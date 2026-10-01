Pagelle Armenia-Italia Under-21 0-1: Cisse decisivo, due traverse, Koleosho sbaglia un rigore. Camarda dove sei?

Gli azzurrini la spuntano in pieno recupero con Cisse, dopo aver colpito due traverse e sbagliato un rigore con Koleosho. Ora la Polonia per sognare il primo posto nel girone

Cisse fa gol al 95′ e stende l’Armenia in una partita che sembrava maledetta. Sono ancora tre i punti di distanza dalla Polonia in vista della rivincita con la capolista del girone. Primo tempo deludente, nella ripresa gli azzurrini colpiscono due traverse con Cisse e Comuzzo, sbagliano un calcio di rigore con Koleosho, sbattono contro un super Ghazaryan e alla fine la spuntano con l’ex Catanzaro ora al Milan.

Sono dell’Italia le migliori occasioni del primo tempo, quelle di Fini, che si divora l’1-0 di testa a due passi da Ghazaryan sul cross di Koleosho (al 20′), di Pisilli (diagonale a fil di palo, al 21′) e Ndour (colpo di testa al lato, prima della mezzora). È bravo Palmisani, che al 22′ compie l’unica parata della prima frazione, non facendosi sorprendere dal tiro di Harutyunyan, confermando l’ottimo momento di forma dopo le prodezze in campionato contro il Como. Non convinto della prova dei suoi, Baldini ne cambia quattro in 6′: Lulli per uno spento Favasuli, Liberali per Lipani, Cisse per Fini e poi Fortini per l’ammonito Moruzzi, tenendo dentro Camarda, deludente e sciupone a inizio ripresa con la botta di destro centrale per la respinta di Ghazaryan.

Inizia, quindi, la ricerca azzurra al gol del vantaggio. Sfortunato Cisse nel colpire la traversa con uno splendido tiro a giro al 10′; sfortunato pure Comuzzo, che il montante lo colpisce di testa al 25′. Servirebbe un episodio all’Italia, che arriva alla mezzora quando Cisse conquista un rigore (mano di Askaryan) che Koleosho si fa parare da Ghazaryan. Nel recupero miracoloso Ghazaryan sul siluro dai sedici metri provato da Cisse e su Cherubini, ma alla fine deve arrendersi al destro vincente di Cisse. Vince l’Italia