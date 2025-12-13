Pagelle Atalanta-Cagliari 2-1: Gaetano si inserisce nello Scamacca show. Magic moment per Esposito

Ecco i top e flop del match del Gewiss Stadium, valevole per la 15a giornata di Serie A. Il bomber nerazzurro regala i 3 punti a Palladino.

L’Atalanta batte il Cagliari e dà continuità alla bella e convincente vittoria contro il Chelsea. Gli orobici dominano nel primo tempo e trovano il vantaggio con Scamacca che devia in porta una conclusione di Zappacosta. Nella ripresa la formazione di Palladino arretra, permettendo ai rossoblù di trovare il pari con una bella azione del tandem Esposito-Gaetano. Quando la beffa sembra servita, ecco che rispunta ancora una volta Scamacca per il 2-1 definitivo.

Le scelte di Palladino e Pisacane

Serve continuità e l’Atalanta finora ne ha avuta poca, come attesta nitidamente la classifica. Dopo la brillante vittoria sul Chelsea, i nerazzurri cercano un successo per risalire la china in campionato. Palladino non ha Hien a disposizione, in compenso si rivede Kolasinac. Davanti ci sono i titolarissimi Lookman, De Ketelaere e Scamacca. Anche il Cagliari è reduce da una settimana positiva e vuole prenderci gusto. Devono pensarci Esposito e Borrelli nelle intenzioni di Pisacane. Out Mina: conferma da titolare per Juan Rodriguez.

Scamacca la sblocca dopo pochi minuti

La partita cambia dopo 10 minuti. L’Atalanta parte forte e passa in vantaggio con una conclusione di Zappacosta che trova la fortunata deviazione di uno Scamacca – che fa il bis dopo il Chelsea – al posto giusto nel momento giusto. La Dea legittima poi il vantaggio creando diverse opportunità da gol, che tuttavia non concretizza. Anche il Cagliari qualche squillo lo registra: Borrelli di testa manda di poco al lato nell’ultimo brivido della prima frazione di gioco.

Gaetano spaventa la Dea, Scamacca la salva

Nella ripresa, però, l’Atalanta non va ad azzannare la preda, già stordita dallo svantaggio. Così il Cagliari si rimette in carreggiata, anche grazie ai cambi provvidenziali di Pisacane. I sardi riequilibrano il match con una bella combinazione tra Esposito e Gaetano e il gol di quest’ultimo che vale l’1-1. Palladino a quel punto corre ai ripari e a togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora Scamacca, anche in questo caso bravo e fortunato per regalare alla Dea i 3 punti. Nonostante il brivido finale del gol di Luvumbo, annullato per fuorigioco.

Top e flop dell’Atalanta

Scamacca 7,5 Oltre al killer instinct da bomber, aiuta la squadra a giocare bene.

Oltre al killer instinct da bomber, aiuta la squadra a giocare bene. Ederson 6,5 Di nuovo padrone del centrocampo e rimpianto di Juric che non ha potuto goderselo. Palladino lo sostituisce e la Dea va in sofferenza: non soltanto una coincidenza.

Di nuovo padrone del centrocampo e rimpianto di Juric che non ha potuto goderselo. Palladino lo sostituisce e la Dea va in sofferenza: non soltanto una coincidenza. Zappacosta 6 Anche lui ha meriti nell’azione del gol. Ma è posizionato male in occasione del gol di Gaetano.

Anche lui ha meriti nell’azione del gol. Ma è posizionato male in occasione del gol di Gaetano. Lookman 5,5 Poco efficace oggi il nigeriano.

Poco efficace oggi il nigeriano. Ahanor 5,5 Entra male nel match.

Top e flop del Cagliari