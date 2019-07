Paganini manda i social in tilt: Ibra vuol tornare in Italia

Lo scorso gennaio sembrava quasi fatta: Ibrahimovic era pronto per tornare in Italia, Leonardo lo avrebbe accolto a braccia aperte al Milan ma l’affare saltò per il no di Elliott. Il patron non era intenzionato a strapagare campioni in età avanzata e bocciò l’operazione avallando solo l’acquisto di prospetti giovani. Sembrava sfumata dunque l’ultima opportunità per lo svedese di giocare in serie A ma forse non è detta l’ultima parola. A rilanciare la voce di un clamoroso IbraBack è Paolo Paganini.

IL TWEET – Il giornalista della Rai, esperto di mercato, scrive su twitter: “Per ora è solo una voce, una “soffiata” che mi è arrivata da Montecarlo. Ibrahimovic vorrebbe chiudere la carriera in Italia. Si sente ancora un top player. Dove? Lo verificherò. Da fonte diretta appena possibile. Ibrahimovic fa reparto da solo ma obiettivamente non lo vedo più determinante in un campionato europeo”. Tutti sanno che il “soffiatore” di Montecarlo è proprio l’agente di Ibra, Mino Raiola, ma sui social i tifosi di tutte le big si dividono in due gruppi. Quelli che considerano il bomber ormai usurato e troppo vecchio e quelli che sognano ad occhi aperti che possa venire nella loro squadra del cuore. Incerti gli juventini: “Alla Juve siamo pieni, grazie” ma anche: ” Alla Juve subito senza pensarci troppo”, oppure: “Ibra- Ronaldo-Neymar immagina puoi”.

LE REAZIONI – Ironici i milanisti: “Il Milan cerca un attaccante, per il pensionamento andrebbe bene. Non è forte come LS Galaxy ma per andare in pensione è una buona squadra di riposo” oppure: “Il problema è l’ingaggio, io prenderei anche De Rossi e Marchisio” o anche: “Spero sia Milan almeno avremmo ricorrenza rispettata. Non è mercato senza l’accostamento di Ibra al Milan”. Non manca però chi ancora crede nelle sue doti: “Se arrivasse al Milan lui,, indipendentemente dall’età, Partirebbe alla pari,ma alla prima di campionato sarebbe titolare…”. A Napoli lo accoglierebbero bene: “Stanno facendo un sacco di scena Paolo ma il 9 che cerca il Napoli è proprio lui è andrà li” o anche: “Ibra è Ibra. Anche con una gamba sola e a 40 anni. Vedremo se sbarcherà anche lui a Capodichino con James, Cavani, Vidal, ecc” ma qualcuno non è d’accordo: “A Napoli, un film panettone per la moglie, una statuetta per il presepe, due spiccioli e sarà contento”. Spaccati anche gli interisti: “Paolo dimmi che viene all’Inter al posto di Dzeko” ma anche: “Secondo me puó tornare all’Inter che tanto ha bisogno di qualcuno che rompa lo spogliatoio… “.

23-07-2019