Paganini rivela obiettivo Juve in attacco, social increduli

Si gioca molto sul futuro degli attaccanti più ricercati il mercato di questi giorni. Con il calcio fermo, e l’incertezza di sapere quando si riprenderà, nessuno vuol però perdere tempo per non farsi trovare impreparato se e quando tutto tornerà alla normalità. Un attaccante di razza è merce pregiata di questi tempi e le big sono pronte alle grandi manovre.

Le mosse della Juve

Non è un mistero che il ds della Juventus Paratici stia cercando un altro attaccante per la rosa bianconera: resti o meno Higuain, lo impone la carta d’identità del reparto. La prima scelta è sempre stata Icardi ma qualcosa sta cambiando.

Il divorzio in casa Napoli

Le mosse della Juve potrebbero incrociarsi con quelle del Napoli. In casa azzurra appare scontato il divorzio con Milik, che chiede uno stipendio superiore ai 5 milioni e una clausola rescissoria bassa per rinnovare.

Le rivelazioni di Paganini

Ecco dunque che l’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, rivela su twitter: “La brezza dal vicino Principato porta stasera un interessamento concreto della Juventus per Milik visto che sarebbero sorte alcune difficoltà con Inter per la trattativa Icardi. Il Napoli potrebbe prendere l’attaccante argentino”.

Pro e contro

In seno al popolo bianconero c’è sconcerto. Alcuni sono favorevoli: “Piuttosto che Icardi, meglio chiunque”, altri scettici (“non sarebbe male…ma con la fortuna che abbiamo noi con gli infortuni”) ma la maggioranza è contraria.

C’è chi scrive: “Se devi prendere un giocatore finito come Milik ci sono problemi seri in casa Juve” o anche: “Per fare cosa? Pulire i campi?” e infine: “È una brezza che spero si disperda Higuain resterà x il prossimo campionato?”.

SPORTEVAI | 26-03-2020 08:51