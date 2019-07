Paganini rivela altro possibile ritorno alla Juve, web perplesso

Sta diventando un appuntamento quotidiano quello che Paolo Paganini sta prendendo su twitter per aggiornate tutti i suoi follower con le ultime di mercato. L’esperto della Rai ci mette la faccia e parla delle trattative che secondo le sue fonti si stanno concretizzando ma nella sfornata odierna inserisce anche un clamoroso ritorno in bianconero che spiazza tutti. Si sa che Marchisio è pronto a rescindere il contratto con lo Zenit dopo un solo anno a San Pietroburgo ma in pochi ipotizzavano un rientro alla casa-madre bianconera.

IL TWEET – Paganini invece lo scrive nel tweet odierno, dando anche una motivazione: “Juventus in attesa di DeLigt potrebbe tornare Marchisio. Lui vorrebbe tornare e potrebbe essere inserito nella lista perché viene dal settore giovanile Higuain alla Roma solo se la Juventus paga parte dell’ingaggio. Barella ha l’accordo con Marotta ma il Cagliari vuole 50mil. Milan su Torreira e Praet che piace anche al Napoli “.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni dei tifosi bianconeri improntate soprattutto all’ironia: “Tacchinardi è li che aspetta una chiamata…” o anche: “Ci sono notizie sul ritorno di Causio?” oppure: “Ci sono possibilità che tornino anche Tevez e Pirlo?” e infine: “La formazione della prossima stagione dovrebbe essere questa Buffon Thuram Montero Vierchowod Torricelli Tacchinardi Jugovic Causio Tardelli Bettega Sivori”. In pochi credono alla dritta di Paganini: “Marchisio per fare cosa? Le foto ai calciatori quando festeggiano? Suvvia, non scherziamo” o anche: “Capisco che lui voglia tornare ma mi sembra che così facendo si rischia di cadere un pò nel ridicolo. Mio opinione ovviamente, ho massimo rispetto per l’uomo ma come giocatore ha smesso già diverse stagioni fa”. C’è però chi trova un’altra chiave: “Altra chioccia (dama di compagnia) per la prima scelta Sarri?”.

SPORTEVAI | 02-07-2019 11:47