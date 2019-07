Paganini infiamma il web con uno scambio Juve-Milan

Quando i soldi in cassa cominciano a scarseggiare l’idea di ricorrere a scambi tra club è un salvagente sempre bene accetto. Se il più chiacchierato di questi, ovvero quello tra Icardi e Dybala tra Inter e Juventus, sembra congelato pare possa essercene un altro all’orizzonte e molto più sorprendente. Ne parla Paolo Paganini. Il giornalista Rai, esperto di mercato, rivela di un incontro tra i dirigenti di Juventus e Milan con in ballo il futuro di tre giocatori.

IL TWEET – Su twitter Paganini scrive: “Nuovo incontro Juventus Milan si è parlato di Demiral in rossonero, ma anche di Dybala e di Romagnoli . Paratici lo ha di nuovo chiesto ma Maldini ha detto che è incedibile. Per ora i 2 giocatori non si muovono. Operazione stile Higuain ma Dybala al Milan non vuole andare, non vuole nè Inter nè Milan, vuol rimanere alla Juve anche se a Giampaolo piace molto”.

LE REAZIONI – Il web si ribella all’indiscrezione e fioccano i commenti: “Dybala al Milan? Prendendo per buono che la Juve lo possa inserire in uno scambio per Romagnoli , ma il Milan lo stipendio come lo paga a Dybala ?” o anche: “Il Milan poi lo paga Dybala? Spero demiral al Milan solo in prestito”. C’è chi protesta: “Scusi ma la Juve smetterà mai di fare la carità al Milan? Siamo già stati fregati con il mancato riscatto di Higuain..che vantaggio abbiamo a dargli Demiral e Dybala..x chi?x dei pagherò forse??” oppure: “Capisco Demiral ma Dybala se se ne va dalla Juve o va in Spagna o va in inghilterra”. Non mancano post ironici, come quelli di chi cita Banfi ne l’allenatore nel palloone: “Ci danno Falchetti e Mengoni, tre quarti di Mike Bongiorno e un terzo di Daniele Piombi..” e infine: “Dybala e Milan al momento non possono stare nella stessa frase”.

SPORTEVAI | 16-07-2019 09:12