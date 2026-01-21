Pagelle Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca non perdona ma la Dea si butta via. Navarro genio della lampada

Seconda sconfitta stagionale nella Fase Campionato per la Dea. Bene Zalewski, male Djimsiti e Kossounou, tra gli spagnoli impatto superlativo di Serrano. Guruzeta non perdona

L’Atalanta cade alla New Balance Arena: 3-2 contro l’Athletic Bilbao nella settima giornata della Fase Campionato di Champions League. Illusorio vantaggio di Scamacca al 16′.

Nel secondo tempo gli ospiti ribaltano il risultato con Guruzeta (58′), Serrano (70′), Navarro (74′). Non basta il gol del subentrato Krstovic (88′) per rimettere in piedi una partita dai due volti. La Dea scivola al tredicesimo posto dopo aver accarezzato la possibilità di ipotecare il pass diretto per gli ottavi di finale.

Atalanta-Athletic Bilbao, la chiave della partita

Il blackout fatale per l’Atalanta nel secondo tempo. Al riposo in vantaggio, in pieno controllo della partita, la Dea si è sciolta come neve al solo dopo il gol del pareggio di Guruzeta. Non un dettaglio a questi livelli perché un calo di tensione può costare caro, carissimo. Il dazio pagato costa la seconda sconfitta stagionale in Champions League lo dimostra.

Atalanta, top e flop

Scamacca 7: Prende posizione su Paredes, stacca e tanti saluti. Secondo gol stagionale in Champions League. Un’altra ottima notizia per Gattuso. Scamacca è tornato. E lo ricorda pure Opta. Da inizio dicembre è uno dei quattro giocatori di Serie A che ha partecipato a più gol in tutte le competizioni: sette, cinque reti e due assist (al pari di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Nikola Vlasic).

Zalewski 6.5: Se Palladino lo adora un motivo c'è. Imprendibile, non dà punti di riferimento, utile ed efficace in qualsiasi zona di campo. Pennella un cross al bacio sulla testa di Scamacca.

Krstovic 6: Al posto giusto nel momento giusto per il primo brindisi in Champions, che regala un finale palpitante.

Zappacosta 5.5: Usato garantito. Ara ancora la fascia con un passo da giovanotto. Cerca con insistenza il gol. Si perde con Kossonou Nico Serrano, che porta in vantaggio gli ospiti.

De Ketelaere 5.5: Il palo vibra ancora. Quando ha la palla tra i piedi sono dolori per la difesa basca. Cala alla distanza

Djimsiti 5: Guruzeta se ne sbarazza con una spallata al limite e va a firmare il pareggio dell'Athletic Bilbao.

Kossounou 4.5: Pecca in termini di pazienza quando ci sarebbe da far girare la palla. Forza qualche passaggio di troppo. Da un suo errore di lettura nasce il colpo del ko del Bilbao. Male anche in marcatura su Nico Serrano in occasione del 2-1 Athletic.

Athletic Bilbao, top e flop

Navarro 8: Riscatta un primo tempo anonimo con un secondo tempo devastante. Suo il lancio che manda in porta Guruzeta. Concede il bis con il cross perfetto per Nico Serrano, che firma il 2-1. Si mette in proprio e mette il sigillo sul 3-1 Athletic.

Serrano 7.5: Perfetto il tiro al volo con cui non lascia scampo a Carnesecchi. Ci mette due minuti dal suo ingresso in campo a segnare il suo primo gol in Champions League.

Guruzeta 7: Un lampo. Una doccia fredda. Vince un rimpallo e fredda Carnesecchi.

Unai Simón 6.5: Incolpevole sul gol di Scamacca. Risponde "presente" quando viene sollecitato.

Jauregizar 5.5: Battaglia con fortune alterne a centrocampo. Ammonito, Valverde lo tira fuori dalla mischia

Vivian 5.5: Fatica nel contenere le folate offensive della Dea. Rimedia un giallo.

Paredes 5: Sovrastato da Scamacca in occasione del gol del vantaggio della Dea.

Atalanta-Athletic Bilbao, la pagella dell’arbitro

Atalanta-Athletic Bilbao è stata diretta dall’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries e dal quarto uomo Allard Lindhout, tutti connazionali. Al VAR l’inglese Michael Salisbury. AVAR lo scozzese Andrew Dallas. Il calcio è uno sport di contatto, bene Makkelie che lascia correre sia sul gol dell’Atalanta sia su quello dell’Athletic Bilbao applicando lo stesso metro. Voto 6.5.

Champions League, la classifica