattive padovane.

tra le peggiori della B sui gol subiti di testa (7), dato da monitorare sulle palle inattive padovane. Ascesa da dietro: Filippo Sgarbi ha già firmato 2 reti in 15 presenze, quasi quanto nelle precedenti 137 in categoria (3).

ha già firmato 2 reti in 15 presenze, quasi quanto nelle precedenti 137 in categoria (3). Leader offensivo: Massimo Coda è a 7 gol e 3 assist in 16 partite, già eguagliato il contributo totale della scorsa stagione in B.

Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Sampdoria

A livello collettivo i numeri raccontano un Calcio Padova più equilibrato: 16 gol fatti e 18 subiti, possesso 48.2%, 4 clean sheet e miglior precisione al tiro (51.7%). La Sampdoria produce di più al tiro (156 conclusioni) ma concretizza meno (accuratezza 36.5%) e concede di più (23 reti incassate); ha un possesso leggermente superiore (51.1%) e PPDA più aggressivo (10.4). Disciplina: gialli 43 a 35, rossi 2 a 2 per Padova-Samp.

Tra i singoli: per il Calcio Padova il capocannoniere è Mattia Bortolussi (6), con Alessandro Capelli top assist a quota 3; più ammonito Antonio Barreca (6), rossi per Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1). Tra i pali, più clean sheet per Mattia Fortin (3). Nella Sampdoria guida Massimo Coda (7 gol, 3 assist); assist in doppia cifra di reparto con Simone Pafundi a quota 3. Più gialli per Liam Henderson e Fabio Depaoli (6), rossi per Luigi Cherubini e Jordan Ferri (1). In porta, 2 clean sheet per Simone Ghidotti.

Calcio Padova Sampdoria Partite giocate 16 16 Vittorie 5 3 Pareggi 6 4 Sconfitte 5 9 Gol fatti 16 15 Gol subiti 18 23 Possesso palla (%) 48.2 51.1 Precisione passaggi (%) 79.66 78.40 Precisione tiri (%) 51.67 36.54 Tiri totali 120 156 Tiri nello specchio 62 57 Clean sheet 4 2 PPDA (pressione) 11.5 10.4 Cartellini gialli 43 35 Cartellini rossi 2 2

FAQ Quando si gioca Calcio Padova-Sampdoria? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00 (17a giornata di Serie B). Dove si gioca Calcio Padova-Sampdoria? A Padova, casa del Calcio Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Sampdoria? La designazione arbitrale non è ancora stata ufficializzata.