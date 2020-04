Paganini infiamma i social: Un'altra italiana su Pogba

Importanti novità sul fronte mercato arrivano grazie agli aggiornamenti di Paolo Paganini sui suoi account social. Il giornalista di Rai Sport annuncia un clamoroso inserimento nella corsa a Paul Pogba: sulle tracce del centrocampista francese non c’è solo la Juventus, ma anche un’altra big italiana. Di chi si tratta?

Il Tweet

Ecco il messaggio di Paganini sul suo profilo Twitter: “Su Pogba ci sono sempre Real Madrid e Juventus. Vero che Marotta ha parlato con Raiola anche della situazione di Pogba, ma di novità c’è il fatto che tutte le squadre interessate vogliono inserire giocatori. E chi ha le contropartite migliori la spunta”.

E la precisazione

Anche l‘Inter, dunque, nello sprint tra grandi d’Europa per accaparrarsi la stella (negli ultimi tempi in verità un po’ appannata) del Manchester United. E non finisce qui, perché Paganini precisa alcune questioni. “Con questa situazione la valutazione è scesa. Diciamo che il Manchester non vuole andare sotto al prezzo con cui lo ha acquistato. Ma ripeto contano i giocatori da inserire”.

Il signor 100 milioni

Un’ulteriore precisazione Paganini la offre rispondendo a un follower che gli chiede chiarimenti sulle possibili contropartite tecniche di Juve o Inter, indicando la soglia sotto la quale i Red Devils non scenderebbero mai per cedere Pogba: “Il Manchester non vorrebbe andare sotto al prezzo di acquisto o comunque sotto i 100 milioni di euro”.

Le reazioni bianconere

L’inserimento dell‘Inter nella corsa a Pogba non crea particolari preoccupazioni ai sostenitori della Juventus. Ciccio chiede: “Chi inserirebbe la Juve come contropartita?”. Mattia azzarda possibili risposte: “Ho paura che il Real abbia le contropartite migliori, mi viene in mente James per esempio. Noi chi potremmo offrire? Alex Sandro? Pjanic? Bernardeschi? Costa? Speriamo”. Un altro tifoso è ironico: “Attenzione che l’Inter potrebbe offrire Vidal e Modric“.

E quelle degli altri

“Al tutto va abbinata la volontà del giocatore che potrebbe anche propendere per il Real, penso”, ipotizza un altro follower. “Ma la Juve esiste ancora?”, sfotte Vittorio. E sono in molti a dubitare che il Manchester United possa davvero intascare 100 milioni dalla cessione di Pogba. “Al massimo ne prenderà 70”, ipotizza un fan. “Se è fortunato, 80”, azzarda un altro. Mentre un altro fan immagina fantasiose postille sul contratto: “Ma c’è una clausola che avvantaggerebbe la Juve in caso di più pretendenti? Oltre alla volontà del giocatore?”.

SPORTEVAI | 11-04-2020 09:38