Paganini crede ancora in Juve-Guardiola: "Ma c'è l'alternativa"

Maurizio Sarri è in difficoltà alla Juventus proprio mentre il Manchester City rischia di venire escluso per i prossimi due anni dalla Champions League, prospettiva che potrebbe aprire all’addio di Pep Guardiola alla Premier League. Il tecnico catalano ha già smentito questa ipotesi, confermando di voler rispettare il contratto con il City, tuttavia c’è chi crede che a giugno Guardiola possa cambiare idea.

Paganini su Guardiola

Di questa fazione fa parte Paolo Paganini, che ha sempre sostenuto con forza la possibilità che la Juventus ingaggi Guardiola nella prossima stagione. “Il City farà sicuramente ricorso al Tas e forse gli ridurranno a 1 anno la squalifica – ha scritto il giornalista di Rai Sport su Twitter -. Guardiola a quanto mi dicono annuncerà che vuole restare, poi però a giugno quando i big della squadra chiederanno di essere ceduti bisognerà capire se avrà la stessa idea”.

I suoi follower si scatenano, molti gli rinfacciano di aver preso una cantonata annunciando il catalano sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Paganini non risponde, mentre altri tifosi si schierano con lui.

“Ma davvero qualcuno può pensare che, alla vigilia degli ottavi di Champions contro il Real, Guardiola saluti e dica che a fine stagione va via?”, scrive ad esempio Vito. “Pure Allegri disse che sarebbe restato…”, aggiunge Erik.

L’alternativa

Ma è alla domanda di un’altra tifosa, Ania, che il giornalista svela un dettaglio interessante. “Ciao Paolo – scrive la tifosa juventina – e se arrivasse Zidane?”. “Io l’ho detto che c’è questa prospettiva soprattutto per i rapporti con CR7”, la risposta di Paganini.

E l’indiscrezione di Zidane alla Juventus era circolata anche in passato, d’altra parte il francese è stato bianconero e ha già dimostrato di poter arrivare fino in fondo in Champions League, il grande obiettivo del club degli Agnelli.

Infine Filippo avanza un’altra ipotesi. “Bisogna anche vedere se il City vende i giocatori… Ha tenuto di peso Guardiola, non si farà problemi a tenere i giocatori”. Ma Paganini non molla: “Si ci può stare anche questo. Ma anche lì bisogna vedere con che voglia restano se ti giochi solo la Premier”.

SPORTEVAI | 18-02-2020 10:23