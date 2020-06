Paganini: “La Juventus lo vuole, pronte tre contropartite"

Anche alla vigilia della finale di Coppa Italia, le priorità di mercato Juventus non cambiano, almeno secondo Paolo Paganini. Nonostante i bianconeri restino sulla scia di Arkadiusz Milik, ritenuto il rinforzo ideale per il reparto avanzato, il giornalista di Rai Sport ha spiegato su Twitter come Fabio Paratici non abbia perso di vista il suo obiettivo principale per rafforzare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri: Paul Pogba.

La strategia della Juve per arrivare a Pogba

Per arrivare al centrocampista francese, la Juventus avrebbe pronte tre possibili contropartite, tutte in grado di tentare il Manchester United. “Lo United prova a rinnovare con Pogba ma è dura – ha scritto il giornalista di Rai Sport su Twitter – , intanto valuta le varie contropartite e come già detto Rabiot, Douglas Costa e Ramsey sono giocatori graditi”.

Il francese, d’altra parte, è stata la grande delusione della stagione e la maggior parte dei tifosi bianconeri sarebbe ben lieta di sacrificarlo per poter riabbracciare Pogba. Douglas Costa e Ramsey, invece, piacciono ai tifosi juventini, che però sono anche delusi dal fatto che Sarri abbia potuto impiegarli col contagocce, a causa dei loro numerosi infortuni.

I tifosi pronti a cedere Rabiot, Douglas Costa e Ramsey

Rinunciare a uno di loro o addirittura a entrambi potrebbe essere un sacrificio necessario per riavere in squadra Pogba, preferito anche ad altri talenti accostati ai bianconeri. “Rabiot ce lo porterei io a Manchester facendo la manica a nuoto”, commenta tra i follower Luca. “Chissà come fa ad essere gradito Rabiot”, aggiunge Andrea T.

“Glieli diamo tutti e tre”, scrive Andrea e Anton si mostra d’accordo: “Se mi dici la strada i tre li porto io Manchester, subito, e ritorno con il Polpo, guidando un po’ per uno”.

Infine Barney allarga il discorso ai massimi sistemi calcistici: “Ci sono giocatori che funzionano dappertutto, giocatori che non funzionano in nessun club e giocatori che vanno inseriti nel club giusto. Quei tre fanno parte del ultima categoria e il MU potrebbe scommetterci sopra. Paul fa parte della prima invece”.

SPORTEVAI | 16-06-2020 10:02