Padova-Virtus Entella 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 7ª giornata: Padova-Virtus Entella, sabato 17 ottobre alle 15. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche a confronto.

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Scontro diretto per dare una svolta alla stagione. Sabato 17 ottobre alle ore 15:00, lo stadio Euganeo di Padova ospita la sfida della 7ª giornata di Serie B 2026-27 tra il Padova e la Virtus Entella, divise da un solo punto in classifica. I biancorossi padovani sono undicesimi a quota 7 (frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 5 reti all’attivo e 8 al passivo), mentre i liguri seguono al tredicesimo posto con 6 punti (1 successo, 3 pareggi, 2 ko, 8 gol fatti e 7 subiti). Un match di metà classifica molto delicato, in cui entrambe le formazioni cercano punti pesanti per allontanare la zona calda e ritrovare slancio.

Le ultime partite giocate da Padova e Virtus Entella

Il Calcio Padova cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive, contro Palermo e Carrarese. Nelle cinque gare riportate ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre ko. La Virtus Entella arriva invece da quattro incontri senza sconfitte: il successo sul campo del Pisa e tre pareggi le hanno fruttato 6 punti nelle ultime cinque uscite. La tabella riassume i risultati nell’ordine riportato, dal meno recente al più recente.

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Squadra 1ª partita 2ª partita 3ª partita 4ª partita 5ª partita Bilancio Punti Padova Pareggio Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte 4 Virtus Entella Sconfitta Pareggio Vittoria Pareggio Pareggio 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta 6

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Calcio Padova:

Padova-Verona 1-1.

1-1. Cremonese-Padova 3-1.

3-1. Padova-Ascoli 1-0.

1-0. Palermo-Padova 2-1.

2-1. Padova-Carrarese 0-2.

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Virtus Entella:

Virtus Entella-Cesena 1-2.

1-2. Virtus Entella-Vicenza 2-2.

2-2. Pisa-Virtus Entella 1-4.

1-4. Cremonese-Virtus Entella 0-0.

0-0. Virtus Entella-Juve Stabia 1-1.

L’arbitro di Padova-Virtus Entella

A dirigere Padova-Virtus Entella sarà Madonia, assistito da Rossi M. e Garzelli. Feliciani svolgerà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Prontera, affiancato dall’AVAR Paterna. Le statistiche aggiornate dell’arbitro per la stagione 2026-27 non sono disponibili nei dati consultati: non è quindi possibile indicare un bilancio verificato di incontri diretti, rigori assegnati, ammonizioni ed espulsioni.

Precedenti e curiosità: le pillole di Padova-Virtus Entella

L’Euganeo mette di fronte due squadre vicinissime in classifica, ma con esigenze diverse. Il Padova deve fermare una frenata che ha interrotto un percorso ben più brillante: le due sconfitte consecutive pesano soprattutto perché l’ultima è arrivata davanti al proprio pubblico, dove i biancorossi avevano costruito una solida continuità. La Virtus Entella cerca invece di trasformare la regolarità recente in una vittoria: tre pareggi nelle ultime quattro giornate raccontano una squadra difficile da piegare, ma ancora a caccia dell’accelerazione giusta. I precedenti cadetti non indicano una favorita, con un successo per parte e il fattore campo finora decisivo. Tra i temi individuali spiccano il digiuno di Mattia Bortolussi, già a segno contro i liguri, e la centralità nel gioco di Lucas Felipe. Per i padroni di casa sarà importante anche limitare gli errori che concedono conclusioni agli avversari: un dettaglio che, in una gara così equilibrata, può spostare il risultato.

Terzo capitolo in Serie B per Padova e Virtus Entella : i due precedenti della scorsa stagione hanno premiato sempre chi giocava in casa. All’andata vinsero i patavini per 2-1, al ritorno risposero i liguri con un 1-0 al Sannazzari.

e : i due precedenti della scorsa stagione hanno premiato sempre chi giocava in casa. All’andata vinsero i patavini per 2-1, al ritorno risposero i liguri con un 1-0 al Sannazzari. Il Padova ha perso le ultime due gare di campionato, tante quante nelle precedenti nove, nelle quali aveva ottenuto anche sei vittorie e un pareggio. Lo 0-2 contro la Carrarese ha interrotto un rendimento casalingo da 13 punti in cinque incontri, con quattro successi, un pari e quattro partite senza subire gol.

ha perso le ultime due gare di campionato, tante quante nelle precedenti nove, nelle quali aveva ottenuto anche sei vittorie e un pareggio. Lo 0-2 contro la ha interrotto un rendimento casalingo da 13 punti in cinque incontri, con quattro successi, un pari e quattro partite senza subire gol. La Virtus Entella ha chiuso in parità tre delle ultime quattro giornate, aggiungendo una vittoria: un pareggio in più rispetto ai precedenti 17 incontri cadetti. Dopo i pari con Cremonese e Juve Stabia , può arrivare a tre pareggi consecutivi per la prima volta da febbraio-marzo 2021, quando ne infilò quattro con Vincenzo Vivarini in panchina.

ha chiuso in parità tre delle ultime quattro giornate, aggiungendo una vittoria: un pareggio in più rispetto ai precedenti 17 incontri cadetti. Dopo i pari con e , può arrivare a tre pareggi consecutivi per la prima volta da febbraio-marzo 2021, quando ne infilò quattro con Vincenzo Vivarini in panchina. Quattro punti nelle ultime due trasferte per la Virtus Entella , vittoriosa a Pisa e imbattuta a Cremona. La formazione di Andrea Chiappella può raggiungere tre gare esterne consecutive senza sconfitte nello stesso campionato di B: non ci riesce da settembre-novembre 2020, quando con Bruno Tedino arrivarono quattro pareggi.

