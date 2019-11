Paganini: Il Milan non vuole solo Ibra, per la Juve un ritorno

Manca più di un mese alla riapertura del mercato ma è come se la finestra invernale fosse già spalancata: voci e trattative si rincorrono sui nomi più disparati e coinvolgono anche tutti i grandi club, come Milan, Juventus e Inter.

IL COLPO – Se solitamente a gennaio è difficile ipotizzare colpi da prima pagina, questa volta non si può escludere che la serie A possa arricchirsi di campioni importanti e va in questa direzione l’esperto della Rai Paolo Paganini.

IL TWEET – Su twitter Paganini aggiorna sulle ultime novità e scrive: “Il Milan “riabbraccia” Raiola per Ibrahimovic ma si è parlato, pare, anche di Kean. Ma l’attacco dei rossoneri non era top?! Poi c’è Pogba che scalpita e vorrebbe tornare alla Juventus. Mi dicono anche di un incontro Ausilio Matic”.

LE REAZIONI – Divisi i tifosi rossoneri sui social: “Ibra o Kean non risolvono nulla, serve gente a centrocampo” ma anche: “Chi ha detto che quest’anno l‘attacco del Milan era top…?”.

LA SPERANZA – Sono molti però i fan milanisti che sognano un attacco tutto nuovo: “Dall’inizio era un reparto che non mi convinceva: già a fine stagione l’anno scorso Piatek evidenziava problemi ..di vario tipo.. ma si diceva che “era un problema di occasioni legato al non gioco di Gattuso”… ora i fatti dicono altro”.

POGBACK – Anche sulla sponda juventina si spera nel ritorno di Pogba: “A Gennaio per Pogba bisogna trovare la formula economica per il fpf e l’uscita di alcuni elementi in rosa. Ci sembra che il giocatore vorrebbe tornare”.

SPORTEVAI | 21-11-2019 13:05