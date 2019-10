Paganini: Tre club su Ibra, i tifosi sperano in coppia dei sogni

Da quando ha dichiarato urbi et orbi di sognare il ritorno in Italia dove – parole sue – sarebbe ancora capace di fare la differenza e di segnare valanghe di gol, il nome di Zlatan Ibrahimovic è tornato prepotentemente ad occupare le pagine di mercato in serie A. Avrà anche la sua età ma lo svedese ha recuperato pienamente dall’infortunio al crociato ed in Mls ha dimostrato di essere ancora due spanne sopra gli altri.

I RUMOURS – Finora ufficialmente i club italiani hanno mantenuto il profilo basso sulla vicenda. Ancelotti ci ha scherzato su, dicendo che lo avrebbe chiamato subito dopo le belle parole dette sul Napoli mentre Marotta ha detto che all’Inter non può servire perchè tra due mesi, quando Ibra sarebbe ingaggiabile, tornerà l’infortunato Sanchez.

LA SITUAZIONE – In realtà l’idea di prendere Ibrahimovic per sei mesi intriga diversi club, come conferma Paolo Paganini che da sempre è amico stretto del procuratore del bomber, Mino Raiola.

IL TWEET – Paganini su twitter scrive: “Va chiarita un po’ meglio la situazione Ibrahimovic. Lui,come detto, vuole tornare in Italia. Raiola ne ha parlato sia con De Laurentiis che con Ancelotti operazione però non semplice. Su Ibra ci sono anche Inter e Fiorentina”

LE REAZIONI – L’argomento stimola la fantasia dei tifosi. Qualcuno è ironico (“Pensi che al Foggia non verrebbe?”) altri sognano: “Per me va a Napoli” o anche: “Mi divertirebbe molto vederlo con Insigne..”.

GLI SCETTICI – Non tutti ci credono: “Non capisco da dove prenda i soldi dell’ingaggio il Napoli….” oppure: “Ibra ha detto che vuole lottare per lo scudetto (mi pare). Il che escluderebbe la Fiorentina…….. o no?”.

IL SOGNO – C’è chi già prefigura una coppia da sogno_ “Ibra-Ribery sarebbe affascinante”, chi sa perchè dare credito a Paganini (“”Sei avvantaggiato. Tempo fa Hai mangiato una pizza a Montecarlo con un personaggino molto interessato alla vicenda”) e chi infine liquida tutto così: “Dal 2013 stesse cose, e non è mai tornato”.

SPORTEVAI | 22-10-2019 11:18