Padova-Spezia 3 marzo 2026: arbitro, precedenti, statistiche e curiosità

Padova–Spezia accende la 28a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova: sfida dal peso specifico importante in chiave salvezza. I biancoscudati sono 10® con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 28 gol fatti, 33 subiti), mentre gli aquilotti sono 17® a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 23 reti segnate, 35 incassate). Gara in calendario nel prossimo turno, con il Padova chiamato a consolidare la metà classifica e lo Spezia a muovere la graduatoria per allontanarsi dalla zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Padova-Spezia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Padova e Spezia
Le ultime partite giocate
Il Padova arriva con fiducia: 2 successi nelle ultime 5 e un equilibrio ritrovato tra casa e trasferta. Lo Spezia alterna prove solide lontano dal Picco e qualche passaggio a vuoto in casa, ma ha dato segnali di reazione fuori: 5 punti nelle ultime cinque.
|Padova
|x
|ok
|ko
|x
|ok
|Spezia
|x
|x
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 il Padova ha totalizzato 8 punti; lo Spezia ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:
- Padova
Juve Stabia–Padova 3-3; Padova–Carrarese 1-0; Sampdoria–Padova 1-0; Padova–Bari 1-1; Modena–Padova 1-2
- Spezia
Spezia–Virtus Entella 1-1; Bari–Spezia 0-0; Spezia–Frosinone 0-2; Cesena–Spezia 2-3; Spezia–Reggiana 0-1
L’arbitro di Padova-Spezia
Dirige il signor Perri, con assistenti Trinchieri e Luciani; IV ufficiale Mirabella; VAR Camplone e AVAR Prontera. Nella Serie B 2025-26 Mario Perri ha arbitrato 12 gare: 3 rigori assegnati, 63 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto. Media di 5,4 cartellini a incontro, con 349 falli sanzionati (circa 5,3 falli per ogni cartellino mostrato).
- Arbitro: PERRI
- Assistenti: Trinchieri – Luciani
- IV: Mirabella
- VAR: Camplone
- AVAR: Prontera
Statistiche interessanti
Tradizione, numeri e indizi tattici rendono intrigante Padova–Spezia. I veneti hanno costruito all’Euganeo un vero fortino contro i liguri, storicamente a secco in trasferta in questo incrocio, mentre l’ultimo periodo racconta di uno Spezia in leggero rialzo fuori casa dopo settimane complicate. I precedenti complessivi sorridono al Padova, ma gli ultimi confronti sono stati spesso bloccati e ricchi di pareggi, come quello dell’andata. Occhi puntati sui duelli sulle corsie e sulla forma di Kevin Lasagna, protagonista nel 2026, e su uomini chiave liguri come Emanuele Adamo, già a segno in passato proprio all’Euganeo. Con i padroni di casa reduci da un colpo esterno e gli ospiti desiderosi di continuità, la gara promette equilibrio: chi saprà sfruttare le palle inattive e la verticalità potrebbe spostare l’ago della bilancia.
- Bilancio favorevole al Padova: 10 successi in 21 sfide di B con lo Spezia; quattro pareggi negli ultimi sei incroci, incluso l’1-1 dell’andata.
- Fortino Euganeo: il Padova è imbattuto in 10 gare interne di B con lo Spezia (8V, 2N).
- Tendenza casalinga veneta: dopo 5 pari nelle prime 8 all’Euganeo, nel 2026 solo un pareggio in cinque uscite interne, proprio l’ultimo (1-1 col Bari).
- Spezia in risalita fuori casa: una vittoria e un pari nelle ultime due trasferte dopo 6 KO in 7; mira a una mini-serie positiva lontano da La Spezia.
- Momento Padova: dopo il colpo a Modena, i biancoscudati cercano il bis, evento centrato in stagione solo a settembre.
- Uomo-copertina: Kevin Lasagna ha già punito lo Spezia due volte in carriera; nel 2026 viaggia a 4 gol in 8 gare.
- Ex ricordo all’Euganeo: uno dei 3 gol in B di Emanuele Adamo arrivò proprio a Padova (allora col Cesena, 8 dicembre 2025).
Le statistiche stagionali di Padova e Spezia
Dati alla mano: possesso simile (Padova 48,7% vs Spezia 47,8%), ma il Padova segna di più (28 vs 23) e subisce leggermente meno (33 vs 35). Volume tiri equilibrato (211 vs 210) e precisione quasi identica (tiri nello specchio: 105 vs 104; accuratezza al tiro ~50%). Pressione: PPDA 11,5 per i veneti, 10,7 per i liguri. Disciplinare: più gialli per il Padova (70) ma più rossi allo Spezia (7). Clean sheet: 6 a testa.
Focus sui singoli: per il Padova il bomber è Mattia Bortolussi (9 gol), con Kevin Lasagna a 5; top assist Alessandro Capelli (5) davanti a Kevin Varas (4). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (10), rossi per Capelli e Fusi. Tra i pali, Alessandro Sorrentino e Mattia Fortin a 3 clean sheet ciascuno (6 di squadra). Nello Spezia, capocannoniere Gabriele Artistico (7) con Giuseppe Aurelio e Gianluca Lapadula a quota 3; migliori assist-man Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Più ammonito Francesco Cassata (8), diversi rossi distribuiti in rosa; tra i portieri, 6 clean sheet complessivi (3 Diego Mascardi, 2 Boris Radunovic, 1 Mouhamadou Sarr).
|Padova
|Spezia
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|8
|6
|Pareggi
|9
|7
|Sconfitte
|10
|14
|Gol fatti
|28
|23
|Gol subiti
|33
|35
|Clean sheet
|6
|6
|Possesso palla (%)
|48,7
|47,8
|Tiri totali
|211
|210
|Tiri in porta
|105
|104
|Precisione tiro (%)
|49,8
|49,5
|PPDA (pressing)
|11,5
|10,7
|Cartellini gialli
|70
|60
|Cartellini rossi
|2
|7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Calcio Padova-Spezia?
-
La gara è valida per la 28a giornata della Serie B 2025-26 e si disputa allo Stadio Euganeo di Padova nel prossimo turno di campionato (data e orario secondo programmazione ufficiale della Lega B).
- A che ora è il calcio d'inizio di Calcio Padova-Spezia?
-
L'orario sarà confermato dalla Lega B in base alla programmazione TV. Consultare il calendario ufficiale per gli aggiornamenti.
- Dove si gioca Calcio Padova-Spezia?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l'arbitro di Calcio Padova-Spezia?
-
Dirige il signor Mario Perri, assistenti Trinchieri e Luciani; IV Mirabella; VAR Camplone; AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.