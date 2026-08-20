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Pagelle Atalanta-Hapoel Tel Aviv, top e flop: Carnesecchi decisivo, bene Scamacca. Stecca Raspadori

Va in archivio il primo round dei preliminari di Conference League, con la Dea che porta a casa solo un pareggio in vista del ritorno: la League Phase nel mirino di Sarri

4 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Atalanta di Maurizio Sarri non va oltre lo 0-0 a Bergamo nell’andata del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, non riuscendo a sfondare il muro eretto dalla formazione israeliana, apparsa più in palla nell’arco dei 90 minuti rispetto all’undici allenato da Maurizio Sarri. Sempre decisivo Marco Carnesecchi, non male Scamacca. Male Raspadori, inevitabilmente tra i flop del match. Importante non averla persa per la Dea.

La partenza dell’Atalanta è quella prevista: difficile. In pieno rodaggio, la Dea fatica a contrastare la velocità e l’aggressività dell’Hapoel Tel Aviv, già reduce dalle prime quattro partite ufficiali della stagione, avendo superato i precedenti turni previsti dalla competizione europea. Fenomenale Carnesecchi su Boateng, fermato con un intervento davvero superlativo, che conferma la crescita dell’estremo difensore della Nazionale.

Atalanta che prova così a raccogliere il segnale lanciato dal proprio portiere, cercando di scuotersi a ridosso dell’area di rigore israeliana. Manovra troppo lenta e Sarri costretto a prendere subito appunti sul suo taccuino, all’alba dell’intervallo. In un primo tempo tutto sommato negativo, a salvarsi è di fatto il solo Gianluca Scamacca, sempre pronto a battagliare tra i centrali ospiti e a creare problemi dalle parti di Tzur.

Nella ripresa, cala alla distanza l’Hapoel e viene fuori l’Atalanta, con la staffetta Scamacca-Krstovic che regala nuova linfa ai bergamaschi. Doppia occasione nel finale, ma troppo poco per la differenza di valori tra le due squadre. 0-0 il risultato finale, con un ritorno in Ungheria tutto da giocare e da vivere la prossima settimana.

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Scalvini di nuovo ko, ma Sarri scopre Kristensen

Giorgio Scalvini ancora sfortunato. Dopo un tentativo di scivolata in avvio di partita, il difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta ha lamentato un infortunio alla caviglia sinistra, richiamando immediatamente l'attenzione dello staff medico bergamasco. L'infortunio, in prima battuta, non sembrava essere di grave entità, ma alla fine il centrale di Sarri è stato costretto ad alzare bandiera bianca, pur avendo provato a rientrare in campo e a continuare per alcuni minuti. Al suo posto, l'ex Udinese Kristensen, arrivato per sostituire un totem come Berat Djimsiti. Esordio assoluto per il danese, inizialmente a disagio. Poi, cresce alla distanza.

Carnesecchi subito decisivo: il miracolo che ha cambiato la partita

Appena oltre la metà del primo tempo, l'Atalanta deve subito ringraziare i riflessi e le mani di Marco Carnesecchi, bravissimo nel leggere in anticipo le intenzioni di Boateng e nel chiudere lo specchio della porta bergamasca. Il destro dell'attaccante dell'Hapoel, arrivato da distanza ravvicinata, chiama subito l'estremo difensore della Nazionale a una parata sensazionale, quando ormai sembrava battuto. Si spiegano così le sirene di mezza Europa per lui, anche in questa sessione di mercato.

Atalanta alle prese con le regole di Sarri: lui prende appunti, la squadra non ingrana

Imbrigliata tra le regole e i dettami tattici di Maurizio Sarri. È così che è sembrata l'Atalanta all'esordio ufficiale in questa stagione sportiva: più attenta a rispettare le consegne del tecnico toscano e troppo prevedibile in zona offensiva, contro una formazione organizzata come l'Hapoel Tel Aviv. Gli unici a salvarsi, nei primi 45 minuti, sono Carnesecchi e Scamacca, mentre il resto della truppa fa fatica ad ingranare le marce alte. È solo la prima e si vede. C'è tanto da lavorare, con particolare riferimento al reparto difensivo: imbucate alle spalle dei difensori nerazzurri come se piovesse. Carnesecchi salva, Sarri prende appunti. E ora arriva il campionato.

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