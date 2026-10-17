Padova-Virtus Entella 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Scontro diretto per dare una svolta alla stagione. Sabato 17 ottobre alle ore 15:00, lo stadio Euganeo di Padova ospita la sfida della 7ª giornata di Serie B 2026-27 tra il Padova e la Virtus Entella, divise da un solo punto in classifica. I biancorossi padovani sono undicesimi a quota 7 (frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 5 reti all’attivo e 8 al passivo), mentre i liguri seguono al tredicesimo posto con 6 punti (1 successo, 3 pareggi, 2 ko, 8 gol fatti e 7 subiti). Un match di metà classifica molto delicato, in cui entrambe le formazioni cercano punti pesanti per allontanare la zona calda e ritrovare slancio.
- Le ultime partite giocate da Padova e Virtus Entella
- L'arbitro di Padova-Virtus Entella
- Precedenti e curiosità: le pillole di Padova-Virtus Entella
- Le statistiche stagionali di Padova e Virtus Entella
Le ultime partite giocate da Padova e Virtus Entella
Il Calcio Padova cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive, contro Palermo e Carrarese. Nelle cinque gare riportate ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre ko. La Virtus Entella arriva invece da quattro incontri senza sconfitte: il successo sul campo del Pisa e tre pareggi le hanno fruttato 6 punti nelle ultime cinque uscite. La tabella riassume i risultati nell’ordine riportato, dal meno recente al più recente.
|Squadra
|1ª partita
|2ª partita
|3ª partita
|4ª partita
|5ª partita
|Bilancio
|Punti
|Padova
|Pareggio
|Sconfitta
|Vittoria
|Sconfitta
|Sconfitta
|1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte
|4
|Virtus Entella
|Sconfitta
|Pareggio
|Vittoria
|Pareggio
|Pareggio
|1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta
|6
Il dettaglio delle ultime cinque partite del Calcio Padova:
- Padova-Verona 1-1.
- Cremonese-Padova 3-1.
- Padova-Ascoli 1-0.
- Palermo-Padova 2-1.
- Padova-Carrarese 0-2.
Il dettaglio delle ultime cinque partite della Virtus Entella:
- Virtus Entella-Cesena 1-2.
- Virtus Entella-Vicenza 2-2.
- Pisa-Virtus Entella 1-4.
- Cremonese-Virtus Entella 0-0.
- Virtus Entella-Juve Stabia 1-1.
L’arbitro di Padova-Virtus Entella
A dirigere Padova-Virtus Entella sarà Madonia, assistito da Rossi M. e Garzelli. Feliciani svolgerà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Prontera, affiancato dall’AVAR Paterna. Le statistiche aggiornate dell’arbitro per la stagione 2026-27 non sono disponibili nei dati consultati: non è quindi possibile indicare un bilancio verificato di incontri diretti, rigori assegnati, ammonizioni ed espulsioni.
Precedenti e curiosità: le pillole di Padova-Virtus Entella
L’Euganeo mette di fronte due squadre vicinissime in classifica, ma con esigenze diverse. Il Padova deve fermare una frenata che ha interrotto un percorso ben più brillante: le due sconfitte consecutive pesano soprattutto perché l’ultima è arrivata davanti al proprio pubblico, dove i biancorossi avevano costruito una solida continuità. La Virtus Entella cerca invece di trasformare la regolarità recente in una vittoria: tre pareggi nelle ultime quattro giornate raccontano una squadra difficile da piegare, ma ancora a caccia dell’accelerazione giusta. I precedenti cadetti non indicano una favorita, con un successo per parte e il fattore campo finora decisivo. Tra i temi individuali spiccano il digiuno di Mattia Bortolussi, già a segno contro i liguri, e la centralità nel gioco di Lucas Felipe. Per i padroni di casa sarà importante anche limitare gli errori che concedono conclusioni agli avversari: un dettaglio che, in una gara così equilibrata, può spostare il risultato.
- Terzo capitolo in Serie B per Padova e Virtus Entella: i due precedenti della scorsa stagione hanno premiato sempre chi giocava in casa. All’andata vinsero i patavini per 2-1, al ritorno risposero i liguri con un 1-0 al Sannazzari.
- Il Padova ha perso le ultime due gare di campionato, tante quante nelle precedenti nove, nelle quali aveva ottenuto anche sei vittorie e un pareggio. Lo 0-2 contro la Carrarese ha interrotto un rendimento casalingo da 13 punti in cinque incontri, con quattro successi, un pari e quattro partite senza subire gol.
- La Virtus Entella ha chiuso in parità tre delle ultime quattro giornate, aggiungendo una vittoria: un pareggio in più rispetto ai precedenti 17 incontri cadetti. Dopo i pari con Cremonese e Juve Stabia, può arrivare a tre pareggi consecutivi per la prima volta da febbraio-marzo 2021, quando ne infilò quattro con Vincenzo Vivarini in panchina.
