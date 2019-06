Padovan attacca Conte: Ecco perchè non è un grande manager

L’arrivo di Conte all’Inter era stato salutato da tutti con entusiasmo: anche chi non tifa per i nerazzurri si è inchinato di fronte alla scelta di riportare in Italia l’ex ct e se oggi in tanti considerano la BeneAmata come la principale anti-Juve assieme al Napoli è proprio per la presenza in panchina di Conte, in attesa che anche il mercato faccia la sua parte. Eppure c’è chi trova difetti non da poco nel nuovo tecnico interista. E’ Giancarlo Padovan che su calciomercato.com lo accusa chiaramente di non essere un bravo manager.

L’ACCUSA – Per la storica firma del Corriere non c’è dubbio che Conte sia un grande allenatore, ma come manager lascia a desiderare. Vengono citati i precedenti al Chelsea, dove ebbe problemi di rapporto e di gestione con squadra e società, tanto che l’addio fu determinato da uno strappo, con una causa intentata dal club ad Antonio. Cosa era successo? Aveva liquidato Diego Costa, l’attaccante spagnolo con il quale non aveva un particolare feeling, attraverso un sms che venne reso pubblico poi dallo stesso bomber. In quel modo – hanno pensato i dirigenti del Chelsea – aveva danneggiato il club per aver implicitamente svalutato una parte del suo patrimonio.

RECIDIVO – Storia vecchia? Non per Padovan che rivede lo stesso errore nel caso Icardi. E’ vero che il club aveva già deciso di vendere il bomber ma l’errore di Conte sarebbe stato quello di aver fatto sapere in giro di non volerlo neanche incontrare. Un’intransigenza che potrebbe costare cara all’Inter perchè di fatto finisce per svalutare il cartellino dell’ex capitano: “Chi ha interesse a comprare lo sa e, dunque, punta a offerte basse o bassissime, fino ad ottenere il giocatore a prezzo di svendita”. Per Padovan Conte pubblicamente avrebbe dovuto sostenere che Icardi non era sgradito. Così invece l’Inter è sotto scacco: o si tiene Icardi pagandolo quattro milioni l’anno per farlo andare in tribuna o accetta la cessione a prezzo di saldo. “Anche per colpa, certamente involontaria, di Antonio Conte”.

