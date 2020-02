Paganini: “Juve sorpassata su vecchio obiettivo”, tifosi divisi

La sconfitta del Barcellona contro l’Athletic Bilbao in Copa del Rey ha rilanciato le speculazioni circa il mal di pancia di Leo Messi, pronto a lasciare il club in cui è cresciuto e ha vinto tutto in seguito al litigio con Eric Abidal.

Messi o Pogba?

Ma dove potrebbe finire Messi? Per diversi quotidiani, la Juventus potrebbe anche fare un pensierino alla Pulce, magari addirittura insieme a Cristiano Ronaldo. Tuttavia c’è chi spiega che gli obiettivi dei bianconeri sono altri, più concreti. Nella testa di Andrea Agnelli e Fabio Paratici c’è soprattutto un giocatore che la Juve vorrebbe riportare in bianconero ormai da tempo: Paul Pogba.

Secondo Paolo Paganini, però, negli ultimi mesi i bianconeri avrebbero perso il vantaggio sugli altri club europei nella corsa al centrocampista del Manchester United. “Intanto al di là del sogno Messi – scrive il giornalista di Rai Sport – arriva una conferma legata a Pogba che lascerà a fine stagione il Manchester United. Lo ha dichiarato lui, ma è una cosa che si sapeva già, almeno qui. Nell’ordine Real Madrid, Barcellona e Juventus alle condizioni giuste”.

Pogba ha infatti annunciato il suo addio ai Red Devils, ma secondo Paganini ad oggi la Juventus sarebbe stata scavalcata dai due top club spagnoli. Una notizia che divide i tifosi bianconeri.

Tifosi divisi

“Se c’è il Real Madrid in corsa, meglio per noi puntare subito su qualcun altro. E non perdere tempo. Non c’è storia”, scrive rassegnato Okapi. Lucky, invece, si mostra fiducioso: “A tutti quelli che dicono ‘…non lo vedremo mai in bianconero’, prima che la Juve prendesse Ronaldo, pensavano cosa?”.

Il_Sic, invece, spiega perché la Juve può arrivare a Pogba. “Dai Paganini, lo sai anche te che Raiola con Real e Barca non tratta (punto 1); 2 Pogba vuol tornare alla Juve e 3 il Real si è totalmente defilato… se esce va solo da una parte… ovvero Torino”.

Ma Paganini replica: “Si è vero quello che dici. Ma la Juventus non vende Pogba a 120 per ricompralo a 160”.

Tra i tifosi bianconeri c’è anche chi è interessato ad altri obiettivi, come Sor Marchese: “Dicci di Icardi e Tonali, Paolo”. E il giornalista conferma: “Sono 2 obiettivi concreti della Juventus per il prossimo anno”.

SPORTEVAI | 07-02-2020 09:57