Paganini: “Presto il Napoli avrà un vantaggio sulle big” 

Carlo Ancelotti e il Napoli continuano a scambiarsi frasi d’amore e di fedeltà, le ultime il tecnico azzurro le ha pronunciate nell’intervista di stamattina a Repubblica, in cui ha confermato la totale sintonia con il presidente Aurelio De Laurentiis in tema di potenzialità sul mercato e investimenti per rafforzare l’organico (“Il Napoli non può pagare 10 milioni di ingaggio a un giocatore”, ha detto il tecnico), confermando che i campioni funzionali al suo progetto non verranno ceduti. “Koulibaly, ad esempio, da qui non si muove”, ha aggiunto Ancelotti.

IL VANTAGGIO. Il progetto già ben chiaro nella testa dell’allenatore e della dirigenza rappresenta un’arma importante per il Napoli in vista della prossima stagione. Lo ha ribadito anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, secondo cui la continuità tecnica potrebbe essere un fattore fondamentale nella prossima stagione per gli azzurri. “Con i rinnovi di Zielinski e Milik il Napoli sta pianificando già il futuro – ha dichiarato Paganini a Radio Kiss Kiss -, e ha il vantaggio di sapere che il prossimo anno l’allenatore degli azzurri sarà sicuramente Ancelotti. Juve, Inter e Roma, invece, sono ancora in dubbio sulla questione tecnica”. Al termine della stagione attuale, infatti, le altre big del campionato potrebbero andare incontro a una rivoluzione tecnica: Max Allegri potrebbe lasciare la Juventus, il divorzio tra Luciano Spalletti e l’Inter pare annunciato, mentre anche la Roma dovrà ripartire con un nuovo allenatore dopo il periodo ad interim di Claudio Ranieri. Lo stesso Rino Gattuso è tornato in discussione al Milan.

I DUBBI. Paganini, invece, nutre qualche dubbio in più sulla possibilità di vedere Ancelotti a Napoli per molti anni in un ruolo “alla Ferguson”. “In Italia abbiamo sempre fatto fatica ad avere un allenatore su una stessa panchina per così tanti anni, ma Ancelotti sta bene a Napoli e sicuramente ha tanta voglia di vincere con gli azzurri”.

SPORTEVAI | 28-03-2019 10:21