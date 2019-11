Paganini, le ultime su Rakitic, Can e Ibra: i tifosi sognano

Durante la sosta per gli impegni delle nazionali le voci di mercato non mancano mai e a fare il punto della situazione ci pensa Paolo Paganini. Il giornalista Rai, grande esperto di trattative e affari, scrive su Twitter le ultime, importanti novità sul conto di Juventus, Inter, Napoli e Milan.

La Juventus – Le indiscrezioni più eclatanti riguardano proprio la Vecchia Signora. Ci sarebbero conferme a proposito di un viaggio di mercato di Paratici nella Penisola Iberica e Paganini spiega quali sono gli obiettivi del plenipotenziario bianconero: “Buongiorno. Mi confermano viaggio Paratici in Spagna per Rakitic e Torres. Il primo già per gennaio con Emre Can al Barcellona. Per il secondo è solo un sondaggio”.

L’Inter – Per quanto riguarda Torres, ovviamente, si tratta di Ferran, giovane attaccante del Valencia ed è lo stesso giornalista a puntualizzarlo. E l’Inter? Il nome più caldo nel mirino della formazione di Conte è uno solo: “Sempre per gennaio l‘Inter stringe per Matic“. Un calciatore in uscita dal Manchester United che il tecnico nerazzurro conosce bene, avendolo già allenato al Chelsea nel suo primo anno alla guida dei Blues.

Napoli e Milan – Gli ultimi aggiornamenti di Paganini sono invece relativi a Napoli e Milan, prossime avversarie sabato alle 18 a San Siro in una sorta di derby tra deluse di questa fase iniziale del campionato. Due squadre che, secondo il giornalista, si contendono anche un certo Zlatan Ibrahimovic: “Per lui o Napoli o Milan se parte Piatek“. Già, perché l’attaccante polacco potrebbe anche concludere anticipatamente la sua esperienza in rossonero.

I commenti – I tifosi sognano grandi colpi anche se il fan juventino Eliodoro resta piuttosto scettico: “Prendere Rakitic per fargli giocare campionato e Coppa Italia? Chi dovrebbe rimanere fuori dalla lista Champions?”, con pronta risposta di Paganini: “È solo un incontro nessuna trattativa al momento”. “Non capisco davvero perché vendere Can…ha solamente 25 anni!”, si chiede Tony e le perplessità sono condivise da Andrea: “Can per Rakitic, oddio! Consiglio a Paratici un bel giro nelle Ramblas, magari qualche eccesso lo fa rinsavire”.

