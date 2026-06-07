Paolo Paganini: Milan, è Ibrahimovic il tecnico giusto. Ai Mondiali ecco di chi non mi fido ESCLUSIVA

Dove arriverà la Bosnia al Mondiale? “La Bosnia ora non la mitizzerei troppo, già ha fatto un’impresa a qualificarsi. Va detto però che gioca con tranquillità, può andare avanti ma non credo che abbia possibilità di mettersi troppo in mostra raggiungendo le fasi finali da outsider. Per loro è un traguardo già importantissimo.”

Per chi tiferà tra le partecipanti e perché “Per gli italiani che sono in competizione, quindi Ancelotti con il Brasile e Cannavaro con l’Uzbekistan ma in particolare per Montella e per la Turchia . I turchi potranno essere una mina vagante. Montella è un allenatore preparato”.

Dal 1 giugno conduce ogni giorno Dribbling Mondiali , l’approfondimento quotidiano di Rai2 alle 14 curato da Fabrizio Failla. Spezzino doc (da ragazzo ha giocato anche nelle giovanili del club ligure e continua ad esserne tifoso), amante del mare, delle barche ed ex pilota di rally, uomo mercato di RaiSport e volto televisivo stranoto: Paolo Paganini è un grande esperto di mercato ed intervistato in esclusiva da Virgilio Sport presenta la kermesse in Usa, Messico e Canada ed anticipa qualche colpo in casa nostra.

Tradizione vuole che le europee vincano in Europa e le sudamericane in America, sarà così anche stavolta?

“Molti indicano Francia e Spagna come favorite ma credo che Brasile e Argentina saranno protagonista. Uruguay e Messico potranno essere, invece, le vere sorprese”.

C’è curiosità per la prima volta di Ancelotti ct, cosa prevede per il Brasile?

“Ancelotti avrà la spinta di un intero popolo. Il tecnico italiano ha un vantaggio: gran parte della rosa è composta da giocatori che vivono il calcio europeo. Molti di loro hanno fatto una grande crescita”.

Quale nazionale potrà essere la rivelazione?

“In molti parlano anche della Norvegia ma non sono realmente convinto in quanto ‘Haaland-dipendenti’. Vedo più le squadre sudamericane tra le favorite.”

Sarà la last dance di Ronaldo e Messi, all’ultimo Mondiale

“Ronaldo resta in Arabia Saudita, la sua è una scelta di vita. Stessa cosa per Messi che rimarrà in America. Per loro sarà l’ultimo red carpet”.

Il Mondiale sarà una vetrina anche per il mercato, cosa si aspetta dalle big italiane?

“Sarà l’occasione vera di scoprire talenti per le squadre italiane. Verranno attenzionati giocatori non di primo piano ma prospetti interessanti da studiare. Occhi puntati sulle nazionali africane! Anche noi a Dribbling ogni giorno cureremo schede esclusive di protagonisti che potranno risultare decisivi nel prossimo campionato italiano”.

La Juventus ha lasciato Vlahovic, dove andrà ora il serbo?

C’è stata coerenza da parte della Juventus che non potrà sostenere ingaggi elevatissimi dunque è giusto non rinnovare. Vlahovic avrà mercato all’estero, soprattutto in Turchia sebbene l’ingaggio resti alto. Il problema della Juventus resta la mancanza di una veduta comune con Spalletti e Comolli che ancora non hanno trovato una quadra”.

Il Milan è da rifondare, da chi ripartire?

“Consiglio al Milan, a questo punto, di mettere Ibra a fare il tecnico. Se ne sono andati tutti e Ibra è il one-man show. Maldini Massara, restano entrambi liberi, Cardinale li potrebbe reintregrare? Non credo succederà ma meriterebbero un ritorno in società”.

Italiano sembrava destinato al Napoli, eppure…

“Vincenzo Italiano non ha avuto incontri molto positivi con De Laurentiis, la situazione resta abbastanza misteriosa con la sua separazione dal Bologna che lasciava presagire soltanto all’ipotesi Napoli. Ha rescisso soprattutto perché aveva la volontà di ricostruire, sembrava tutto pronto affinché diventasse il tecnico dei partenopei. Ma, in realtà, ADL voleva più la coppia Italiano-Sartori se solo si fosse concretizzata la possibile uscita del ds Manna. Quando questi aspetti sono cambiati, De Laurentiis ha fatto dietrofront e ha pensato di fare all-in su Allegri.”

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