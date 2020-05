Paganini: “Altro nome per il post-Pjanic”, juventini in rivolta

Incostante, poco adatto al gioco di Maurizio Sarri, non al livello dei migliori registi europei. Sono queste le critiche piovute su Miralem Pjanic nel corso della stagione soprattutto da parte dei più severi tra i tifosi della Juventus. E ora che il Barcellona e il Psg sembrano interessati al bosniaco, sono in molti a spingere per la sua cessione. A patto, però, che la Juventus trovi qualcosa di meglio sul mercato.

Anche Verratti tra le ipotesi del post-Pjanic

Tanti i nomi spuntati per il post-Pjanic, pochi però convincono i fan della Juve, come dimostra anche l’ultimo tweet di Paolo Paganini. Il giornalista di Rai Sport ha provato a fare il punto sulle strategie di Inter e Juventus sul mercato e ha inserito una nuova ipotesi per il ruolo di regista dei bianconeri. Ipotesi, però, che non è piaciuta ai tifosi della Juve.

“I contatti Cavani-Inter sono molto avviati – esordisce Paganini nel suo tweet – C’è anche Kurzawa che va a scadenza, ma Conte per la fascia sinistra vorrebbe Emerson Palmieri che piace anche alla Juventus”.

Ecco poi la notizia che fa sobbalzare i supporter bianconeri. “Più Verratti che Paredes se dovesse essere ceduto Pjanic al Psg”. “No no no no no Verratti no!!!!!!!”, commenta immediatamente Lisa, esprimendo il pensiero ribadito poi da molti altri juventini follower di Paganini.

Gli juventini dicono no all’ingaggio del centrocampista del Psg

“Verratti mi ha detto Raiola che sta bene a Parigi. Dovesse andare via potrebbe essere proposto alla Juventus”, spiega il giornalista, che poi esclude altre piste. “Per Van de Beek ci vuole il cash e prima la Juventus deve fare cassa”, dice Paganini ad un follower che gli chiedeva dell’olandese.

Alessandro insiste sul no a Verratti: “Jorginho è da Juventus Verratti non lo vedrete mai a Torino. MAI”. E Peppe gli dà man forte. “Credo che se la Juve cede uno del calibro di Pjanic, per rinforzarsi e svecchiare la rosa non va a prendere Jorginho o Rakitic, o Paredes (a livello tecnico). Ma neanche Verratti. Sperando che Pogba accetti, il mediamo o centrale deve essere forte…”.

E Paganini ribatte indicando l’obiettivo numero uno della Juve: “Quello si. Infatti per Pianic, Paratici vuole Arthur. Pogba è un discorso a parte”.

SPORTEVAI | 29-05-2020 10:13