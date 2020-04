Paganini: "Inter, già due contatti col campione in scadenza”

Grandi manovre in atto in casa Juventus e Inter, secondo Paolo Paganini. Il giornalista Rai ha raccontato alcuni retroscena di mercato riguardanti le due big, spiegando che entrambe stanno lavorando soprattutto all’estero per cercare rinforzi importanti in vista della prossima stagione.

Intrigo tra Inter, Juventus e Psg

La Juventus pare impegnata soprattutto a dialogare con il Psg, club le cui mosse, però, interessano fortemente anche l’Inter. “C’è molto movimento su Pjanic – scrive Paganini -, lo vuole soprattutto il Psg intenzionato a riscattare Icardi se parte Cavani. La Juventus però vuole giocarsi la carta Pjanic per Pogba o per uno tra Jorginho e Kante. Con il Chelsea ci sono in ballo anche gli esterni”.

I bianconeri, dunque, vorrebbero utilizzare Pjanic come pedina di scambio per uno dei centrocampisti inseriti nella lista dei rinforzi da Paratici e Sarri: Pogba, in primis, seguito da Jorginho e Kante.

Gli agenti di Cavani hanno incontrato Marotta

Tuttavia le mosse del Psg interessano anche l’Inter, che spera di incassare i soldi del riscatto del cartellino di Icardi e reinvestirli magari in un contratto pesante con un vero top player. Il nome nella testa di Antonio Conte lo svela poco dopo Paganini rispondendo alla domanda di un follower.

“Cavani ormai è in scadenza a giugno quindi se non cambiano idea tutti andrà via”, scrive Salvo. E il giornalista Rai risponde: “Gli agenti di Cavani hanno avuto già 2 incontri con Marotta”.

L’Inter, dunque, si sarebbe già mossa per riportare il Matador in Italia. Ma l’uruguaiano è al centro di diverse voci di mercato: non ci sarebbe solo l’Inter su di lui, ma anche il Manchester City e il Newcastle del nuovo fondo d’investimento saudita. Riuscire ad arrivare all’uruguaiano, dunque, non sarà una passeggiata.

SPORTEVAI | 27-04-2020 13:09