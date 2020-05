Paganini rivela chi comprerà l'Inter con i soldi di Icardi

La telenovela Icardi-Inter è giunta finalmente al suo atto conclusivo, o almeno così sembrerebbe in attesa della sospirata ufficialità. Con una happy end che sembra accontentare tutti: ‘Maurito’, la moglie agente Wanda Nara e lo stesso club nerazzurro, che potrà contare su un serbatoio di milioni utili a portare avanti una serie di interessanti trattative. Gli unici dubbi coinvolgono, semmai, solo i tifosi.

Il Tweet di Paganini: che farà Wanda?

Su Twitter l’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, prova a fare il punto della situazione e lancia un amo: sicuri che Wanda “si accontenterà” del riscatto del marito da parte del Psg? Ecco la prima parte del messaggio del giornalista: “Buongiorno. Icardi al Psg per restare, ma la “miccia” Wanda Nara è già accesa”. Insomma, un modo come un altro per sottolineare come forse la permanenza di Icardi a Parigi non sia ancora da considerarsi scontata.

Paganini e le mosse dell’Inter

Ma cosa farà l‘Inter? Ecco la seconda parte del post del giornalista sul suo profilo ufficiale: “Con i soldi incassati l’Inter rilancia per Tonali. In attacco oltre a Cavani si riparla di Dzeko. Per oggi potrebbero esserci novità sulla telenovela Pogba“.

Mercato, Inter scatenata

Insomma, una serie di colpi a sensazione in vista con il club nerazzurro assoluto protagonista. Il rebus Cavani potrebbe essere sciolto nelle prossime settimane, proprio grazie alla conferma di Icardi al Paris Saint-Germain, mentre nel caso di Dzeko si tratterebbe di un ritorno di fiamma e la delicata situazione finanziaria della Roma potrebbe aiutare l’Inter a sbloccare l’impasse. Più difficili le piste Tonali e soprattutto Pogba, mentre va sottolineato come – in caso di approdo di Icardi in una squadra di serie A – ai nerazzurri andrebbero altri 15 milioni.

Le mosse dell’Inter e il giudizio dei tifosi

Cosa ne pensano i tifosi nerazzurri delle clamorose trattative di cui rende conto Paganini, che potrebbero sbloccarsi grazie all’iniezione di liquidità garantita dalla soluzione del nodo Icardi? “Con Sensi e Barella, mi pare difficile che puntino anche Tonali. Paradossalmente servirebbe più Pogba all’Inter“, scrive Gianvito. Giuseppe invece non vuol sentir parlare di Dzeko: “Che resti a tapulare a Roma. Dalle mie parti si dice: dove hai trascorso Pasqua, fatti pure Natale”. Mentre un sostenitore della Juve si dice preoccupato: “Certo che se prendono Cavani e Tonali costruiscono davvero uno squadrone che ben può competere su tutto”.

SPORTEVAI | 30-05-2020 10:24