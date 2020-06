Paganini: "Barcellona nei guai". Gli interisti sperano

Da giorni i tifosi dell’Inter discutono su quale sia il giocatore migliore con cui sostituire Lautaro Martinez, ogni giorno sempre più vicino al Barcellona. Tuttavia in casa nerazzurra c’è ancora chi spera che il Toro possa restare a disposizione di Antonio Conte anche nella prossima stagione.

Speranze che hanno ripreso slancio dopo l’ultimo tweet di Paolo Paganini. Il giornalista di Rai Sport, specializzato nel calciomercato, ha infatti spiegato su Twitter che il Barcellona sarà capace di finalizzare l’operazione Lautaro solo a determinate condizioni.

Per Paganini il Barcellona non ha ancora i soldi per Lautaro

“Buongiorno. Il Barcellona continua a corteggiare sia Lautaro Martinez che Pjanic – ha scritto Paganini su Twitter – ma per arrivare a chiudere queste due operazioni devono essere prima fatte alcune cessioni importanti perché il bilancio della società è in rosso. Cosa che mi è stata confermata”.

Per Paganini, dunque, il Barcellona non è affatto vicino a dare l’assalto definitivo all’argentino dell’Inter: il club catalano e Lautaro hanno raggiunto l’accordo per ciò che riguarda lo stipendio dell’argentino, ma l’intesa con l’Inter potrebbe tardare proprio a causa dei problemi economici dei blaugrana.

I tifosi nerazzurri sperano che l’affare salti

La notizia viene accolta con gaudio dai tifosi nerazzurri. “Aggiungiamo alla tua perfetta analisi che il Barcellona deve rispondere non solo al fpf ma anche allo stato Spagnolo per la richiesta prestito emergenza Covid19. E l’anno fiscale si chiude il 30 Giugno”, scrive DF tra i follower.

E Salva entra nel dettaglio: “Ciao Paolo, su Marca oggi sottolineano che devono fare plusvalenza di 70 milioni per giugno. Considerando che Coutinho e Dembele non hanno mercato e Arthur non vuole andare via, da quali cessioni li possono prendere tutti quei soldi?!Io ancora non scarto De Jong, solo con lui sono +/- 50 milioni”.

Leonardo, invece, fa notare che anche col bilancio in rosso il Barcellona potrebbe concludere l’affare: “Ma le due grandi di Spagna hanno sempre bilanci in rosso… È presto per esultare”.

SPORTEVAI | 04-06-2020 13:50