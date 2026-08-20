Imbrigliata tra le regole e i dettami tattici di Maurizio Sarri. È così che è sembrata l'Atalanta all'esordio ufficiale in questa stagione sportiva: più attenta a rispettare le consegne del tecnico toscano e troppo prevedibile in zona offensiva, contro una formazione organizzata come l'Hapoel Tel Aviv. Gli unici a salvarsi, nei primi 45 minuti, sono Carnesecchi e Scamacca, mentre il resto della truppa fa fatica ad ingranare le marce alte. È solo la prima e si vede. C'è tanto da lavorare, con particolare riferimento al reparto difensivo: imbucate alle spalle dei difensori nerazzurri come se piovesse. Carnesecchi salva, Sarri prende appunti. E ora arriva il campionato.