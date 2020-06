Paganini dà del magazziniere a Sarri: Mou non l'ha mai fatto

Che non piaccia a tutti i tifosi della Juventus come allenatore è un dato di fatto: non da ieri, dopo la deludente prestazione dei bianconeri in coppa Italia contro il Milan, arrivano critiche a Sarri per un gioco promesso ma quasi mai visto. Lo spettacolo che Agnelli sperava di riportare a Torino è sempre o quasi rimasto una chimera ma il tecnico bianconero continua ad essere criticato anche per altre ragioni (oltre a quelle tecniche).

Sarri non ha lo stile Juventus

Dai primi giorni in cui si è seduto sulla panchina bianconera in tanti hanno osservato che Sarri ha poco a che vedere col famigerato stile-Juventus. Per look, per dialettica, per atteggiamenti, per le scaramanzie. Rispetto ai tempi di Napoli, quando era anche piuttosto volgare nei modi, ha fatto passi avanti (magari non nel gioco, anzi) ma non basta. Almeno non per tutti.

Paganini bacchetta Sarri per il suo look

La pensa così anche Paolo Paganini. Il giornalista della Rai, dopo aver visto Sarri a bordo campo durante Juve-Milan, scrive su twitter: “Ma qualcuno può consigliare un sarto a Sarri? Sembra, con tutto il rispetto, il magazziniere della Juventus che va in panchina con la tuta e il mezzo mozzicone di sigaretta“.

E aggiunge: “Lo stile è lo stile. Non mi pare di aver mai visto Mourinho in tuta”.

I tifosi della Juve criticano Sarri

Voleva essere una battuta ma la constatazione di Paganini fa scatenare il web: “Una vittoria in Coppa Italia di Serie D con il Sansovino… Tuta che vince non si cambia… Mah!” o anche: “Anche i risultati in campo sembrano quelli che otterrebbe un magazziniere…” oppure: “Mi dispiace per la persona Sarri, ma non si puó presentare cosí e rappresentare la Juventus..”.

Fioccano commenti ironici: “Gli manca solo la Peroni in mano…” o anche: “Un portuale. Con rispetto parlando”, oppure: “Anche una doccia e la barba non ci starebbero male…. ” e ancora: “A casa in lockdown ero vestito meglio” e infine: “Ad agosto se mette pure le infradito”.

Le voci in difesa del tecnico della Juve

Non manca chi non la pensa così: “Se mi vince la Champions può vestirsi pure da clochard!” e infine: “A me personalmente piace l’allenatore in tuta a bordo campo, restituisce un po’ di autenticità all’ambiente. Da anti-juventino devo però dire che per capacità, Sarri può permettersi di presentarsi anche in pigiama“.

SPORTEVAI | 13-06-2020 11:18