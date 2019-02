Padovan contro Scaroni: “Inutile per il Milan”

Giancarlo Padovan non è mai stato tenero con la nuova dirigenza del Milan, accusata spesso di scelte incoerenti e di scarsa programmazione. Lunedì sera, durante la trasmissione Monday Night di Sportitalia, il giornalista è andato giù duro contro Paolo Scaroni, il banchiere divenuto numero uno del club rossonero nello scorso luglio.

L’ATTACCO. “Penso che il presidente Scaroni sia la figura più inutile che ci sia nell’organigramma del Milan – ha affermato Padovan -: la più inutile e la più insignificante. È un boiardo di stato riciclato nelle società di calcio come si usa fare in questa Italia. È un personaggio buono per tutte le stagioni, un personaggio che non sa niente di calcio e le sue dichiarazioni ogni volta me lo confermano”. Parole dure, quelle di Padovan, che però non vengono successivamente argomentate.

SCARONI SU HIGUAIN. Le dichiarazioni che cita il giornalista sono quelle rilasciate lunedì da Scaroni durante l’evento benefico “United for Genova”, durante il quale il presidente rossonero aveva liquidato il flop di Gonzalo Higuain al Milan come qualcosa di casuale, non determinato dal fallimento della dirigenza e dello staff tecnico milanista. “Mi spiace che l’esperienza di Higuain non sia stata positiva – aveva dichiarato Scaroni – , come non lo è stata per noi: queste operazioni a volte vanno bene, a volte male”. Inoltre Scaroni aveva anche fatto capire che gli arrivi di Paquetà e Piatek, per quanto importanti, non sono risultati decisivi per il pareggio del Milan a Roma. “Il gol dell’Olimpico è nato dal mercato, ma se no ne sarebbe nato un altro: il Milan si dimostra una squadra. Il terzo posto? Non faccio calcoli, cerchiamo di fare il nostro meglio ma adesso il Milan è diventato una squadra. Sono felice del clima che si è creato, e di questo va dato merito a Gattuso, che ha mantenuto da allenatore quelle caratteristiche che aveva da giocatore. La squadra è tutta con lui, e questo è un punto di partenza molto importante. Più il tempo passa e più raggiungere la qualificazione alla Champions League diventa fondamentale”. Parole che evidentemente a Padovan non sono piaciute.

SPORTEVAI | 06-02-2019 10:21