Pagelle Atalanta-Inter 0-1: Lautaro-Pio Esposito, la nuova coppia nerazzurra. Djimsiti, un errore che pesa

Ecco i top e flop del match del Gewiss Stadium, valevole per la 17a giornata di Serie A. Il Toro firma nella ripresa un gol da 3 punti e da primato.

L’Atalanta non sfata il tabù Inter ma concede ai nerazzurri di Milano la decima vittoria consecutiva nel confronto diretto. I 3 punti firmati Lautaro Martinez servono alla squadra di Chivu a riprendersi la vetta della classifica, spedendo nuovamente indietro Milan e Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato, il match si decide nella ripresa con l’errore di Djimsiti che apre la strada ad Esposito e quindi al Toro argentino che segna la rete decisiva.

Le scelte di Palladino e Chivu

Archiviata la delusione della Supercoppa, l’Inter di Cristian Chivu si rituffa in campionato con quattro cambi nell’undici titolare: Sommer torna tra i pali, Akanji guida la difesa, Calhanoglu riprende il timone in mezzo e Lautaro è il riferimento in attacco. Dall’altra parte Raffaele Palladino deve ancora fare a meno di Kossounou e Lookman, ma recupera Djimsiti nel terzetto difensivo con Hien e Kolasinac. Sulle corsie spazio a Zalewski a sinistra, mentre in avanti Pasalic completa il tridente con De Ketelaere e Scamacca. Una sfida che pesa in classifica ma anche nelle statistiche, con la Dea che non la porta a casa dal 2018.

Primo tempo intenso, gol annullato e tensione al Gewiss

Gara equilibrata e combattuta nella prima frazione, con l’Inter che parte meglio e trova anche il gol con Thuram, annullato però per posizione di fuorigioco. L’Atalanta cresce col passare dei minuti e va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Scamacca che termina fuori di poco, approfittando di una disattenzione difensiva. Ritmi alti e molti duelli individuali, soprattutto sulle corsie, con Bastoni spesso coinvolto nei contatti con De Ketelaere. Nel finale di tempo aumentano le proteste e il nervosismo, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Errore di Djimsiti, Lautaro non perdona

La gara resta bella anche ad inizio ripresa. Due volte l’Atalanta va in gol ma in entrambi i casi partendo da posizione di offside. Carnesecchi salva il risultato con un intervento prodigioso su Luis Henrique. Da un grave errore di Djimsiti nasce il recupero palla di Esposito e l’1-0 di Lautaro. Palladino prova attraverso i cambi a rimettere in pista la Dea ma l’Inter è squadra esperta, che sa come amministrare un vantaggio seppur minimo. La squadra di Chivu si riprende la vetta e stacca nuovamente il Milan.

Le pagelle dell’Inter

