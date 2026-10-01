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CALCIO EUROPEI UNDER 21

Pagelle Armenia-Italia Under-21 0-1: Cisse decisivo, due traverse, Koleosho sbaglia un rigore. Camarda dove sei?

Gli azzurrini la spuntano in pieno recupero con Cisse, dopo aver colpito due traverse e sbagliato un rigore con Koleosho. Ora la Polonia per sognare il primo posto nel girone

5 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Cisse fa gol al 95′ e stende l’Armenia in una partita che sembrava maledetta. Sono ancora tre i punti di distanza dalla Polonia in vista della rivincita con la capolista del girone. Primo tempo deludente, nella ripresa gli azzurrini colpiscono due traverse con Cisse e Comuzzo, sbagliano un calcio di rigore con Koleosho, sbattono contro un super Ghazaryan e alla fine la spuntano con l’ex Catanzaro ora al Milan.

Sono dell’Italia le migliori occasioni del primo tempo, quelle di Fini, che si divora l’1-0 di testa a due passi da Ghazaryan sul cross di Koleosho (al 20′), di Pisilli (diagonale a fil di palo, al 21′) e Ndour (colpo di testa al lato, prima della mezzora). È bravo Palmisani, che al 22′ compie l’unica parata della prima frazione, non facendosi sorprendere dal tiro di Harutyunyan, confermando l’ottimo momento di forma dopo le prodezze in campionato contro il Como. Non convinto della prova dei suoi, Baldini ne cambia quattro in 6′: Lulli per uno spento Favasuli, Liberali per Lipani, Cisse per Fini e poi Fortini per l’ammonito Moruzzi, tenendo dentro Camarda, deludente e sciupone a inizio ripresa con la botta di destro centrale per la respinta di Ghazaryan.

Inizia, quindi, la ricerca azzurra al gol del vantaggio. Sfortunato Cisse nel colpire la traversa con uno splendido tiro a giro al 10′; sfortunato pure Comuzzo, che il montante lo colpisce di testa al 25′. Servirebbe un episodio all’Italia, che arriva alla mezzora quando Cisse conquista un rigore (mano di Askaryan) che Koleosho si fa parare da Ghazaryan. Nel recupero miracoloso Ghazaryan sul siluro dai sedici metri provato da Cisse e su Cherubini, ma alla fine deve arrendersi al destro vincente di Cisse. Vince l’Italia

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Top e flop Italia

Cisse 7,5 - Entra lui e l'Italia cambia ritmo. Sente il piede caldo e quasi si inventa il gol più bello delle qualificazioni, con un tiro a giro che si stampa sulla traversa. Conquista il rigore sprecato da Koleosho, nel recupero si vede parare la bordata della disperazione, ma alla fine la spunta lui.

Palmisani 6,5 - Si conferma anche in azzurro dopo il super inizio di stagione col Frosinone. Ferma Harutyunyan nel primo tempo

Pisilli 6,5 - Dinamismo e qualità per il centrocampo azzurro, quasi sblocca l'incontro con un rasoterra velenoso.

Favasuli 5,5 - Non il solito trattorino sulla fascia destra. Tentenna nello slancio, va a intermittenza e Baldini non gli dà fiducia nella ripresa.

Moruzzi 5,5 - Harutyunyan lo spaventa più volte, lui è poco convinto in marcatura e in fase di spinta balbetta. Pure ammonito, Baldini lo sostituisce con Fortini.

Koleosho 5 - Spinge, aiuta i compagni con ripiegamenti a perdifiato, non si risparmia. Peccato che sacrifichi tutto facendosi parare il rigore.

Fini 5 - Si divora l'1-0 tutto solo davanti a Ghazaryan, che grazia di testa a pochi passi dalla porta. Non torna in campo nella ripresa.

Camarda 5 - Troppo spalle alla porta, attacca poco l'area e quando ha l'occasione per segnare calcia addosso al portiere armeno.

Top e flop Armenia

Ghazaryan 7 - Alza il muro nella ripresa, respinge il tiro di Camarda e soprattutto il rigore di Koleosho. Nel recupero è formidabile sulla botta dalla distanza di Cisse e su Cherubini, ma deve arrendersi al giovane rossonero. Mezzo voto in meno per le troppe interruzioni per presunti problemi muscolari.

A. Hakobyan 6,5 - Sul suo lato sfrecciano Fini e Favasuli, ma è dappertutto, pronto a intervenire anche a centro area.

Harutyunyan 6,5 - Impensierisce Moruzzi con i suoi movimenti senza palla, impegna Palmisani nel primo tempo.

Askaryan 5 - Ingenuamente alza il braccio sulla palombella di Cisse e regala il rigore all'Italia. Per fortuna sua Koleosho lo grazia.

Il migliore in campo - Alphadjo Cisse

Entra dopo l'intervallo e cambia volto all'Italia, che cambia passo e inizia a creare occasioni da rete con una frequenza maggiore. Il gol lo meriterebbe per quel tiro a giro che si stampa sulla traversa, ma anche per la spinta sulla sinistra che schiaccia l'Armenia. Va a conquistarsi anche un calcio di rigore, che Koleosho si fa parare. Ci crede fino al 95', quando regala tre punti d'oro all'Italia.

La pagella dell'arbitro Polychronis (Grecia)

L'arbitro ellenico fino a quando può tiene i cartellini in tasca e lascia giocare. Poi ne estrae uno un po' esagerato per Pisilli, per un contatto lieve nella metà campo armena, rovinando un discreto primo tempo. Un'altra ammonizione per Moruzzi, questa giusta (braccio largo in un contrasto aereo), per inaugurare la ripresa. Corretto anche il giallo per Davtyan che cintura lo scatenato Cisse. Assegna un rigore all'Italia per un fallo di mano: decisione più che giusta. E chiude la partita con le ammonizioni a Cisse, Hakobyan e LulliVoto: 6,5.

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Vivai Bellomo

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