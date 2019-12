Paganini spiega perchè Ibra preferisce Napoli, social scatenati

L’unica certezza è che non andrà al Bologna. Perché lo ha detto chiaramente il ds Sabatini, annunciando che Ibrahimovic ha fatto altre scelte. Il resto però è ancora un giallo. Molti giornali danno per fatto l’acquisto da parte del Milan ma è legittimo avere dei dubbi. Il primo è legato alle tempistiche: se avesse scelto i rossoneri, perchè aspettare ancora per annunciarlo? Solo per la “sorpresa” nella festa dei 120 anni? E perchè ha sempre detto di voler aspettare la fine della fase a gironi della Champions?

IL DUBBIO – Ecco dunque che la risposta non è così scontata perché il Napoli resta in piena corsa. De Laurentiis lo avrebbe già contattato nei giorni scorsi ed uno dei motivi della scelta di Gattuso come sostituto di Ancelotti è anche il feeling che lega Ibra a Gattuso.

IL NODO – Anche Paolo Paganini invita alla prudenza. Il giornalista esperto di mercato della Rai (ed amico del procuratore Raiola) sottolinea un aspetto su twitter.

IL TWEET – Paganini scrive: “Stanno già facendo suonare le campane di addio ad Ancelotti con Gattuso già pronto (18 mesi di contratto). Sia con Ancelotti che con Gattuso l’ipotesi Ibrahimovic resta in piedi anche perché Gazidis per il Milan è fermo a un contratto di 6 mesi”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni preoccupate dei tifosi del Milan: “Gazidis si sta gallianizzando” o anche: “Ibra trattato da interinale. Ho detto tutto”. oppure: “Svegliati Zlatan torna a Casa. … Altro che Napoli…Non ne prendi una neanche per sbaglio”.

PERPLESSI – Anche i tifosi del Napoli aspettano la fine della telenovela: “Sinceramente mi spiace per Ancelotti. Professionista serio e vincente. Se non ha vinto a Napoli il motivo non è riconducibile alle competenze del Mister. Mio modestissimo pensiero”, oppure: “In termini economico finanziario se il Napoli passa il turno in champions fa meglio dello scorso anno quindi Ancelotti rimane. Perciò visto che sono amici, ADL terra Gattuso per il campionato è Ancelotti per la Champions”.

IL CONSIGLIO – I fan rossoneri provano a influenzare le scelte del bomber: “Non credo che la moglie di Ibrahimovic sia propensa ad andare a vivere a Napoli, il Napoli che è una polveriera, che ha già 4 attaccanti” o anche: “Quanto offre il Napoli? E i diritti d’immagine di Ibra?”.

RASSEGNATO – Infine c’è chi ha perso le speranze: “Va al Napoli con Gattuso o Ancelotti, da noi non viene, l’ha detto più volte che non ritorna dove ha fatto la storia, mettiamoci l’anima in pace….”.

SPORTEVAI | 10-12-2019 10:17