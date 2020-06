Paganini: "Non è finita, la Juve può ancora prenderlo”

Con lo sconto offerto dall’Inter e il riscatto pagato dal Psg, la telenovela riguardante Mauro Icardi pare essersi definitivamente conclusa. L’argentino resterà a Parigi, con un contratto piuttosto ricco – arriverà a guadagnare 10 milioni di euro a stagione – mentre l’Inter incasserà una cifra pari a 50 milioni di euro più bonus, preziosa in questa fase del calciomercato.

Per Paganini la Juventus può ancora arrivare a Icardi

La Juventus, dunque, dovrà depennare il nome di Maurito dalla lista degli attaccanti desiderati per la propria campagna acquisti. Eppure c’è chi è convinto che i bianconeri potrebbero presto tornare all’assalto del giocatore.

È Paolo Paganini, che a Radio Bianconera ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda, rianimando il fronte di coloro che, tra i tifosi della Juve, sognano di vedere Icardi giocare accanto a Cristiano Ronaldo.

“Mi sono preso su Twitter una marea di insulti perché per me il discorso tra Icardi e la Juventus non è chiuso, almeno a giudicare dalle verifiche che ho fatto”, ha dichiarato il giornalista di Rai Sport, secondo cui la Juve può ancora aggrapparsi alla volontà di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, di tornare a vivere in Italia.

“Se l’Inter avesse ripreso Icardi – ha continuato Paganini – il capitolo Juve sarebbe stato concluso, magari l’attaccante sarebbe finito altrove tipo al Napoli, ma con il riscatto da parte del Psg secondo me la questione non è chiusa”.

Le pedine di scambio per portare Maurito in bianconero

Secondo Paganini, infatti, i bianconeri hanno in organico diversi giocatori ritenuti non fondamentali per il progetto di Maurizio Sarri e che, al contempo, interessano al Psg “soprattutto se dovesse andarci Allegri: penso a Pjanic, De Sciglio e Douglas Costa”. Infine, il giornalista sottolinea come il Psg abbia pagato relativamente poco Icardi e, quindi, ritiene che cedendo il giocatore il club francese potrebbe addirittura guadagnarci.

SPORTEVAI | 02-06-2020 10:39