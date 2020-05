Paganini rivela la strategia Juve, ma i tifosi si ribellano

La Juventus non molla la presa. Il lungo tira e molla dura ormai da diversi mesi, forse anche da quando è andato via. Il sogno della dirigenza, e anche quello dei tifosi, è quello di riportare Paul Pogba a Torino. E sembra che anche il centrocampista stia spingendo nella stessa direzione.

Paganini: “Ecco le condizioni per Pogba”

Il giornalista Rai spiega la strategia della Juventus per arrivare al francese: “Ho sentito e ho fatto altre verifiche. La Juventus è interessata a Pogba perché il giocatore vorrebbe tornare a Torino, ma propone al Manchester United scambi di giocatore e niente cash. Sul giocatore ci sono anche il Real Madrid e l’Inter che in cambio propone Brozovic”.

Tifosi delusi: “Che strategia è?”

Ma la reazione dei tifosi in questo momento è piuttosto fredda, la scelta di non mettere sul piatto anche un’offerta economica non convince particolarmente i tifosi: “Ma quali sarebbero le contropartite tecniche che la Juventus metterebbe sul piatto?” chiede un tifoso, a cui Paganini risponde: “Pjanic che però non è entusiasta di andare a Manchester, Douglas Costa e Ramsey”.

Nelle ultime settimane però anche l’Inter è entrato nella trattativa: “La Juve può offrire Douglas Costa – spiega Potak – mentre l’Inter al massimo Brozovic. Mi chiedo chi preferisca il Manchester United”. Del resto uno dei temi caldi degli ultimi giorni è quello che vede un mercato fatto principalmente di scambi in un momento di crisi economica: “Sono sempre più convinto – scrive Andrea – che gli scambi saranno fondamentali nei movimenti di mercato. Pogba sarà ceduto a chi offre le contropartite migliori per lo United”.

La possibilità di un ritorno di Pogba in bianconero entusiasma i tifosi bianconeri che non credono alla possibilità di un inserimento dell’Inter: “L’Inter deve pensare a vendere per pagare le cambiali in scadenza a giugno. Una società che fattura 400 milioni non si può permettere un giocatore da 60 milioni annui. Guardiamo la realtà, la fantasia lasciamola agli interisti. E non venite a raccontarmi di Suning”.

