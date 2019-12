Paganin fa sognare: Un solo ostacolo per super-colpo Juve

Il mercato di gennaio si avvicina ed è tempo di sogni: non solo Ibra infiamma le speranze dei tifosi. Se Conte chiede (ed avrà rinforzi) la Juve non starà a guardare. L’infortunio di Khedira e le difficoltà di Rabiot e Ramsey potrebbero spingere i bianconeri ad operare sul mercato non solo in uscita (Mandzukic e Demiral) ma anche in entrata.

IL SOGNO – Il nome che ricorre sempre più spesso è quello di Pogba. Il francese lascerà il Manchester United ed un ritorno in bianconero è tutt’altro che improbabile.

LE PERCENTUALI – A dare corpo alle speranze dei tifosi della Juve arriva un tweet di Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai conferma che il giocatore tornerebbe più che volentieri a Torino.

IL TWEET – Paganini scrive sui social: “I venti che dalla vicina Francia soffiano verso la Liguria dicono che il gruppo Arnault sta facendo sul serio e Ibrahimovic si sta avvicinando al Milan. Confermo che Pogba mette la Juventus al 1 posto ma Zidane è in pressing”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Il contratto di Pogba scade il 30 Giugno 2021 e il giocatore non vuole rinnovare. Ergo, o il ManUtd lo cede questa estate o si ritrova col c… per terra. Paratici, attacca” o anche: “Altro che Tonali, a giugno va preso Pogba a tutti i costi”.

LE RICHIESTE – C’è chi scrive: “Urgono 2 uomini a centrocampo a gennaio con piedi ottimi oppure Pogba sempre a gennaio” e c’è chi chiede: “Pogba per gennaio o per giugno?”.

L’ACCOPPIATA – Se poi il problema è Zidane c’è chi offre la soluzione: “Basta risolvere il problema portando Zidane alla Juventus. Anche se il preferito rimane sempre il Catalano!” e infine: “Quando leggo Zidane non ci capisco più niente.. “.

SPORTEVAI | 05-12-2019 11:30