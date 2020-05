Paganini fa quattro nomi per la Juve: "Ma prima parte Pjanic”

Per molti la crisi del Covid-19 porterà le società di calcio ad un mercato al risparmio, basato per lo più su prestiti e scambi. In questo contesto la Juventus dovrebbe rappresentare l’eccezione, almeno secondo Paolo Paganini. Per il giornalista di Rai Sport, infatti, i bianconeri investiranno come sempre in maniera decisa sulla campagna acquisti in modo da assicurare a Maurizio Sarri una squadra più vicina alle sue idee di gioco.

Quattro nomi per la Juventus

I bianconeri si stanno muovendo su vari nomi, mentre in uscita la priorità sembra essere una: concludere la trattativa con il Barcellona per la cessione di Pjanic. “La sensazione è che sarà un mercato ‘tira e molla’ – ha scritto Paganini su Twitter – tra esigenze di bilancio e volontà del giocatore: tipo Pogba che vuole andare via da Manchester, tipo Icardi che il Psg vuole riscattare e tenere, tipo Pjanic che se parte vuole comunque giocare in Champions”.

Ma è nei commenti, stuzzicato dai follower, che Paganini fa il punto sul mercato della Juventus. Matthijs gli chiede quali siano i giocatori che Paratici sta seguendo nei ruoli di terzino e attaccante. Secca la risposta di Paganini: “Meunier. Emerson Palmieri, Icardi, Milik”.

Nomi che accontentano il tifoso: “Credo un parametro zero la Juve come sempre lo fa, quindi Meunier ci sta! In attacco spero che il Napoli abbassi le pretese, in scadenza di contratto 50 milioni sono troppi per Milik”.

La cessione di Pjanic la prima mossa di Paratici

Paganini avverte poi che la Juventus è ancora su Pogba, ma che la trattativa per il francese sarà lunga e complicata. “Su Pogba sarà una telenovela”, scrive il giornalista rispondendo ad una tifosa.

Ma prima che comprare, secondo Paganini la Juventus si concentrerà sulle cessioni. “Paolo una risposta secca: secondo te quale delle operazioni ha più possibilità di andare in porto?”, gli chiede Iniwini. E Paganini: “A oggi l’uscita di Pjanic”.

SPORTEVAI | 27-05-2020 11:18