, vittoriosa a e imbattuta a Cremona. La formazione di Andrea Chiappella può raggiungere tre gare esterne consecutive senza sconfitte nello stesso campionato di B: non ci riesce da settembre-novembre 2020, quando con Bruno Tedino arrivarono quattro pareggi. Attenzione alle disattenzioni del Padova : sono già sette gli errori che hanno generato un tiro avversario in questo campionato, uno dei quali ha portato a un gol. Soltanto la Juve Stabia , con otto, ne conta di più.

: sono già sette gli errori che hanno generato un tiro avversario in questo campionato, uno dei quali ha portato a un gol. Soltanto la , con otto, ne conta di più. Mattia Bortolussi cerca la rete della ripartenza. Dopo i dieci gol dello scorso campionato, compreso quello alla Virtus Entella all’Euganeo nel settembre 2025, è rimasto senza segnare nelle ultime sette presenze in Serie B. Un’altra gara a secco allungherebbe il suo digiuno oltre ogni precedente personale nel torneo.

cerca la rete della ripartenza. Dopo i dieci gol dello scorso campionato, compreso quello alla all’Euganeo nel settembre 2025, è rimasto senza segnare nelle ultime sette presenze in Serie B. Un’altra gara a secco allungherebbe il suo digiuno oltre ogni precedente personale nel torneo. Il pallone passa spesso dai piedi di Lucas Felipe: tra i calciatori con almeno 90 minuti disputati, guida il campionato per tocchi ogni 90 minuti, con 118. Sono 47 in più rispetto ai migliori del Padova in questa graduatoria, Christian Pastina e Filippo Sgarbi, entrambi a quota 71.

Le statistiche stagionali di Padova e Virtus Entella

La Virtus Entella arriva all’Euganeo con numeri migliori nella gestione del pallone: 51,9% di possesso medio contro il 45,2% del Padova, e una precisione nei passaggi dell’84,67% contro l’80,70%. I liguri hanno segnato di più, 8 reti contro 5, pur contando gli stessi 21 tiri nello specchio. I biancorossi mostrano una maggiore precisione al tiro, 41,18% contro 32,81%, ma una conversione inferiore: 9,80% contro 12,50%. Sul piano difensivo il confronto offre due letture: i padroni di casa hanno già ottenuto due partite a porta inviolata contro una, ma hanno concesso 98 conclusioni, contro le 66 degli ospiti. Anche i gol subiti premiano leggermente la squadra ligure: 7 contro 8.

Tra i singoli, i migliori marcatori del Padova sono Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina e Marco Pompetti, tutti con una rete; il totale di squadra comprende anche un’autorete a favore. Nella Virtus Entella guida Giacomo Corona con 2 gol in appena 71 minuti complessivi. I migliori assistman sono Matteo Cocchi e Bernat Guiu, entrambi con 2 passaggi vincenti. Per i biancorossi il primato delle ammonizioni è condiviso da Alessandro Capelli, Alessandro Dellavalle, Pietro Fusi e Giovanni Giunti, con 2 gialli a testa; Lorenzo Carissoni ha ricevuto l’unico rosso. Tra i liguri, Bernat Guiu e Luca Parodi contano 2 ammonizioni ciascuno, mentre non risultano espulsioni. Tra i portieri, Alessandro Sorrentino ha totalizzato 2 gare senza subire gol e 24 parate; Federico Del Frate è a quota una porta inviolata e 17 interventi.

Statistica Calcio Padova Virtus Entella Posizione in classifica 11ª 13ª Punti 7 6 Partite giocate 6 6 Vittorie 2 1 Pareggi 1 3 Sconfitte 3 2 Gol segnati 5 8 Gol subiti 8 7 Media gol segnati per partita 0,83 1,33 Media gol subiti per partita 1,33 1,17 Partite a porta inviolata 2 1 Possesso palla medio 45,2% 51,9% Precisione nei passaggi 80,70% 84,67% Tiri nello specchio 21 21 Precisione al tiro 41,18% 32,81% Conversione delle conclusioni 9,80% 12,50% Tiri avversari concessi 98 66 Calci d’angolo 31 25 Assist 3 6 Falli commessi 77 85 Cartellini gialli 13 9 Cartellini rossi 1 0 Migliori marcatori Fusi, Galazzi, Pastina, Pompetti: 1 Corona: 2 Miglior assistman Cocchi: 2 Guiu: 2 Giocatori con più ammonizioni Capelli, Dellavalle, Fusi, Giunti: 2 Guiu, Parodi: 2 Giocatore con più espulsioni Carissoni: 1 Nessuno Porte inviolate del portiere Sorrentino: 2 Del Frate: 1 Parate del portiere Sorrentino: 24 Del Frate: 17

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Virtus Entella? Calcio Padova-Virtus Entella si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, nella 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Calcio Padova-Virtus Entella? La partita si disputa allo stadio Euganeo di Padova. Chi è l'arbitro di Calcio Padova-Virtus Entella? L'arbitro designato è Madonia. Gli assistenti sono Rossi M. e Garzelli, il quarto ufficiale è Feliciani. Al VAR c'è Prontera, con Paterna AVAR.