- Quattro punti nelle ultime due trasferte per la Virtus Entella, vittoriosa a Pisa e imbattuta a Cremona. La formazione di Andrea Chiappella può raggiungere tre gare esterne consecutive senza sconfitte nello stesso campionato di B: non ci riesce da settembre-novembre 2020, quando con Bruno Tedino arrivarono quattro pareggi.
- Attenzione alle disattenzioni del Padova: sono già sette gli errori che hanno generato un tiro avversario in questo campionato, uno dei quali ha portato a un gol. Soltanto la Juve Stabia, con otto, ne conta di più.
- Mattia Bortolussi cerca la rete della ripartenza. Dopo i dieci gol dello scorso campionato, compreso quello alla Virtus Entella all’Euganeo nel settembre 2025, è rimasto senza segnare nelle ultime sette presenze in Serie B. Un’altra gara a secco allungherebbe il suo digiuno oltre ogni precedente personale nel torneo.
- Il pallone passa spesso dai piedi di Lucas Felipe: tra i calciatori con almeno 90 minuti disputati, guida il campionato per tocchi ogni 90 minuti, con 118. Sono 47 in più rispetto ai migliori del Padova in questa graduatoria, Christian Pastina e Filippo Sgarbi, entrambi a quota 71.
Le statistiche stagionali di Padova e Virtus Entella
La Virtus Entella arriva all’Euganeo con numeri migliori nella gestione del pallone: 51,9% di possesso medio contro il 45,2% del Padova, e una precisione nei passaggi dell’84,67% contro l’80,70%. I liguri hanno segnato di più, 8 reti contro 5, pur contando gli stessi 21 tiri nello specchio. I biancorossi mostrano una maggiore precisione al tiro, 41,18% contro 32,81%, ma una conversione inferiore: 9,80% contro 12,50%. Sul piano difensivo il confronto offre due letture: i padroni di casa hanno già ottenuto due partite a porta inviolata contro una, ma hanno concesso 98 conclusioni, contro le 66 degli ospiti. Anche i gol subiti premiano leggermente la squadra ligure: 7 contro 8.
Tra i singoli, i migliori marcatori del Padova sono Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina e Marco Pompetti, tutti con una rete; il totale di squadra comprende anche un’autorete a favore. Nella Virtus Entella guida Giacomo Corona con 2 gol in appena 71 minuti complessivi. I migliori assistman sono Matteo Cocchi e Bernat Guiu, entrambi con 2 passaggi vincenti. Per i biancorossi il primato delle ammonizioni è condiviso da Alessandro Capelli, Alessandro Dellavalle, Pietro Fusi e Giovanni Giunti, con 2 gialli a testa; Lorenzo Carissoni ha ricevuto l’unico rosso. Tra i liguri, Bernat Guiu e Luca Parodi contano 2 ammonizioni ciascuno, mentre non risultano espulsioni. Tra i portieri, Alessandro Sorrentino ha totalizzato 2 gare senza subire gol e 24 parate; Federico Del Frate è a quota una porta inviolata e 17 interventi.
|Statistica
|Calcio Padova
|Virtus Entella
|Posizione in classifica
|11ª
|13ª
|Punti
|7
|6
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|5
|8
|Gol subiti
|8
|7
|Media gol segnati per partita
|0,83
|1,33
|Media gol subiti per partita
|1,33
|1,17
|Partite a porta inviolata
|2
|1
|Possesso palla medio
|45,2%
|51,9%
|Precisione nei passaggi
|80,70%
|84,67%
|Tiri nello specchio
|21
|21
|Precisione al tiro
|41,18%
|32,81%
|Conversione delle conclusioni
|9,80%
|12,50%
|Tiri avversari concessi
|98
|66
|Calci d’angolo
|31
|25
|Assist
|3
|6
|Falli commessi
|77
|85
|Cartellini gialli
|13
|9
|Cartellini rossi
|1
|0
|Migliori marcatori
|Fusi, Galazzi, Pastina, Pompetti: 1
|Corona: 2
|Miglior assistman
|Cocchi: 2
|Guiu: 2
|Giocatori con più ammonizioni
|Capelli, Dellavalle, Fusi, Giunti: 2
|Guiu, Parodi: 2
|Giocatore con più espulsioni
|Carissoni: 1
|Nessuno
|Porte inviolate del portiere
|Sorrentino: 2
|Del Frate: 1
|Parate del portiere
|Sorrentino: 24
|Del Frate: 17
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Virtus Entella?
-
Calcio Padova-Virtus Entella si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, nella 7ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Calcio Padova-Virtus Entella?
-
La partita si disputa allo stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l'arbitro di Calcio Padova-Virtus Entella?
-
L'arbitro designato è Madonia. Gli assistenti sono Rossi M. e Garzelli, il quarto ufficiale è Feliciani. Al VAR c'è Prontera, con Paterna AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.