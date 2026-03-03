Padova-Spezia 3 marzo 2026: arbitro, precedenti, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Calcio Padova-Spezia: forma recente, arbitro Perri, pillole e confronto dati.

Padova–Spezia accende la 28a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Euganeo di Padova: sfida dal peso specifico importante in chiave salvezza. I biancoscudati sono 10® con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 28 gol fatti, 33 subiti), mentre gli aquilotti sono 17® a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 23 reti segnate, 35 incassate). Gara in calendario nel prossimo turno, con il Padova chiamato a consolidare la metà classifica e lo Spezia a muovere la graduatoria per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Il Padova arriva con fiducia: 2 successi nelle ultime 5 e un equilibrio ritrovato tra casa e trasferta. Lo Spezia alterna prove solide lontano dal Picco e qualche passaggio a vuoto in casa, ma ha dato segnali di reazione fuori: 5 punti nelle ultime cinque.

Nelle ultime 5 il Padova ha totalizzato 8 punti; lo Spezia ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:

Padova

Juve Stabia–Padova 3-3; Padova–Carrarese 1-0; Sampdoria–Padova 1-0; Padova–Bari 1-1; Modena–Padova 1-2

Spezia

Spezia–Virtus Entella 1-1; Bari–Spezia 0-0; Spezia–Frosinone 0-2; Cesena–Spezia 2-3; Spezia–Reggiana 0-1

L’arbitro di Padova-Spezia

Dirige il signor Perri, con assistenti Trinchieri e Luciani; IV ufficiale Mirabella; VAR Camplone e AVAR Prontera. Nella Serie B 2025-26 Mario Perri ha arbitrato 12 gare: 3 rigori assegnati, 63 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto. Media di 5,4 cartellini a incontro, con 349 falli sanzionati (circa 5,3 falli per ogni cartellino mostrato).

Arbitro: PERRI

Assistenti: Trinchieri – Luciani

IV: Mirabella

VAR: Camplone

AVAR: Prontera

Statistiche interessanti

Tradizione, numeri e indizi tattici rendono intrigante Padova–Spezia. I veneti hanno costruito all’Euganeo un vero fortino contro i liguri, storicamente a secco in trasferta in questo incrocio, mentre l’ultimo periodo racconta di uno Spezia in leggero rialzo fuori casa dopo settimane complicate. I precedenti complessivi sorridono al Padova, ma gli ultimi confronti sono stati spesso bloccati e ricchi di pareggi, come quello dell’andata. Occhi puntati sui duelli sulle corsie e sulla forma di Kevin Lasagna, protagonista nel 2026, e su uomini chiave liguri come Emanuele Adamo, già a segno in passato proprio all’Euganeo. Con i padroni di casa reduci da un colpo esterno e gli ospiti desiderosi di continuità, la gara promette equilibrio: chi saprà sfruttare le palle inattive e la verticalità potrebbe spostare l’ago della bilancia.

Bilancio favorevole al Padova : 10 successi in 21 sfide di B con lo Spezia ; quattro pareggi negli ultimi sei incroci, incluso l’1-1 dell’andata.

: 10 successi in 21 sfide di B con lo ; quattro pareggi negli ultimi sei incroci, incluso l’1-1 dell’andata. Fortino Euganeo: il Padova è imbattuto in 10 gare interne di B con lo Spezia (8V, 2N).

è imbattuto in 10 gare interne di B con lo (8V, 2N). Tendenza casalinga veneta: dopo 5 pari nelle prime 8 all’ Euganeo , nel 2026 solo un pareggio in cinque uscite interne, proprio l’ultimo (1-1 col Bari ).

, nel 2026 solo un pareggio in cinque uscite interne, proprio l’ultimo (1-1 col ). Spezia in risalita fuori casa: una vittoria e un pari nelle ultime due trasferte dopo 6 KO in 7; mira a una mini-serie positiva lontano da La Spezia.

in risalita fuori casa: una vittoria e un pari nelle ultime due trasferte dopo 6 KO in 7; mira a una mini-serie positiva lontano da La Spezia. Momento Padova: dopo il colpo a Modena , i biancoscudati cercano il bis, evento centrato in stagione solo a settembre.

, i biancoscudati cercano il bis, evento centrato in stagione solo a settembre. Uomo-copertina: Kevin Lasagna ha già punito lo Spezia due volte in carriera; nel 2026 viaggia a 4 gol in 8 gare.

ha già punito lo due volte in carriera; nel 2026 viaggia a 4 gol in 8 gare. Ex ricordo all’Euganeo: uno dei 3 gol in B di Emanuele Adamo arrivò proprio a Padova (allora col Cesena, 8 dicembre 2025).

Le statistiche stagionali di Padova e Spezia

Dati alla mano: possesso simile (Padova 48,7% vs Spezia 47,8%), ma il Padova segna di più (28 vs 23) e subisce leggermente meno (33 vs 35). Volume tiri equilibrato (211 vs 210) e precisione quasi identica (tiri nello specchio: 105 vs 104; accuratezza al tiro ~50%). Pressione: PPDA 11,5 per i veneti, 10,7 per i liguri. Disciplinare: più gialli per il Padova (70) ma più rossi allo Spezia (7). Clean sheet: 6 a testa.

Focus sui singoli: per il Padova il bomber è Mattia Bortolussi (9 gol), con Kevin Lasagna a 5; top assist Alessandro Capelli (5) davanti a Kevin Varas (4). Più ammoniti: Pietro Fusi e Marco Perrotta (10), rossi per Capelli e Fusi. Tra i pali, Alessandro Sorrentino e Mattia Fortin a 3 clean sheet ciascuno (6 di squadra). Nello Spezia, capocannoniere Gabriele Artistico (7) con Giuseppe Aurelio e Gianluca Lapadula a quota 3; migliori assist-man Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Più ammonito Francesco Cassata (8), diversi rossi distribuiti in rosa; tra i portieri, 6 clean sheet complessivi (3 Diego Mascardi, 2 Boris Radunovic, 1 Mouhamadou Sarr).

Padova Spezia Partite giocate 27 27 Vittorie 8 6 Pareggi 9 7 Sconfitte 10 14 Gol fatti 28 23 Gol subiti 33 35 Clean sheet 6 6 Possesso palla (%) 48,7 47,8 Tiri totali 211 210 Tiri in porta 105 104 Precisione tiro (%) 49,8 49,5 PPDA (pressing) 11,5 10,7 Cartellini gialli 70 60 Cartellini rossi 2 7

FAQ Quando si gioca Calcio Padova-Spezia? La gara è valida per la 28a giornata della Serie B 2025-26 e si disputa allo Stadio Euganeo di Padova nel prossimo turno di campionato (data e orario secondo programmazione ufficiale della Lega B). A che ora è il calcio d'inizio di Calcio Padova-Spezia? L'orario sarà confermato dalla Lega B in base alla programmazione TV. Consultare il calendario ufficiale per gli aggiornamenti. Dove si gioca Calcio Padova-Spezia? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l'arbitro di Calcio Padova-Spezia? Dirige il signor Mario Perri, assistenti Trinchieri e Luciani; IV Mirabella; VAR Camplone; AVAR Prontera.