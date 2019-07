Paganini attacca l'Uefa: Danneggia la Juventus

Nei sogni di Maurizio Sarri c’era quello di rafforzare il centrocampo con un top-player come Paul Pogba. Lo stesso francese aveva lanciato messaggi chiari, non gli dispiaceva affatto tornare a Torino dopo aver considerata ormai chiusa l’avventura al Manchester United ma radio-mercato ora mette in pole per il giocatore il Real Madrid. I blancos corteggiano il centrocampista da tempo e sembra che l’affare possa chiudersi. Una trattativa che non piace a Paolo Paganini. Il giornalista Rai, esperto di mercato, attacca l’Uefa che – a suo dire – danneggerebbe la Juventus.

IL TWEET – Paganini su twitter, nel suo consueto e quotidiano aggiornamento sulle mosse di mercato delle grandi, scrive: “Pogba verso il Real Madrid ma anche qui le regole del fair play dove e quali sono? Che giocatori ha ceduto il Real? E lasciate perdere il fatturato è uno specchietto per le allodole che vale solo per certe società e per altre no”. Il popolo del web, però, anche quello juventino non lo segue nel ragionamento: “Il mercato non è finito e il Real sfonda il miliardo. Mai ha avuto problemi di FFP. City o Pag può darsi e stanno indagando” o anche: “Per te le regole del Fair Play vanno bene fin quando la Juve ha i soldi per spendere 80 mln a giocatore, quando finiscono i soldi o bisogna per forza cedere improvvisamente parli delle regole del Fair Play”.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni contrarie sui social: “Vale lo stesso discorso per la Juventus, se non ha problemi quest’ultima, non vedo come possa averne il Real che fattura il doppio!” o anche: “Il Real Madrid fattura quasi un miliardo di euro e tra l’altro negli ultimi 3 mercati estivi non ha speso nemmeno tantissimo”, oppure: “Non ci possiamo appellare al FFP solo quando gli altri ci “fregano”un giocatore..questo FFP è ridicolo e sta alterando il mercato invece di renderlo migliore perchè le società fanno robe assurde e non tutte vengono punite..meglio toglierlo..”. C’è qualche scettico (“Non sono così convinto che Pogba vada al Real. Al momento hanno un saldo negativo importante tra acquisti e cessioni. Stai a vedere che alla fine il francese resterà al ManUtd.”) ma anche qualche ottimista: “Pogba va alla Juve con Matuidi e Dybala al Manchester..”.

SPORTEVAI | 30-07-2019 11:49