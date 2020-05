Paganini: Anche l'Inter su Pogba, chiesto un giocatore in cambio

Comincia ad entrare davvero nel vivo il mercato: con la ripresa del campionato che sembra sempre più probabile e con i tempi ristrettissimi che si prospettano, tutti i grandi club stanno operando per rafforzare le squadre. Attivissime Juventus e Inter ma anche il Napoli non sta a guardare, così come la Roma. L’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, fornisce via twitter una serie di anticipazioni e si sofferma in particolare sul futuro di Pogba. Sul centrocampista francese non ci sono solo Juventus e Real Madrid ma secondo Paganini anche l’Inter può dire la sua.

Per Paganini lo United vuole Skriniar e soldi per Pogba

Il giornalista della Rai scrive sui social: “Dal vicino Principato che pare riaprirá il 15 giugno, mi arrivano nuove conferme sul fatto che Douglas Costa, Rabiot e Ramsey sono giocatori graditi allo United per Pogba. All’Inter invece, per Pogba, lo United ha chiesto Skriniar. Alla Juve avevano chiesto anche Pianic e Dybala ma hanno detto no. Nella lista di giocatori c’erano anche Brozovic e Lautaro ma l’Inter ha detto no. Il conguaglio vale sia per entrambe le società”.

Poi aggiunge: “Altre news monegasche: Mikhitarian vuole restare alla Roma che potrebbe prendere Kean (c’è anche il Milan) e Bonaventura anche se Gattuso lo vorrebbe portare a Napoli. All’Arsenal piace Kluivert. E per chiudere visto che me lo avevano detto lì un po’ di tempo fa, mi hanno riconfermato che dopo un periodo di stop, con smentite varie, sia ripartita la trattativa per la cessione del Milan. Ma qui bisogna approfondire bene”.

Sui social perplessità sull’ipotesi Pogba all’Inter

Fioccano le reazioni sui social: “Due dei tre nomi fatti sono parametri zero con contratti molto onerosi e per i quali sono state versate corpose commissioni, evidentemente ritenuti scaricabili dopo solo un anno” o anche: “Ma è mai possibile che l’Inter segua tutti gli obbiettivi di mercato della Juventus ?”, oppure: “Abbinare Pogba all’ Inter è da querela! Non accadrà mai,MAI! Psss. Skriniar + 280 ml forse lo United ci penserebbe..”.

Infine c’è chi scrive: “Ma per quale ragione lo United dovrebbe prendere un giocatore con uno stipendio da top che fallisce da anni ovunque (Rabiot) ? Perché prendere Ramsey pagando un cartellino (quando lo scorso anno lo avrebbe preso a zero) pagandogli lo stesso stipendio?”.

SPORTEVAI | 24-05-2020 09:36