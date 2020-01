Paganini fa sognare gli juventini: "Nome nuovo per la mediana”

Mentre l’Inter è vicinissima a Young e prova ad accontentare Conte con Vidal e magari Eriksen, la Juventus sembra restare a guardare. Dopo il colpo a sorpresa Kulusevski – che si unirà ai bianconeri solo a giugno – Fabio Paratici sembra attendere il momento giusto per piazzare un altro colpo di mercato, magari a centrocampo, reparto che, secondo la maggior parte di osservatori e tifosi, la coperta della Juve è più corta.

IDEA A CENTROCAMPO. Molti dei centrocampisti attualmente in organico, infatti, non hanno le caratteristiche ideali per il gioco di Maurizio Sarri e sono molti i tifosi bianconeri a chiedere rinforzi adeguati in quel settore. Secondo Paolo Paganini, la Juventus però pianifica la rivoluzione a centrocampo per giugno.

E oltre a Paul Pogba, che rimane l’obiettivo numero uno di Paratici per la linea mediana, ci sarebbero altri due giocatori su cui la Juve sta lavorando in vista della sessione estiva del calciomercato.

“La Juventus pensa soprattutto a giugno (vedi Pogba) anche se Emre Can vorrebbe andare via ora per giocare di più – scrive il giornalista su Twitter – . Ci sono stati nuovi contatti con il Bayern per scambio Thiago Alcantara e riparte il duello con l’Inter questa volta per Tonali”.

Il giovane talento del Brescia è da tempo nel mirino dei top club non solo italiani, mentre quello del centrocampista ispano-brasiliano del Bayern Monaco è di fatto un nome nuovo accostato ai colori bianconeri. Thiago Alcantara, 28 anni, ha esperienza, qualità e soprattutto sembra estremamente adatto al gioco di Sarri, essendo un giocatore in grado di pensare e muovere velocemente il pallone, giocando spesso a due tocchi.

LE REAZIONI. Il suo nome scalda qualche tifoso, come Johnny: “Thiago è perfetto per questa Juventus”. Mentre qualche altro juventino nutre qualche dubbio sulle condizioni fisiche del centrocampista del Bayern: “Thiago grande giocatore, ma sempre infortunato – commenta Salvo – forse è un rischio”.

E tra lui e Tonali, c’è chi, come Amelio, preferisce nettamente il bresciano: “Alcantara sarebbe l’ennesimo bidone, bisognerebbe iniziare a insistere seriamente per Tonali, italiano e di ottima prospettiva”.

SPORTEVAI | 09-01-2020 10:32