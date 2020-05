Paganini fa sognare tifosi Juve e Inter: Ha detto che andrà via

Ci saranno tante variabili determinanti nel mercato che verrà: l’emergenza sanitaria potrebbe spingere i calciatori a scegliere un Paese anzichè un altro (potrebbe essere il caso di Higuain, tentato dal rimanere in Argentina), la crisi economica abbasserà i prezzi e sarà difficile vedere operazioni da centinaia di milioni ma c’è anche un altro aspetto – non legato al Covid-19 – che va tenuto in considerazione. Si tratta della sentenza dell’Uefa nei confronti del Manchester City che rischia di rimanere due anni fuori dalle coppe europee.

La sentenza che inchioda il Manchester City

Gli inglesi ovviamente non ci stanno ed hanno presentato ricorso al Tas ma filtrano sensazioni negative sull’accoglimento dell’istanza. Il rischio concreto che la squadra allenata da Guardiola debba stare a guardare in Europa è concreto.

Paganini apre le porte all’addio di De Bruyne

L’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, aggiorna pertanto su twitter: “De Bruyne ha dichiarato che 2 anni fuori dalle coppe: “non li regge”. Anche altri giocatori del Manchester City, mi dicono fonti inglesi, hanno già mandato segnali di partenza anticipata”.

“Certo hanno ingaggi alti ma non escludo sorprese, italiane. O Juventus o Inter. Ma entrambe per fare un’operazione del genere (magari in prestito) devono abbassare parecchio il monte ingaggi”.

Sui social i tifosi sognano l’arrivo di De Bruyne

Si scatenano i tifosi sul web: ” Io ho l’impressione che potrebbe finire al Real che nel caso farebbe davvero un acquisto di livello! Nel calcio italiano sarebbe bello vederlo…” o anche: “Eh sì ci saranno dei giocatori che andranno via come previsto e non solo. Ma per gli ingaggi che hanno al momento solo la Juve in Italia potrebbe permettersi un esborso simile”.

Un tifoso della Juve ipotizza: ” Ascoltando quello che diceva Paratici… prestito biennale e rientro a Manchester dopo 2 anni. Possibile?”, un altro chiosa: ” Beh … per De Bruyne potrei anche sacrificare Pogba“.

E infine: ” Paolo avrà anche un ingaggio alto ma in quel ruolo è uno dei top, sarebbe un colpo da novanta per chi deve alzare il livello del proprio centrocampo”.

SPORTEVAI | 06-05-2020 09:59