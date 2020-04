Paganini: “Asse di mercato Juve-Napoli”, social in rivolta

La stagione non è ancora ripresa ma già si comincia a parlare di calciomercato. Le idee in vista della prossima sessione, che per il momento però non si sa quando comincerà, sono tante. E come hanno sostenuto tanti esperti del settore si tratterà di un mercato basato su scambi e prestati, senza le cifre da capogiro degli ultimi anni. Anche in Italia si potrebbe assistere a una situazione del genere tra i top club come Juventus e Napoli.

Asse di mercato

A lanciare la notizia di un possibile asse di mercato tra Juventus e Napoli è l’esperto Paolo Paganini che dal suo account Twitter rivela: “Come avevo anticipato 1 mese fa, la Juve è interessata a Milik viste anche le difficoltà per Icardi. Con il Napoli però ci sono altre due situazioni in ballo: Mertens e Allan (ma c’è anche l’Inter) con Bernardeschi che piace al Napoli”.

Il caso Milik

Un’ipotesi intrigante quella di Arek Milik. L’attaccante polacco ha avuto alterne fortune con la maglia del Napoli: due stagioni funestate da infortuni prima di tornare a giocare e segnare sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il giocatore sembra non essere intenzionato a prolungare il contratto con i partenopei che scade nel 2021 e sta cominciando a guardarsi intorno sia in Italia che all’estero. La Juventus si trova a fare i conti con la situazione Higuain e potrebbe pensare al polacco che Sarri conosce molto bene per averlo allenato.

La situazione Bernardeschi

Caso diverso quello che invece riguarda Federico Bernardeschi. Il giovane attaccante, arrivato a Torino dalla Fiorentina, ha messo in evidenza il suo talento solo a spazzi e sotto la guida di Sarri non è riuscito a mettersi in evidenza. Per lui la soluzione Napoli potrebbe essere quella del rilancio.

Le reazioni dei tifosi

Ma in questo momento della stagione i tifosi restano scettici. Sono troppe le incognite che pesano sul calcio italiano e internazionale sia per pensare al mercato ma soprattutto i singoli casi: “Paolo per cortesia, Milik neanche in panchina può andare nella Juventus attuale”, fa notare Fabrizio. E molti contestano anche i nomi: “Solo Allan sarebbe un buon acquisto. Milik è un buon giocatore ma non può mai essere titolare in questa Juve. Lo stesso vale per Mertens”, sostiene Federico. E c’è chi invece è decisamente contrario a queste soluzioni: “Milik, che disagio. Meglio un Icardi zoppo e infortunato che un Milik integro. A questo punto avrebbero tenuto Mandzukic dato che è uguale a quel mezzo giocatore”.

Ma c’è anche chi ipotizza altri scenari: “Per me Icardi alla Juve è fatta prima del passaggio al PSG – scrive un tifoso juventino – Con Allan al posto di Pjanic che va a Parigi. Bernardeschi invece va al Napoli”.

