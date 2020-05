Paganini: “Juve, in attacco c'è l'alternativa a Icardi e Milik”

Quella in arrivo potrebbe essere un’estate di grandi novità per l’attacco della Juventus. Ne è convinto Paolo Paganini, che su Twitter ha fatto il punto sulle probabili partenze in casa bianconera, offrendo ai suoi follower anche i nomi dei possibili sostituti su cui i bianconeri hanno intenzione di puntare.

Rabiot e Higuain con la valigia

Il tweet del giornalista di Rai Sport si concentra su alcuni nomi caldi in questo momento in casa Juve. “Buongiorno. Rabiot e Higuain per ragioni diverse sembrano fuori dalla Juventus 2020/21. Il primo vuole giocare con più continuità e potrebbe finire al Manchester United nell’operazione Pogba, il secondo vorrebbe tornare in Argentina, ma l’ingaggio chi lo paga?”.

I possibili addii di Rabiot e Higuain non sembrano preoccupare troppo i tifosi juventini, che anzi si auspicano che l’addio del francese possa favorire il ritorno a Torino di Paul Pogba.

“Rabiot è sacrificabile, specialmente per Pogba – scrive Denise nei commenti, dando voce ad un pensiero diffuso nella tifoseria juventina, almeno sul web – se Higuain ha tutta questa voglia di tornare in Argentina può sempre ridimensionare le proprie richieste di ingaggio. Il suo sostituto però chi sarà?”.

Anche Zapata sulla lista della Juventus

Nel rispondere alla tifosa, Paganini inserisce un’altra notizia, piuttosto succosa. Secondo il giornalista, infatti, c’è un nome nuovo su cui la Juventus potrebbe puntare per sostituire Higuain. “Penso uno tra Icardi, Milik e Zapata”, la sua risposta alla follower.

Accanto a Maurito e al polacco del Napoli – entrambi da tempo accostati alla Juventus – i bianconeri starebbero dunque valutando anche l’acquisto di Duvan Zapata, uno dei protagonisti della straordinaria ascesa dell’Atalanta.

Arrivare al colombiano, però, non sarà facile: Zapata ha dichiarato per ora di voler restare a Bergamo, inoltre ha un contratto con scadenza nel 2023, ragion per cui il valore del suo cartellino sarebbe piuttosto alto.

SPORTEVAI | 11-05-2020 11:43