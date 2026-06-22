L'Albiceleste non fallisce la propria missione, affidandosi al proprio numero 10: prima l'errore dagli 11 metri, poi il riscatto sull'assist di Medina. E alla fine il bis.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Leo Messi nella storia. L’Argentina di Lionel Scaloni batte l’Austria di Rangnick e vola a quota 6 nel gruppo J dei Mondiali 2026, grazie alla rete numero 17 della Pulce nella competizione iridata. Dopo i tre gol realizzati all’esordio, il capitano dell’Albiceleste sbaglia un calcio di rigore in avvio e poi segna un gol storico per la nazionale e sotto il profilo personale. E nel finale, arriva persino la doppietta personale. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo.

Argentina-Austria 2-0, Messi miglior marcatore della storia dei Mondiali

Succede di tutto nei primi 45 minuti di Argentina-Austria. Tutti i riflettori sono inevitabilmente su Lionel Messi, reduce dalla tripletta realizzata all’esordio contro l’Algeria. Al 9′, la Pulce ha subito l’opportunità di lasciare il segno: calcio di rigore e pubblico pronto ad esplodere di gioia, ma il numero 10 dell’Albiceleste sbaglia incredibilmente, calciando appena fuori alla sinistra di Alexander Schlager (che aveva intuito la traiettoria del tiro).

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La partita si fa sporca, con la Seleccion che sembra accusare il colpo dal punto di vista psicologico, ma è ancora Messi a suonare la carica: all’alba dell’intervallo, l’ex stella di Barcellona e Psg recupera la sfera, lancia Almada e fa partire il contropiede. Ottimo sviluppo dell’azione, con la palla che viene servita a sinistra per Medina, bravo a metter dietro per il solito Messi, che sfrutta alla grande il velo dello stesso Almada e punisce in controtempo Schlager. Riscatto immediato, 1-0 Argentina. Il 38enne di Rosario diventa così il miglior marcatore della storia dei Mondiali, portandosi a quota 17 gol e superando una leggenda come Miroslav Klose.

Nella ripresa, non fioccano le occasioni da rete, nonostante i cambi di Rangnick e un’Austria che si propone a trazione anteriore. La chance più ghiotta capita sulla testa del neo entrato Nico Gonzalez, che stacca più in alto di tutti su azione da calcio d’angolo, sfiorando il palo alla sinistra di Schlager. L’undici di Scaloni, poi, resiste al tentativo di forcing degli avversari e porta a casa un successo che Messi marca addirittura con una doppietta. La fame del fuoriclasse. Qualificazione ai sedicesimi in cassaforte.

Rivivi il Live di Argentina-Austria

Top e Flop dell’Argentina

TOP

Messi voto 8: La sua serata inizia nel peggiore dei modi. Rigore sbagliato e mani sul volto. I grandi campioni, però, reagiscono in un solo modo: rialzando subito la testa e risolvendo la partita con qualità. Apre e chiude l’azione che porta all’1-0 dell’Albiceleste, infilando Alexander Schlager e laureandosi miglior marcatore della storia dei Mondiali, alla sua sesta partecipazione. Negli ultimi secondi di recupero, trova anche il tempo per segnare una doppietta. Iconico.

voto 8: La sua serata inizia nel peggiore dei modi. Rigore sbagliato e mani sul volto. I grandi campioni, però, reagiscono in un solo modo: rialzando subito la testa e risolvendo la partita con qualità. Apre e chiude l’azione che porta all’1-0 dell’Albiceleste, infilando Alexander Schlager e laureandosi miglior marcatore della storia dei Mondiali, alla sua sesta partecipazione. Negli ultimi secondi di recupero, trova anche il tempo per segnare una doppietta. Iconico. Medina voto 6,5: Autore dell’assist per Messi e costante spina nel fianco per la difesa austriaca. Si prende la fascia sinistra con grande autorevolezza. Decisiva la sua chiusura nel finale.

voto 6,5: Autore dell’assist per Messi e costante spina nel fianco per la difesa austriaca. Si prende la fascia sinistra con grande autorevolezza. Decisiva la sua chiusura nel finale. Almada voto 6,5: Premia la scelta e la fiducia del ct Scaloni. Preferito a Nico Gonzalez, non spreca l’occasione, svariando su tutto il fronte offensivo e partecipando attivamente all’azione che conduce al vantaggio argentino. Sua l’apertura per Medina, così come è suo il velo che consente al 10 di segnare.

FLOP

E. Fernandez voto 5,5: Costretto a rincorrere spesso gli avversari, sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. La fisicità degli austriaci lo mette in seria difficoltà.

voto 5,5: Costretto a rincorrere spesso gli avversari, sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. La fisicità degli austriaci lo mette in seria difficoltà. De Paul voto 5,5: Colpito duro nel primo tempo, non tiene il ritmo avversario, sporcando moltissimi palloni in fase di impostazione. Non al top.

voto 5,5: Colpito duro nel primo tempo, non tiene il ritmo avversario, sporcando moltissimi palloni in fase di impostazione. Non al top. Molina voto 5,5: Si accende a sprazzi, senza regalare particolari lampi sull’out di destra.

Top e Flop dell’Austria

TOP

Alaba voto 6,5: Esperienza, fisicità e personalità al servizio dei compagni. Sono sue le chiusure difensive più significative nell’arco dei 90 minuti. È come il vino, quello buono.

voto 6,5: Esperienza, fisicità e personalità al servizio dei compagni. Sono sue le chiusure difensive più significative nell’arco dei 90 minuti. È come il vino, quello buono. Laimer voto 6: Tra i più positivi dei suoi, in una serata particolarmente difficile per l’Austria, chiamata a fronteggiare lo strapotere tecnico dell’Albiceleste.

voto 6: Tra i più positivi dei suoi, in una serata particolarmente difficile per l’Austria, chiamata a fronteggiare lo strapotere tecnico dell’Albiceleste. Wanner voto 6: Ottimo impatto sul match e grande spirito di sacrificio per il talento austriaco, che si candida per essere il futuro della sua nazionale.

FLOP