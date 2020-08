Paganini: “Juve, ti soffiano Paratici. L’Inter fa felice Conte”

Novità importanti in arrivo per Juventus e Inter, secondo Paolo Paganini. E non si tratterebbe solo di calciomercato: secondo il giornalista di Rai Sport, infatti, la Juve potrebbe perdere una figura centrale – spesso anche molto criticata – degli ultimi anni, prossima a lasciare Torino per accasarsi in un’altra big europea.

Il tweet di Paganini sulle novità dei Juve e Inter

“A Barcellona parte la rivoluzione a partire dalla società – scrive Paganini su Twitter – e come ds circola il nome di Paratici. Vidal si avvicina all’Inter. Il Psg ha l’accordo con Allegri. Allo United interessa Ramsey, dubbi invece su Douglas Costa”.

Dunque, Fabio Paratici potrebbe presto lasciare la Juventus per assumere il complicato complito di ricostruire il Barcellona dopo la tremenda sconfitta in Champions League ad opera del Bayern Monaco.

L’addio del dirigente potrebbe essere accompagnato da quello di due giocatori che hanno deluso, soprattutto a causa delle condizioni fisiche non sempre ottimali: Ramsey e Douglas Costa, entrambi finiti nell’occhio del Manchester United.

“Dubbi su douglas.. strano, non l’avrei detto. È sempre così sano e in forma”, ironizza Silvia nei commenti al tweet di Paganini. “Ciao Paolo, per Ramsey può uscirci uno scambio con lo United?”, chiede Peppe, probabilmente sperando in un’operazione che coinvolga Pogba. “Ramsey e conguaglio e lo United ci ridà una vecchia conoscenza…”, aggiunge Wars_Forever, alludendo appunto al francese.

L’Inter pronta ad accontentare Conte

Ma Paganini annuncia una novità importante anche per l’Inter: la ricostruzione del Barcellona potrebbe agevolare la partenza di Arturo Vidal, da mesi sogno proibito di Antonio Conte all’Inter. Il club bianconero sarebbe dunque pronto ad accontentare il suo allenatore, ma non tutti gli interisti non sembrano felici di accogliere il cileno ex Juve e Bayern.

“Vidal è bollito, s’è visto anche l’altra sera”, scrive Marco. “Ancora Vidal? Basta! Servono centrocampisti giovani e motivati”.

SPORTEVAI | 17-08-2020 11:09