Paganini: la Juve vuole uno dei ribelli del Napoli

La situazione in casa Napoli non è delle migliori. Troppi problemi stanno minando il campionato della squadra azzurra e il picco si è toccato con l’oramai famoso ammutinamento dei giocatori, che dopo la partita col Salisburgo di Champions League si sono rifiutati di andare in ritiro. Circolano i nomi dei cosiddetti “ribelli”, ovvero coloro che su tutti avrebbero guidato la protesta.

Pupillo di Maurizio – Proprio uno di questi secondo il giornalista Paolo Paganini sarebbe entrato subito nel mirino della Juventus. Si tratta del centrocampista brasiliano Allan, citato proprio in un tweet di Paganini dove si legge “Confermo indiscrezione: la Juventus ha già fatto più di un sondaggio per Allan per gennaio”. Non è da escludere che qualcuno parta già nella finestra di mercato invernale, del resto anche Ancelotti è a rischio.

Molti pro – E i tifosi juventini cosa ne pensano di questo eventuale acquisto? La maggioranza sembra favorevole. Nei commenti al tweet infatti si legge “In Allan e out Matuidi sarebbe un upgrade importante” e “Se non arrivasse Pogba direi che Allan come alternativa va più che bene. Del resto è da sempre uno dei preferiti di Sarri”. Il popolo bianconero sembra quindi gradire.

Ironia su Ibrahimovic – Sempre nello stesso tweet Paganini ha anche rivelato che la moglie di Ibrahimovic avrebbe prenotato un’auto a Milano a partire da gennaio. Impossibile non pensare a quando disse la stessa cosa per Guardiola a Torino, quindi l’ironia dei sostenitori della Vecchia Signora ha colpito subito, con messaggi tipo “Meno male! Temevo davvero potesse andare al Milan! Ora mi hai tranquillizzato”.

SPORTEVAI | 12-11-2019 12:43